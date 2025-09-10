Phụ huynh bức xúc vì con học bán trú phải ăn ngủ 'ké' lớp khác

Phụ huynh lớp 5/5 trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (Đà Nẵng) cho biết tới giờ ăn cơm, trẻ phải đi sang ăn cùng lớp khác, gây ảnh hưởng tâm lý.

Nhiều phụ huynh trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh bức xúc khi con phải bán trú "ké" lớp khác. Ảnh: Thanh Hiền/Tiền Phong.

Phụ huynh có con học tại lớp 5/5 trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (TP Đà Nẵng) cho hay năm học này, lớp có 30 học sinh, trong đó 25 em đăng ký bán trú. Tuy nhiên, nhà trường không tổ chức lớp bán trú riêng cho lớp 5/5 mà chia nhỏ các em ra cho 4 lớp còn lại. Tới giờ ăn, 25 em phải đi sang ăn, ngủ cùng học sinh các lớp khác.

“Có hôm cháu bị các bạn bảo về lớp mình mà ăn. Giờ ngủ thì đông đúc, ồn ào không ngủ được”, một phụ huynh bức xúc. Các phụ huynh cũng lo lắng, vì tuổi các cháu còn nhỏ, nên việc đi bán trú “ké” lớp khác cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý, chưa kể những xích mích, gây gổ có thể xảy ra.

Theo các phụ huynh, năm học trước, sĩ số lớp tương đương nhưng nhà trường vẫn tổ chức bán trú riêng cho lớp. Năm nay, khi biết lớp các con bị chia nhỏ, các phụ huynh đã phản ứng và được nhà trường giải thích do giáo viên chủ nhiệm không đủ sức khỏe để tổ chức bán trú.

Do đó, trường chỉ đăng ký với phường 20 lớp bán trú, giờ không thể thêm một lớp nữa. Riêng khối 5, lớp 5/5 ít học sinh đăng ký bán trú nhất nên phải tách ra.

“Nếu giáo viên không đủ sức khỏe thì trường có thể thuê quản sinh, con chúng tôi đến trường cũng đóng tiền như các bạn, tại sao quyền lợi lại không công bằng? Thà một lớp chỉ có 5, 7 em đăng ký bán trú, số lượng quá ít thì chấp nhận chia ra, còn đằng này 25/30 em”, phụ huynh phân tích.

Trao đổi với Tiền Phong, cô Phan Thị Tâm, Phó hiệu trưởng nhà trường, xác nhận việc chia nhỏ các em học sinh lớp 5/5 ra để tổ chức bán trú. Theo cô, việc đăng ký học bán trú tùy theo nhu cầu, điều kiện của từng học sinh, gia đình. Các phụ huynh cũng mong muốn giờ bán trú có cả giáo viên chủ nhiệm lẫn quản sinh đồng hành.

Năm nay, lớp 5/5 giáo viên chủ nhiệm không đủ sức khỏe nên không tổ chức bán trú riêng cho lớp, nhà trường đã chia 25 em ở lớp này về 4 lớp khác trong khối 5. Tuy nhiên, các phụ huynh không đồng tình.

“Nhà trường đã gặp gỡ, làm việc với các phụ huynh nhưng các phụ huynh vẫn không đồng ý, vậy nên trường đã xin ý kiến phường để có thể mở thêm lớp bán trú cho học sinh lớp 5/5. Dự kiến ngày 15/9 tới đây sẽ thực hiện”, cô Tâm nói.

Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết lớp bán trú này không có giáo viên chủ nhiệm, nhưng sẽ có một giáo viên khác quản lý. Cô chia sẻ thêm ngoài lớp 5/5 thì các khối khác cũng có lớp không tổ chức bán trú.

Trường hợp phụ huynh ý kiến thì nhà trường sẽ làm việc, tìm hướng giải quyết phù hợp để đảm bảo quyền lợi cũng như điều kiện học tập, sinh hoạt tốt cho các em.