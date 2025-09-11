Phụ huynh cho con nghỉ học gây áp lực, sở tạm dừng sáp nhập trường

Sau khi phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối sáp nhập điểm trường, Sở GD&ĐT Nghệ An đã đề nghị tạm dừng việc sáp nhập để đảm bảo công tác dạy học.

Phân hiệu 2 Trường Tiểu học Trung Phúc Cường.

Chiều 11/9, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có công văn gửi UBND xã Thiên Nhẫn đề nghị chỉ đạo trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 tạm dừng việc sáp nhập Phân hiệu 2 (tại xóm Quảng Xá, xã Thiên Nhẫn) về học tại Phân hiệu 1 (tại xóm Dương Phổ, xã Thiên Nhẫn).

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, trong bối cảnh hiện nay cả nước đang tập trung triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Để đảm bảo sự ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mô hình chính quyền mới, Sở GD&ĐT đề nghị UBND xã Thiên Nhẫn chỉ đạo trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 tạm dừng việc sáp nhập Phân hiệu 2 về Phân hiệu 1.

"Đề nghị UBND xã tiếp tục chỉ đạo nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh. Việc sáp nhập sẽ được tiến hành khi nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh học sinh của Phân hiệu 2", công văn Sở GD&ĐT Nghệ An nêu rõ.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đã phản ánh tình trạng hàng trăm phụ huynh phản đối việc sáp nhập Phân hiệu 2 (tại xóm Quảng Xá, xã Thiên Nhẫn) về học tại Phân hiệu 1 (tại xóm Dương Phổ, xã Thiên Nhẫn) với lý do quãng đường đi học xa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Do đó, phụ huynh đã để gần 140 học sinh nghỉ học nhiều ngày liên tiếp.

Ông N.C.H. (trú xã Thiên Nhẫn), phụ huynh có hai con theo học, bày tỏ: “Điểm trường cũ vẫn khang trang, trong khi điểm trường chính lại xa hơn, các cháu phải đi qua ngã tư giao quốc lộ - nơi có nhiều xe tải qua lại. Đây là điểm đen tai nạn giao thông, chúng tôi không yên tâm khi để con em đi học qua đoạn đường này”.