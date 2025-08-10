Phụ huynh mạnh tay mua sắm đầu năm học, hóa đơn dài cả mét

16h30 ngày 9/8, nhà sách Fahasa (cơ sở 338 Xã Đàn, Hà Nội) đông kín phụ huynh và học sinh. Nhiều gia đình tranh thủ ngày cuối tuần để đi mua sách vở, đồ dùng học tập cho con trước thềm năm học mới.

Có mặt ở nhà sách từ 14h30, chị Nguyễn Hòa (phường Quốc Tử Giám, Hà Nội) cùng hai con chăm chú lựa tập vở. Người mẹ ưu tiên chọn giấy chống lóa để tránh ảnh hưởng đến thị lực của con. Ngoài ra, chị cũng mua thêm các đồ dùng học tập khác như giấy bọc sách, bút, giấy kiểm tra… Người mẹ dự tính chi 1,5 triệu đồng cho buổi mua sắm hôm nay.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, sách giáo khoa, sách tham khảo được trưng bày theo từng lớp và từng bộ, giúp phụ huynh và học sinh dễ dàng lựa chọn, so sánh và mua sắm một cách thuận tiện, chính xác. Các khu vực trưng bày sản phẩm trọng tâm đều có nhân viên tư vấn, hỗ trợ khách hàng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện hệ thống nhà sách Fahasa cho biết các nhà sách đã chuẩn bị nguồn hàng phong phú, quy mô lớn, bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, balo, dụng cụ học tập… Nhân dịp này, Fahasa cũng triển khai các chương trình khuyến mãi, quà tặng.

Anh Nguyễn Văn Tuân (phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết vợ chồng anh mua sắm các dụng cụ học tập cho con theo danh sách của nhà trường. Ngoài ra, anh còn mua thêm sách phát triển kỹ năng, ngoại ngữ và quà tặng cho con. Hóa đơn của anh lên tới gần 5 triệu đồng, với 148 sản phẩm.

Tại khu vực thanh toán, nhiều phụ huynh và học sinh phải xếp hàng chờ. Sản phẩm đồ dùng học sinh thường bình ổn giá, đồng thời có nhiều chương trình khuyến mãi, nhưng phụ huynh vẫn chi tiền triệu để sắm sửa đầy đủ cho các con. Một vị khách khác cũng chi hơn 5 triệu đồng để mua văn phòng phẩm. Hóa đơn có tổng sản phẩm là 162, dài tới hơn 1 mét.

19h cùng ngày, nhà sách Phương Nam (cơ sở Lotte Center, phường Giảng Võ, Hà Nội) cũng đông đúc phụ huynh, học sinh. Nằm trong trung tâm thương mại, nhà sách này có lợi thế về không gian rộng rãi, thoáng mát, cùng nhiều dịch vụ tiện ích đi kèm.

Các kệ sách tham khảo, đồ dùng học tập luôn là khu vực đông nhất. Từng sản phẩm được niêm yết giá công khai nhằm giúp người mua dễ dàng theo dõi. Phụ huynh và học sinh cẩn thận chọn lựa từng quyển vở, cây bút, thước kẻ để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới.

"Tôi đã mua gần như đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng cho con. Hôm nay tranh thủ tối cuối tuần, ba mẹ con đến nhà sách, vừa để đi chơi, vừa để mua thêm sách tham khảo, đồ dùng con thích”, chị Phạm Hương (phường Ngọc Hà, Hà Nội) chia sẻ.

Đối với mặt hàng cặp, ba lô học sinh, các đơn vị sản xuất đưa ra thị trường nhiều mẫu sản phẩm có tính năng chống gù, chống vẹo cột sống, lệch vai… Ngoài ra, chất liệu vải may thoáng khí, thấm hút mồ hôi cũng là yếu tố được nhiều phụ huynh quan tâm.

Ông Đoàn Quốc Phong, Giám đốc Hệ thống bán lẻ Công ty Phương Nam, cho biết dịp tựu trường, hệ thống nhà sách Phương Nam ghi nhận lượng khách hàng đến mua sắm tăng mạnh. Đây cũng là thời điểm nhà sách đón tiếp số lượng khách đông nhất trong năm.

Hệ thống nhà sách này cũng triển khai các chương trình khuyến mãi mùa tựu trường nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm tiết kiệm và tiện lợi cho khách hàng. Các nhóm sản phẩm như dụng cụ học tập, văn phòng phẩm, sách thiếu nhi, đồ chơi, máy tính cầm tay đều được giảm từ 10-50%.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.