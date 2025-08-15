Phụ huynh 'tố' trường tư không được giao chỉ tiêu vẫn tuyển sinh

Nhiều phụ huynh có con học hết lớp 1 năm học 2024-2025, Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long (Hệ thống Giáo dục Bill gates School, địa chỉ tại Lô 1, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) tá hỏa vì hồ sơ không có trên cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục.

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh T.H ở Linh Đàm (Hà Nội) cho biết năm 2024-2025, sau kỳ phỏng vấn với nhà trường, gia đình cho con nhập học lớp 1. Do gần nhà nên trước đó, gia đình cũng có con học hết bậc tiểu học ở trường này, thấy cơ sở vật chất trường tốt nên hoàn toàn tin tưởng cho con thứ hai theo.

Nhưng trong năm học, phụ huynh tá hỏa phát hiện con không có thông tin trên hệ thống dữ liệu của ngành. Nhiều lần trao đổi với nhà trường, nhưng đều không trả lời được một cách chính xác, khi nào sẽ có.

Tuy nhiên, cũng theo anh H., khi anh và một số phụ huynh liên hệ với các trường tiểu học trên địa bàn thành phố để xin chuyển cho con, nhiều trường đã lắc đầu từ chối vì e ngại kết quả học tập lớp 1 không được công nhận.

"Gõ cửa" nhiều nơi, cuối cùng có 1 trường đồng ý cho con chuyển đến nhưng chỉ chịu trách nhiệm từ lớp 2, còn hồ sơ, học bạ lớp 1 phụ huynh phải tự giải quyết với trường cũ. "Vậy, liệu con chúng tôi có phải học lại lớp 1 hay không là điều chúng tôi đang quan tâm và lo lắng", anh H băn khoăn.

Một phụ huynh khác cũng cho biết, năm ngoái, khi con chuẩn bị vào lớp 1, anh lên website của trường tìm hiểu thông tin tuyển sinh được đăng công khai nên không ngại ngần đăng ký. Sau khi con vào học lớp 1 được một thời gian, phụ huynh mới hay thông tin, trường tuyển sinh “chui” vì chưa được cơ quan quản lý giao chỉ tiêu.

Theo phụ huynh này, điều đáng ngạc nhiên là một năm học trôi qua, nhà trường vẫn tuyển sinh và dạy học bình thường. Phụ huynh nhiều lần có ý kiến với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường nhưng không nhận được câu trả lời thoả đáng.

Nhà trường không có giải pháp?

Cũng theo các phụ huynh có con học lớp 1 năm ngoái tại trường này, lần gần đây nhất là ngày 30/7, đại diện nhà trường gồm: Ông Hoàng Xuân Tiến, Chủ tịch Hội đồng trường; bà Nguyễn Thị Thủy, đại diện Ban Giám hiệu và một nhân viên văn phòng đã có buổi làm việc với đại diện phụ huynh học sinh, có biên bản kèm theo.

Tại buổi làm việc, 2 bên trao đổi các nội dung liên quan, trong đó phụ huynh nêu vấn đề học sinh đã hoàn thành một năm học tại trường nhưng chỉ có kết quả điểm, học bạ bản cứng. Khi phụ huynh truy cập cơ sở dữ liệu ngành chỉ thấy có mã định danh từ tháng 7/2025 nhưng chưa hề được cập nhật điểm số.

Biên bản cuộc làm việc cũng nêu rõ: "Nhà trường không thể cập nhật kết quả học tập của các con trên cơ sở dữ liệu (kết quả học tập lớp 1). Nhà trường đảm bảo tính pháp lý về học bạ giấy của các con. Nhà trường cam kết nhận trách nhiệm về việc khuyết học bạ số của các con hay khuyết điểm số kết quả học tập của các con trên cơ sở dữ liệu ngành".

Biên bản làm việc giữa đại diện nhà trường và phụ huynh ngày 30/7 vừa qua

Ngày 8/8, khoảng chục phụ huynh có con đã học lớp 1 tại Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long đã có đơn cầu cứu gửi Thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội và phường Định Công.

Trong đơn, phụ huynh kiến nghị, theo quy định của Bộ GD&ĐT, giáo viên phải cập nhật điểm, kết quả học tập của học sinh lên hệ thống dữ liệu ngay sau khi chấm bài kiểm tra, trước khi tổng kết năm học.

Việc cập nhật điểm lên cơ sở dữ liệu ngành cần đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch để học sinh và phụ huynh có thể theo dõi và làm cơ sở quan trọng trong quá trình chuyển đổi số.

Tuy nhiên, khi kết thúc năm học, phụ huynh nghi ngờ trường này không được giao chỉ tiêu tuyển sinh nên học sinh khối lớp 1 không có dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo.

Việc thiếu khuyết cơ sở dữ liệu trên hệ thống ảnh hưởng rất lớn tới việc học tập của các con, đặc biệt là trong các thủ tục chuyển trường, xét tuyển, và xác minh kết quả học tập. Điều này không chỉ gây hoang mang, lo lắng cho phụ huynh mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của học sinh.

Nhà trường vẫn tiếp tục tuyển sinh

Mặc dù quyền lợi của học sinh lớp 1 năm học 2024-2025 chưa được giải quyết, nhà trường chưa có câu trả lời thoả đáng cho phụ huynh nhưng trên website của trường vẫn tiếp tục đăng tải thông tin tuyển sinh năm học mới, 2025-2026.

Theo đó, trường này công khai tuyển sinh lớp 1, 2,3,4,5, trong đó lớp 1 sẽ tuyển 250 chỉ tiêu chia ra 10 lớp. Điều kiện để học sinh nhập học là sức khoẻ tốt, không nói ngọng, nói lắp và không có dị tật bẩm sinh. Trường này cũng đưa ra phương thức tuyển sinh là đánh giá năng lực để kiểm tra khả năng ghi nhớ, diễn đạt, phát âm…., thậm chí cả kiểm tra sức khoẻ. “Nhà trường sẽ từ chối tiếp nhận nếu học sinh có dị tật bẩm sinh hoặc không đủ sức khoẻ do y tế kết luận”, thông báo tuyển sinh của trường này nêu.

Sau khi có thông tin phản ánh của phụ huynh, PV đã liên hệ với đại diện nhà trường nhưng không nhận được hồi âm.

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và sẽ cho kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo quy định, việc quản lý hoạt động trường học ở bậc mầm non, tiểu học, THCS từ ngày 1/7 là do UBND cấp phường, xã quản lý. Từ năm học 2024-2025 trở về trước, việc giao chỉ tiêu cho trường này thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai. Nay, phòng này đã giải thể và giao chức năng, nhiệm vụ cho Phòng Văn hóa - Xã hội của các phường.

Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long, Trường THCS và THPT Quốc tế Thăng Long thuộc Hệ thống giáo dục Bill Gates Schools địa điểm tại Lô X1, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Trên website của trường này cho thấy, từ ngày 4/8 đã đón học sinh tựu trường, khởi động cho năm học 2025-2026.

"Chúng tôi vô cùng hoang mang, lo lắng liệu kết quả học tập lớp 1 của con có được công nhận hay không? Do đó, đầu năm học 2025-2026, dù học sinh đã đến trường học tập ít ngày nhưng tôi vẫn chạy đôn chạy đáo đi xin chuyển trường cho con", anh H. nói.