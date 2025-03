Phụ nữ có thật sự khó hiểu như cách đàn ông vẫn luôn nghĩ?

Phụ nữ cho rằng việc “không cần nói mà vẫn hiểu” là dấu hiệu thể hiện tình yêu. Ngược lại đối với đàn ông, nếu đối phương không yêu cầu gì đồng nghĩa với việc họ không cần gì cả.

Sự đối lập trong suy nghĩ của hai phía khiến việc hiểu mong muốn của phụ nữ trở thành thử thách đối với nhiều người đàn ông. Nhưng liệu phụ nữ có thực sự khó hiểu như cánh mày râu vẫn nghĩ?

“Mẹ luôn chê quà mình tặng”

Khôi Nguyên (28 tuổi, TP.HCM) dường như đã quá quen với những “điệp khúc” của mẹ mình. Anh mua tặng mẹ bó hoa tươi sẽ nghe mẹ cằn nhằn “Hoa héo úa nhanh lắm, chỉ phí phạm”. Anh muốn đưa mẹ đi mua sắm quần áo mới, mẹ lại gạt đi “Đồ cũ mẹ mặc được, mua thêm chật tủ”.

Thật ra, mẹ lúc nào cũng là một người phụ nữ giản dị và tiết kiệm. Đằng sau những lời tưởng chừng như khó chịu ấy là cả một tấm lòng yêu thương vô bờ bến khi mẹ không muốn con mình phung phí tiền bạc, chỉ cần con khỏe mạnh và hạnh phúc.

Đối với mẹ của Khôi Nguyên, niềm vui là khi hai mẹ con được quây quần.

Năm nay, Khôi Nguyên sẽ không mua quà như những năm trước nữa. Thay vào đó, anh quyết định tự tay vào bếp nấu một bữa cơm thật ngon cho mẹ. Chỉ cần mẹ ăn xong rồi mỉm cười, vỗ vai cậu như những lần trước “Con của mẹ giỏi quá!”, thế là đủ rồi.

“Anh tặng gì cũng được” - là sao nữa?

Hoàng Long (25 tuổi, Hà Nội) chân ướt chân ráo bước vào mê cung tình yêu được vài năm, luôn phải đối mặt với bài toán khó nhằn “Anh tặng gì em cũng được”.

Trong Me before you - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết tình cảm nổi tiếng, có một chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: Khoảnh khắc Louisa nhảy cẫng lên sung sướng trước món quà sinh nhật của Will - chàng trai bị liệt toàn thân mà cô chăm sóc. Món quà đó chỉ là đôi tất sọc ong vàng giản dị, trái ngược hoàn toàn với sợi dây chuyền đắt tiền mà bạn trai lâu năm của cô tặng, nhưng lại chính là thứ cô hằng mong muốn bởi nó chứa đựng nhiều kỷ niệm đáng nhớ của Lousia.

Hoàng Long hy vọng dù không nói ra, người yêu vẫn có thể cảm nhận được sự yêu thương mà anh dành cho cô.

Cảm giác yêu thương trong khoảnh khắc giản dị ấy khiến Hoàng Long nhận ra rằng đôi khi tình yêu chẳng cần phải thể hiện qua những món quà đắt tiền hay những hành động bên ngoài. Thứ mà cô gái của anh thực sự muốn chính là cảm giác được quan tâm và trân trọng.

Thay vì một ngày 8/3 dạo chơi khắp phố phường như năm trước, Long quyết định biến căn phòng nhỏ của mình thành không gian hẹn hò lãng mạn và mời cô về nhà ăn một bữa tối toàn những món nàng thích, xem một bộ phim mà nàng yêu.

“Với anh, em vẫn luôn là nhóc con bé nhỏ”

Từ nhỏ, Quốc Bình (27 tuổi, TP.HCM) đã luôn gắn bó với em gái mình như hình với bóng. Hai anh em đã cùng nhau trải qua những ngày tháng đầy ắp tiếng cười. Anh hay dẫn em gái Bảo Như đi khắp làng quê, chỉ cho cô bé những cánh đồng lúa xanh mướt, hay cùng nhau thả diều mỗi buổi chiều.

Nhưng rồi thời gian trôi qua, cuộc sống bận rộn nơi thành thị khiến anh không còn thường xuyên về thăm nhà như trước. Dù vậy, mỗi lần về quê, Bình luôn nhận thấy niềm vui tràn ngập trong ánh mắt Như khi cô bé chạy ùa ra đón anh như hồi còn nhỏ.

Dù giờ cô nhóc tinh nghịch ngày xưa đã trở thành thiếu nữ dịu dàng, nhưng trong mắt Bình thì em vẫn luôn là cô em gái bé nhỏ của anh.

Ngày 8/3 đến gần, Bình suy nghĩ rất nhiều về món quà dành tặng em gái. Nhớ lại những ngày tháng cùng đọc cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh, tâm trí anh chợt ùa về một câu: “Chiếc vé tuổi thơ đó, bạn cứ giữ kỹ trong túi áo, vì không có người soát vé trên chuyến tàu đặc biệt này”. Bình chợt hiểu rằng dù cuộc sống có thay đổi, tình cảm anh em giữa họ vẫn lớn dần theo ký ức tuổi thơ, không hề mất đi.

Anh đặt mua những món ăn vặt mà hai anh em từng thích khi còn nhỏ như bánh tráng trộn, xoài lắc và vài món kẹo dẻo họ thường chia nhau trong những buổi chiều thả diều trên đồng. Đó chính là món quà Bình tặng Như một điều đặc biệt: Chuyến trở về tuổi thơ.

Nếu vẫn còn phân vân suy nghĩ ý tưởng tổ chức ngày 8/3 đặc biệt cho những người phụ nữ yêu thương, bạn có thể để ShopeeFood trở thành cầu nối giúp bạn chuẩn bị một bàn tiệc 8/3 với vô vàn món ngon, thức uống thông qua chương trình “ShopeeFood x B.O.F - Khao Vạn Deal Xinh”.

Theo đó, bạn có thể tận hưởng ưu đãi đặt combo món ngon giảm đến 50%, voucher giảm đến 830.000 đồng và hàng loạt mã miễn phí vận chuyển trị giá 83.000 đồng. Truy cập ShopeeFood ngay để ngày 8/3 trở nên đặc biệt và đáng nhớ.