Phụ nữ Mỹ từ bỏ hôn nhân, cân nhắc làm mẹ đơn thân

Ngày càng nhiều phụ nữ Mỹ từ chối kết hôn do chênh lệch học vấn, thu nhập và quan điểm sống với nam giới. Họ chọn tập trung sự nghiệp và phát triển bản thân hơn là lập gia đình.

Khi hạnh phúc không còn gắn liền với hôn nhân, ngày càng nhiều phụ nữ Mỹ chọn độc thân. Ảnh: Marcus Aurelius/Pexels.

Sau nhiều mối quan hệ không như mong đợi và hàng chục buổi hẹn hò đầu tiên không để lại ấn tượng, Andrea Vorlicek (29 tuổi) quyết định tạm gác việc tìm kiếm bạn đời. Thay vì có một người đồng hành như từng hình dung, cô hiện tập trung vào việc mua nhà riêng và cân nhắc khả năng làm mẹ đơn thân.

“Tôi có đủ khả năng tài chính để tự quyết định những việc này. Với tôi, sống độc thân vẫn tốt hơn là gắn bó với một người không phù hợp”, Vorlicek, kế toán tại Boston (Mỹ), cho biết.

Vorlicek xem việc xây dựng cuộc sống độc lập là cách thực tế nhất để thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Cô thừa nhận mình không hoàn toàn hạnh phúc, nhưng cảm thấy thoải mái hơn khi chấp nhận thực tế. Điều đó giúp cô có được sự bình yên về tinh thần và cảm xúc.

Xu hướng phụ nữ lựa chọn cuộc sống độc thân đang gia tăng tại Mỹ, phản ánh những thay đổi đáng kể về nhân khẩu học. Sự khác biệt ngày càng rõ nét giữa nam và nữ trong giáo dục, kinh tế và quan niệm về gia đình được cho là những yếu tố góp phần định hình xu hướng này.

"Sự chênh lệch đang ngày càng rõ rệt", Daniel Cox, Giám đốc trung tâm khảo sát tại Viện doanh nghiệp Mỹ (AEI), nhận định.

Ông cho biết ngày càng có nhiều phụ nữ theo học đại học, sở hữu nhà riêng và ưu tiên tình bạn, sự nghiệp hơn là tập trung vào hẹn hò hay kết hôn, The Wall Street Journal đưa tin.

Tình yêu không còn là mục tiêu hàng đầu

Trong suốt lịch sử, hôn nhân vẫn được xem là một cột mốc quan trọng của cuộc đời, và ít ai đặt câu hỏi liệu việc tìm kiếm, gắn bó với một người bạn đời có thực sự là mục tiêu lớn nhất của tuổi trưởng thành hay không.

Tuy nhiên, quan điểm này đang dần thay đổi. Theo khảo sát năm 2024 của AEI trên 5.837 người trưởng thành, hơn 50% phụ nữ độc thân cho biết họ hạnh phúc hơn so với những người đã kết hôn. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nam giới độc thân chỉ hơn 1/3.

Theo khảo sát năm 2022 của Pew, chỉ 34% phụ nữ độc thân muốn hẹn hò, giảm so với 38% năm 2019. Ảnh: Pavel Danilyuk/Pexels.

Khảo sát năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) về người độc thân cho thấy chỉ 34% phụ nữ độc thân chủ động tìm kiếm tình yêu, thấp hơn đáng kể so với 54% ở nam giới. So với năm 2019, con số này đã giảm từ mức 38% ở nữ và 61% ở nam. Ngoài ra, nam giới cũng tỏ ra lo lắng hơn về việc không tìm được người hẹn hò so với phụ nữ.

Xu hướng này phần nào phản ánh sự thay đổi trong quan điểm của phụ nữ về hôn nhân và mối quan hệ. Khi thu nhập ngày càng cao và định kiến xã hội về cuộc sống độc thân dần bị lu mờ, họ có nhiều lựa chọn hơn và trở nên cẩn trọng hơn trong việc tìm kiếm bạn đời.

“Phụ nữ sẵn sàng sống độc thân hơn là gắn bó với người không phù hợp”, Cox nhận định.

Với nhiều phụ nữ trẻ, xu hướng “tỉnh táo trước đàn ông” (boy sober) hay tuyên bố “rời khỏi thị trường hẹn hò” trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội đã phản ánh rõ nét sự thay đổi trong cách họ định hình ưu tiên cuộc sống. Thay vì đặt nặng chuyện tình cảm, họ ưu tiên phát triển bản thân, vun đắp tình bạn và tìm kiếm hạnh phúc theo cách riêng.

Các khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ thanh thiếu niên có người yêu ngày càng giảm, và Gen Z (sinh năm 1997-2012) có xu hướng ít quan hệ tình dục hơn so với các thế hệ trước, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Theo phân tích dữ liệu điều tra dân số của Nhóm Chiến lược Kinh tế Aspen, tỷ lệ phụ nữ 18-40 tuổi sống độc thân, không kết hôn hoặc chung sống với bạn đời, đã tăng từ 41,8% vào năm 2000 lên 51,4% vào năm 2023.

Hơn 50% phụ nữ độc thân cảm thấy hạnh phúc hơn so với những người đã kết hôn. Ảnh: Yankrukov/Pexels.

Những con số này không hoàn toàn phản ánh việc phụ nữ có còn tìm kiếm tình yêu hay không. Tuy nhiên, các khảo sát chuyên sâu cho thấy họ ngày càng ít quan tâm đến hôn nhân và dường như cũng ít mong muốn kết hôn hơn so với nam giới cùng thế hệ.

Theo kết quả khảo sát năm 2023 của Pew trên 5.073 người trưởng thành Mỹ, 48% phụ nữ cho rằng hôn nhân không đóng vai trò quan trọng hoặc hoàn toàn không cần thiết để có một cuộc sống trọn vẹn, so với 39% nam giới. Tỷ lệ này đã tăng đáng kể so với mức 31% ở nữ và 28% ở nam vào năm 2019.

Mặc dù tỷ lệ kết hôn giảm ở cả hai giới, phụ nữ có xu hướng đặt tiêu chuẩn cao hơn khi lựa chọn bạn đời. Khảo sát năm 2023 của AEI cho thấy 50% phụ nữ độc thân có bằng đại học vẫn chưa tìm được người đáp ứng kỳ vọng. Ngược lại, chỉ chưa đến 1/4 nam giới độc thân có cùng quan điểm.

Sự nghiệp định hình chuyện tình cảm

Sự chênh lệch về trình độ học vấn và sự nghiệp giữa nam và nữ đang tạo thêm thách thức trong việc tìm kiếm bạn đời. Theo Pew, năm 2024, 47% phụ nữ Mỹ từ 25-34 tuổi có bằng cử nhân, cao hơn đáng kể so với 37% ở nam giới.

Báo cáo năm 2024 của Đại học Georgetown (Mỹ) cũng chỉ ra rằng một tấm bằng đại học có thể giúp tăng thêm khoảng 1 triệu USD thu nhập ròng trong suốt cuộc đời.

"Phụ nữ có xu hướng đạt thành tích cao hơn trong giáo dục và những năm đầu sự nghiệp, trong khi nam giới gặp nhiều thách thức hơn. Sự chênh lệch này dẫn đến mất cân bằng trong việc tìm kiếm bạn đời, vì mọi người thường có xu hướng lựa chọn đối tượng có trình độ học vấn hoặc thu nhập tương đương", Brad Wilcox, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Gia đình kiêm giáo sư xã hội học tại Đại học Virginia (Mỹ), nhận định.

Việc tìm kiếm bạn đời trở nên thách thức hơn khi nhiều người có xu hướng chọn đối tượng có trình độ học vấn hoặc thu nhập tương đương. Ảnh: cottonbro studio/Pexels.

Những khó khăn kinh tế của nam giới đang ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ kết hôn của phụ nữ không có bằng đại học. Theo nghiên cứu của nhà kinh tế Benjamin Goldman tại Đại học Cornell (Mỹ), tỷ lệ kết hôn ở độ tuổi 45 của nhóm này đã giảm từ 79% xuống 52% qua các thế hệ.

“Nam giới không có bằng đại học ngày càng chật vật trong công việc và tài chính, khiến phụ nữ không có bằng cấp cũng khó tìm được bạn đời phù hợp”, Goldman cho biết.

Điều này khiến một số phụ nữ chọn cách chủ động kiểm soát cuộc sống của mình, bao gồm cả việc làm mẹ đơn thân thay vì chờ đợi một người đàn ông lý tưởng.

Tina Noohi (34 tuổi), nhân viên tại một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mặc dù vẫn mong muốn tìm được một tình yêu đẹp, Noohi thừa nhận rằng cô đang dần từ bỏ kỳ vọng.

Sau khi nhận ra mình từng vội vã bước vào các mối quan hệ chỉ vì sợ quá tuổi sinh con, Noohi quyết định tách biệt mong muốn có con khỏi nhu cầu tìm kiếm bạn đời. Hiện tại, cô tìm hiểu về phong trào “Những bà mẹ đơn thân có chủ đích” và bắt đầu tiết kiệm để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ trong tương lai.

“Ban đầu, gia đình tôi phản đối, cho rằng tôi còn nhiều thời gian để tìm một người phù hợp. Nhưng theo thời gian, họ dần chấp nhận quyết định của tôi", cô chia sẻ.