Phụ nữ ngày càng bị hấp dẫn bởi 'hồng hài nhi'

Theo nghiên cứu mới, nữ giới ngày càng thích "hồng hài nhi", cách gọi các đối tượng tình cảm nam ít tuổi hơn, trong giai đoạn tìm hiểu, tiếp cận.

Phụ nữ thường thích đối tượng trẻ tuổi hơn ở giai đoạn đầu, dần thất vọng sau đó. Ảnh minh hoạ: Cottonbro Studio/Pexels.

Theo một nghiên cứu được công bố ngày 27/1 trên ấn phẩm Proceedings of the National Academy of Sciences (Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ), cả đàn ông và phụ nữ đều có xu hướng thích đối tượng tình cảm trẻ hơn trong các buổi hẹn hò giấu mặt. Tuy nhiên, ở các cuộc hôn nhân, nam giới thường lớn tuổi hơn.

Cuộc khảo sát lấy ý kiến của 6.262 người sau khi tham gia các cuộc hẹn hò bí mật do một công ty môi giới sắp xếp đưa ra kết luận rằng phần lớn thấy người trẻ tuổi hấp dẫn hơn một chút.

Các đáp viên ở độ tuổi trung bình 46 sử dụng dịch vụ hẹn hò để tìm kiếm mối quan hệ lâu dài. Nhìn chung, đàn ông có xu hướng kết hôn với phụ nữ trẻ hơn, thường lớn hơn vợ khoảng 4 tuổi, theo một nghiên cứu trước đây của Liên hợp quốc.

Theo đó, phụ nữ có thể bị hấp dẫn bởi nam giới trẻ tuổi ban đầu. Song, khi ở trong mối quan hệ, những vấn đề của đàn ông ít tuổi dần xuất hiện, khiến tình cảm đôi bên trở nên phai nhạt, theo SCMP.

Phần lớn người tham gia hẹn hò giấu mặt thích đối phương trẻ tuổi hơn. Ảnh minh hoạ: Ketut Subiyanto/Pexels.

Phụ nữ thích những chàng trai trẻ

Giáo sư Paul Eastwick, đến từ Đại học California, Davis (California, Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu trên, cho biết đàn ông và phụ nữ đều thấy người trẻ tuổi hấp dẫn hơn khi mới tiếp cận.

“Đây là sự thật dù họ có nhận ra hay không”, Eastwick nói.

Kết luận này ngay lập tức đặt ra câu hỏi về sự khác biệt giữa các mối quan hệ tìm hiểu và hôn nhân. Đối với hôn nhân, phụ nữ thường chọn đàn ông lớn tuổi hơn.

Theo Biên bản của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, sự hấp dẫn của các chàng trai trẻ đối với nữ giới là điều khó phủ nhận. Tuy nhiên, những khuyết điểm của tuổi trẻ ở đàn ông dần lộ rõ theo thời gian.

Phụ nữ thường hào hứng ở giai đoạn tiếp cận, rồi dần thất vọng từ các cuộc hẹn đầu tiên.

Nghiên cứu chỉ ra rằng tiền bạc dường như không ảnh hưởng nhiều đến sở thích yêu đương của phụ nữ. Thu nhập của đàn ông không phải tiêu chí quan trọng nhất đối với nữ giới.

Nam giới trẻ tuổi chứng minh sức hấp dẫn lớn trong giai đoạn tìm hiểu. Ảnh minh hoạ: Anastasia Nagibina/Pexels.

Sở thích của nữ giới khác quan niệm xã hội

Trước khi đến các buổi hẹn hò giấu mặt, những người tham gia được hỏi về giới hạn độ tuổi tối đa của các đối tượng tiềm năng. Dù con số họ đưa ra là bao nhiêu, đa số thấy người trẻ tuổi hơn hấp dẫn.

Độ tuổi của đối phương lúc này có thể thấp hoặc cao hơn con số dự đoán.

Trước đây, nhóm nghiên cứu của Paul Eastwick cũng thực hiện một cuộc khảo sát, đưa ra kết luận tương tự.

Trong nghiên cứu dựa trên ý kiến của 10.526 người ở độ tuổi trung bình 33, phụ nữ cho biết ưu tiên chọn đối tác hơn tuổi khi bước vào mối quan hệ. Tuy nhiên, họ cũng khó cưỡng lại sức hấp dẫn của nam giới trẻ tuổi ở giai đoạn đầu.

Theo Eastwick, nữ giới có thể ngại tiết lộ với các nhà khoa học sở thích yêu đương của họ. Trên thực tế, sở thích này có khả năng khác biệt nhiều so với quan niệm của xã hội.

Hơn nữa, một số người đàn ông lớn tuổi có những đặc điểm kém hấp dẫn hơn nhiều so với các chàng trai trẻ. Đây là lĩnh vực đa dạng, phong phú và ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Hiện nay, phụ nữ hoàn toàn có thể cởi mở với các đối tác trẻ tuổi hơn, thoải mái tìm hiểu những đối tượng tiềm năng này. Song, các nghiên cứu đều không trả lời câu hỏi: “Liệu sở thích ban đầu này có tạo ra những mối quan hệ tình cảm lâu dài hay không?”