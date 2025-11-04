Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phú Quốc có resort thắng 2 hạng mục tại World Luxury Hotel Awards 2025

  Thứ ba, 4/11/2025 08:32 (GMT+7)
L’Azure Resort & Spa Phu Quoc "thắng lớn" tại lễ trao giải World Luxury Hotel Awards 2025 - giải thưởng thường niên được xem như “Oscar của ngành khách sạn thế giới”.

Vượt qua 10 đề cử nổi bật trong nhóm khách sạn hạng sang tại Phú Quốc, L’Azure Resort & Spa chiến thắng ở 2 hạng mục: Luxury Family Beach Resort và Luxury Seaside Resort. Đây là niềm tự hào của đơn vị, góp phần khẳng định vị thế của đảo ngọc trên bản đồ nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới.

Nuôi dưỡng cảm xúc từ những điều tự nhiên

L’Azure mang đậm phong cách Địa Trung Hải pha lẫn nét mộc mạc của miền biển Việt Nam. Những căn biệt thự thiết kế mở căng mình đón gió, hương biển và ánh sáng chan hòa. Màu xanh ngọc lam chủ đạo kết hợp cùng nội thất gỗ tối màu tạo cảm giác thanh lịch mà gần gũi.

Khi Mặt Trời vừa lên cũng là lúc tiệc buffet sáng thịnh soạn ở Le Bateau Restaurant chờ đón du khách. Mỗi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển, du khách háo hức chiêm ngưỡng quả cầu lửa dần buông. Một khoảnh khắc đẹp đến nao lòng mà du khách nào cũng muốn tận thưởng và lưu giữ.

Điểm chạm tinh tế đẳng cấp

Nghỉ dưỡng tại L’Azure cùng gia đình nhỏ, một du khách Anh chia sẻ: “Điều tôi thích nhất là cách mọi thứ ở đây được chăm chút. Từ cách họ sắp xếp đồ chơi cho trẻ em đến cách phục vụ tại bàn đều khiến tôi cảm nhận được sự tận tâm, không phải cao cấp theo nghĩa hình thức”.

Có lẽ, chính cảm giác “được thấu hiểu” ấy đã giúp L’Azure trở thành điểm đến yêu thích của các gia đình đa thế hệ, nơi cha mẹ có thể thư giãn bên hồ bơi, còn con trẻ được vui đùa trong khu riêng an toàn, đầy sắc màu.

Không gian bên ngoài và trong phòng nghỉ tại resort.

Với vị trí trung tâm, L’Azure dễ dàng kết nối du khách với vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa bản địa từ bãi biển rực rỡ hoàng hôn đến chợ hải sản tươi sống và góc phố đêm nhộn nhịp. Khu nghỉ dưỡng chỉ cách sân bay quốc tế Phú Quốc 10 phút di chuyển và 30 phút tới Vườn Quốc gia Phú Quốc để hòa mình vào thiên nhiên nguyên sơ.

“L’Azure tự hào vì đã góp một sắc xanh riêng cho bức tranh du lịch Phú Quốc. Và hơn hết, giải thưởng nhắc nhở chúng tôi tiếp tục gìn giữ điều đã làm nên bản sắc: sự tinh tế, tận tâm và cảm xúc chân thật trong từng trải nghiệm của du khách. Chúng tôi mong muốn du khách khi rời đi đều mang theo những kỷ niệm đẹp cùng nụ cười hài lòng về dịch vụ, con người nơi đây”, ông Mahesh, tổng quản lý L’Azure, chia sẻ.

Chiến thắng tại World Luxury Hotel Awards 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho L’Azure Resort & Spa Phu Quoc. Đây cũng là bước tiến mới, góp phần đưa thương hiệu du lịch Phú Quốc vươn tầm quốc tế, sánh vai cùng những thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á.

World Luxury Hotel Awards được biết đến là giải thưởng uy tín bậc nhất toàn cầu trong ngành khách sạn, tôn vinh các cơ sở lưu trú cao cấp có chất lượng dịch vụ vượt trội, thiết kế tinh tế và trải nghiệm khách hàng xuất sắc.

Với World Luxury Hotel Awards, việc được xướng tên còn là sự công nhận từ hơn 300.000 du khách và chuyên gia quốc tế tham gia bình chọn, cùng với sự đánh giá từ hội đồng chuyên môn giàu kinh nghiệm, tạo nên những danh hiệu mang giá trị uy tín và công nhận xứng đáng cho các thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới.

