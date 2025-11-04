Phú Quốc rực sáng đêm ngày với 2 show pháo hoa liên tiếp

Không chỉ khiến khán giả choáng ngợp bởi quy mô pháo hoa, Bản giao hưởng đại dương còn gây ấn tượng với những màn trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm trên mặt biển. 21 vận động viên quốc tế, mang theo những kỷ lục thế giới đã phô diễn kỹ năng chuyên nghiệp với Jetski, Flyboard, Jetsurf. Những màn đua nước tốc độ cao của mô tô nước và cú tung người, xoay vòng, bay vút lên không trung giữa những cột nước của flyboard đã tạo nên khung cảnh vừa mạnh mẽ vừa bay bổng.