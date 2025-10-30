Phú Quốc thành điểm đến xu hướng toàn cầu 2026

Với loạt bãi tắm tuyệt đẹp trải dài, chuỗi resort đẳng cấp và mạng lưới đường bay ngày càng mở rộng, Phú Quốc trở thành một trong những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cho năm 2026.

Việc Phú Quốc liên tục được vinh danh tại các bảng xếp hạng uy tín của thế giới khẳng định dấu ấn ngày càng rõ nét trên bản đồ thế giới. Ảnh: Vinh Gấu.

Kênh tin tức CNBC (Mỹ) dẫn báo cáo Unpack' 26 - The Trends in Travel của Expedia, Hotels.com và Vrbo, theo đó, Phú Quốc xếp thứ 4 trong danh sách 10 điểm đến thịnh hành nhất toàn cầu năm 2026.

Báo cáo này được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm chuyến bay và chỗ ở của 24.000 du khách toàn cầu trên nền tảng Expedia trong năm qua. Đáng chú ý, Phú Quốc ghi nhận mức độ quan tâm tìm kiếm tăng 53% - con số ấn tượng khẳng định sức hút toàn cầu. Đây cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong bảng xếp hạng.

Đứng đầu trong bảng xếp hạng là Big Sky (Montana, Mỹ) với mức tăng 92%, Okinawa (Nhật Bản) xếp vị trí thứ 2 với mức tăng 71%, theo sau là Sardinia (Italy) với 53%. Ngoài ra, top 10 còn có sự góp mặt của các địa danh nổi tiếng khác như Savoie (Pháp), bãi biển Fort Walton (Florida, Mỹ), Ucluelet (Canada), Cotswolds (Anh), San Miguel de Allende (Mexico) và Hobart (Australia).

Giới thiệu về Phú Quốc, các chuyên gia của Expedia viết: "Với những làng chài thơ mộng, các bãi biển cát trắng và vườn quốc gia xanh tươi bao phủ gần một nửa diện tích, hòn đảo này của Việt Nam là một điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ thư giãn trọn vẹn. Từ những thị trấn sôi động đến các khu nghỉ dưỡng ven biển sang trọng, Phú Quốc mang đến vô vàn lựa chọn để du khách bắt đầu hành trình khám phá".

Du khách có thể ghé thăm Dinh Cậu ở Dương Đông để ngắm ngư dân ra khơi, chiêm bái Thiên Hậu và đón khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Sau đó, hãy ghé thăm chợ đêm gần đó để thưởng thức ẩm thực, mua quà lưu niệm.

Ngoài ra, du khách có thể đặt tour tham quan trang trại trồng tiêu, đắm mình trong làn nước trong xanh ở Bãi Dài, khám phá quần đảo An Thới, tận hưởng thiên nhiên hoang sơ ở VQG Phú Quốc, thưởng thức hải sản tươi ngon...

Du khách có thể lặn biển, chèo SUP, thưởng thức hải sản tươi ngon khi đến hòn đảo này. Ảnh: Vinh Gấu.

Sự ghi nhận này tiếp nối chuỗi thành công của Phú Quốc, như việc vượt qua Maldives, Maui và Bali để lọt top 3 thế giới và dẫn đầu châu Á tại giải thưởng Readers' Choice Awards 2025 của Condé Nast Traveler với số điểm 95,51 hay trở thành điểm đến tốt nhất châu Á do DestinAsian bình chọn.

Báo cáo Unpack '26: The Trends in Travel còn chỉ ra những xu hướng du lịch mới như: hotel hop (thay đổi khách sạn) với 54% du khách có xu hướng đặt nhiều khách sạn tại cùng một điểm đến để tận dụng tối đa chuyến đi, đặc biệt phổ biến ở Gen Z và Millennials.

Ngoài ra, ngày càng nhiều người chọn du lịch chậm - khách ưu tiên đặt phòng gần trang trại, chọn đi bộ đường dài, trải nghiệm gắn với đời sống địa phương; du lịch theo phim ảnh - 81% du khách thuộc thế hệ Z và Millennials lên kế hoạch cho chuyến đi dựa trên những gì họ thấy trên phim ảnh.