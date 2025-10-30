Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phú Quốc thành điểm đến xu hướng toàn cầu 2026

  • Thứ năm, 30/10/2025 09:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Với loạt bãi tắm tuyệt đẹp trải dài, chuỗi resort đẳng cấp và mạng lưới đường bay ngày càng mở rộng, Phú Quốc trở thành một trong những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cho năm 2026.

Phu Quoc xu huong 2026 anh 1

Việc Phú Quốc liên tục được vinh danh tại các bảng xếp hạng uy tín của thế giới khẳng định dấu ấn ngày càng rõ nét trên bản đồ thế giới. Ảnh: Vinh Gấu.

Kênh tin tức CNBC (Mỹ) dẫn báo cáo Unpack' 26 - The Trends in Travel của Expedia, Hotels.com và Vrbo, theo đó, Phú Quốc xếp thứ 4 trong danh sách 10 điểm đến thịnh hành nhất toàn cầu năm 2026.

Báo cáo này được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm chuyến bay và chỗ ở của 24.000 du khách toàn cầu trên nền tảng Expedia trong năm qua. Đáng chú ý, Phú Quốc ghi nhận mức độ quan tâm tìm kiếm tăng 53% - con số ấn tượng khẳng định sức hút toàn cầu. Đây cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong bảng xếp hạng.

Đứng đầu trong bảng xếp hạng là Big Sky (Montana, Mỹ) với mức tăng 92%, Okinawa (Nhật Bản) xếp vị trí thứ 2 với mức tăng 71%, theo sau là Sardinia (Italy) với 53%. Ngoài ra, top 10 còn có sự góp mặt của các địa danh nổi tiếng khác như Savoie (Pháp), bãi biển Fort Walton (Florida, Mỹ), Ucluelet (Canada), Cotswolds (Anh), San Miguel de Allende (Mexico) và Hobart (Australia).

Giới thiệu về Phú Quốc, các chuyên gia của Expedia viết: "Với những làng chài thơ mộng, các bãi biển cát trắng và vườn quốc gia xanh tươi bao phủ gần một nửa diện tích, hòn đảo này của Việt Nam là một điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ thư giãn trọn vẹn. Từ những thị trấn sôi động đến các khu nghỉ dưỡng ven biển sang trọng, Phú Quốc mang đến vô vàn lựa chọn để du khách bắt đầu hành trình khám phá".

Du khách có thể ghé thăm Dinh Cậu ở Dương Đông để ngắm ngư dân ra khơi, chiêm bái Thiên Hậu và đón khung cảnh hoàng hôn rực rỡ. Sau đó, hãy ghé thăm chợ đêm gần đó để thưởng thức ẩm thực, mua quà lưu niệm.

Ngoài ra, du khách có thể đặt tour tham quan trang trại trồng tiêu, đắm mình trong làn nước trong xanh ở Bãi Dài, khám phá quần đảo An Thới, tận hưởng thiên nhiên hoang sơ ở VQG Phú Quốc, thưởng thức hải sản tươi ngon...

Phu Quoc xu huong 2026 anh 2Phu Quoc xu huong 2026 anh 3Phu Quoc xu huong 2026 anh 4Phu Quoc xu huong 2026 anh 5

Du khách có thể lặn biển, chèo SUP, thưởng thức hải sản tươi ngon khi đến hòn đảo này. Ảnh: Vinh Gấu.

Sự ghi nhận này tiếp nối chuỗi thành công của Phú Quốc, như việc vượt qua Maldives, Maui và Bali để lọt top 3 thế giới và dẫn đầu châu Á tại giải thưởng Readers' Choice Awards 2025 của Condé Nast Traveler với số điểm 95,51 hay trở thành điểm đến tốt nhất châu Á do DestinAsian bình chọn.

Báo cáo Unpack '26: The Trends in Travel còn chỉ ra những xu hướng du lịch mới như: hotel hop (thay đổi khách sạn) với 54% du khách có xu hướng đặt nhiều khách sạn tại cùng một điểm đến để tận dụng tối đa chuyến đi, đặc biệt phổ biến ở Gen Z và Millennials.

Ngoài ra, ngày càng nhiều người chọn du lịch chậm - khách ưu tiên đặt phòng gần trang trại, chọn đi bộ đường dài, trải nghiệm gắn với đời sống địa phương; du lịch theo phim ảnh - 81% du khách thuộc thế hệ Z và Millennials lên kế hoạch cho chuyến đi dựa trên những gì họ thấy trên phim ảnh.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Phú Quốc tuyệt vời top 3 thế giới

Tại giải thưởng Readers’ Choice Awards 2025 của Condé Nast Traveler, Phú Quốc vươn lên dẫn đầu châu Á, lọt top 3 thế giới với 95,51 điểm, vượt Maldives, Maui và Bali.

13:15 10/10/2025

Phú Quốc lọt top điểm đến mùa mưa hàng đầu Đông Nam Á

Theo tạp chí Channel News Asia, Phú Quốc là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á vào mùa mưa, nơi du khách có thể chậm rãi cảm nhận vẻ đẹp một cách trọn vẹn nhất.

08:11 19/10/2025

Hoàng Linh

  • Phú Quốc

    Phú Quốc

    Phú Quốc được biết đến với tên gọi đảo ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Toàn bộ huyện đảo có tổng diện tích 593,05 km², xấp xỉ diện tích đảo quốc Singapore. Thị trấn Dương Đông, tọa lạc ở phía tây bắc, là thủ phủ của huyện đảo.

    Bạn có biết: Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện này được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

    • Diện tích: 593,05 km²
    • Dân số: 101.407 (2015)
    • Phân chia hành chính: 2 thị trấn, 8 xã
    • Tỉnh: Kiên Giang

Đọc tiếp

Phu Quoc, TP.HCM lien tuc duoc bao ngoai vinh danh hinh anh

Phú Quốc, TP.HCM liên tục được báo ngoại vinh danh

13:23 13/3/2025 13:23 13/3/2025

0

Trong khuôn khổ giải thưởng Reader’s Choice Awards lần thứ 18 do độc giả của Tạp chí du lịch DestinAsian bình chọn, Phú Quốc và TP.HCM vinh dự vào top điểm đến tốt nhất châu Á.

Van co noi moc mac kho tin o Phu Quoc hinh anh

Vẫn có nơi mộc mạc khó tin ở Phú Quốc

11:41 31/7/2025 11:41 31/7/2025

0

Cái đẹp không nằm ở chốn đông người hay công trình hào nhoáng, xuyên rừng quốc gia, nam du khách tìm thấy làng chài ven biển giản dị và bình yên ở Phú Quốc.

