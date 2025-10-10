Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phú Quốc tuyệt vời top 3 thế giới

  • Thứ sáu, 10/10/2025 13:15 (GMT+7)
  • 13:15 10/10/2025

Tại giải thưởng Readers’ Choice Awards 2025 của Condé Nast Traveler, Phú Quốc vươn lên dẫn đầu châu Á, lọt top 3 thế giới với 95,51 điểm, vượt Maldives, Maui và Bali.

Khách ngoại nghỉ dưỡng tại hòn Mây Rút Trong ngày 3/1. Ảnh: Minh Vi. 

Condé Nast Traveler - tạp chí du lịch uy tín bậc nhất của Mỹ - vừa công bố kết quả bình chọn thường niên Readers’ Choice Awards 2025 lần thứ 38. Trong đó, Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách “Những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới”, đạt 95,51 điểm, tăng so năm trước và dẫn đầu khu vực châu Á.

Theo thang chấm dựa trên mức độ hài lòng của độc giả, đảo Ngọc được đánh giá cao ở chất lượng dịch vụ, cảnh sắc - bãi biển, ẩm thực và lòng hiếu khách.

Thành tích của Phú Quốc càng ấn tượng khi đứng thứ 3 toàn cầu, chỉ kém Kiawah Island (Mỹ) 0,01 điểm, đồng thời vượt xa Maldives (92,31), Maui - Hawaii (93,35), Bali (89,84) và Phuket (84,62). Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Phú Quốc hiện diện trên bảng xếp hạng, với điểm số và vị trí thăng hạng liên tục. Năm ngoái, đảo Ngọc xếp thứ 2 châu Á, sau Bali.

Phu Quoc anh 1

Hòn Thơm (Phú Quốc) nhìn từ trên cao. Ảnh: Sun Group.

Sức hút tăng tốc không chỉ thể hiện qua các giải thưởng mà còn bằng những con số. Theo Sở Du lịch An Giang, sau 9 tháng năm 2025, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đã đạt trên 1,2 triệu lượt, tăng 65,8% so với cùng kỳ và vượt 2,1% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc sau 9 tháng đạt khoảng 31.100 tỉ đồng, tăng 90,1% so với cùng kỳ và vượt 32,5% kế hoạch năm. Thị trường khách tới Phú Quốc ngày càng đa dạng với trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh thiên nhiên tươi đẹp, Phú Quốc đang sở hữu hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, đặc biệt ở Nam đảo: cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, show đa phương tiện “Kiss of the Sea” đạt kỷ lục Guinness, Cầu Hôn thiết kế “không chạm” độc bản và pháo hoa nghệ thuật hằng đêm.

Phu Quoc anh 2

"Rợp" khách Tây tại hòn Mây Rút Trong, Phú Quốc, ngày 3/1. Ảnh: Minh Vi.

Không chỉ thế, đảo ngọc cũng là nơi duy nhất tại Việt Nam có chính sách thị thực ưu việt, miễn visa cho toàn bộ du khách trên thế giới với thời gian lên tới 30 ngày.

Top những hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới, khu vực Châu Á:

  • Phú Quốc (Việt Nam) 95,51
  • Langkawi (Malaysia) 92,99
  • Koh Samui (Thái Lan) 92,7
  • Boracay (Philippines) 90,54
  • Palawan (Philippines) 90,23
  • Bali (Indonesia) 89,84
  • Siargao (Philippines) 85,49
  • Quần đảo Andaman (Ấn Độ) 85,33
  • Phuket (Thái Lan) 84,62
  • Quần đảo Phi Phi (Thái Lan) 83,27.

