Phú Quý đìu hiu

Sau cao điểm hè, du lịch Phú Quý chững lại rõ rệt. Từ tháng 10, lượng khách giảm hơn một nửa, cơ sở lưu trú đóng cửa dần dù thời tiết tại đảo vẫn đẹp với cát trắng, nắng vàng.

Sau những cơn mưa mùa hè, Phú Quý gây ấn tượng bởi những thảm cỏ xanh mướt dẫn ra biển. Ảnh: Khánh Huyền.

Trái với cảnh đông đúc, nhộn nhịp của mùa hè, Phú Quý đang bước vào giai đoạn trầm lắng nhất trong năm. Những cơn bão nối tiếp, biển động khó lường khiến du khách dè chừng. Bến tàu, bãi biển và các con đường ven đảo trở nên vắng vẻ.

Ông Đỗ Thái Thanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), cho biết trong tháng 10, lượng khách đến đảo giảm hơn 50% so với các tháng trước.

Dù 9 tháng đầu năm, Phú Quý vẫn ghi nhận hơn 145.755 lượt khách (tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước), trong đó khách quốc tế tăng hơn 52%, song tín hiệu tích cực này chưa đủ giữ nhiệt cho mùa trái vụ.

Tàu giảm chuyến, người làm du lịch "rút quân"

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc Express, đơn vị vận hành tàu Trưng Trắc chạy tuyến Phan Thiết - Phú Quý, cho biết lượng khách đi tàu trong tháng 10 chỉ đạt khoảng 30% công suất. Để tiết giảm chi phí, tàu chỉ mở tầng dưới để phục vụ khách.

"Từ tháng 11, khi bước vào mùa bấc, chúng tôi dự kiến chỉ chạy thứ 6 đến chủ nhật và sẽ điều chỉnh tùy theo điều kiện thời tiết thực tế", đại diện hãng nói. Mỗi chuyến ngày thường chỉ còn 250-300 khách, cuối tuần nhỉnh hơn, khoảng 300-350 khách - thấp hơn nhiều so với mùa hè.

Du khách vẫn có cơ hội ngắm nhìn những bình minh rực rỡ và khung cảnh yên bình tại Phú Quý mùa thấp điểm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Định, đồng sáng lập khách sạn The View - Phú Quý Island Luxstay, cho biết tỷ lệ lấp phòng tháng 10 chỉ đạt khoảng 30%. Đây là năm đầu tiên khách sạn đi vào hoạt động, anh dự định sẽ mở cửa xuyên bấc, "kiếm được đồng nào hay đồng đó", chỉ nghỉ một khoảng thời gian để bảo trì.

Định cho biết một số cơ sở khác của anh như Sea La Vie - Phú Quý đã tạm dừng từ ngày 1/10 để tránh thua lỗ kéo dài.

"Rút kinh nghiệm từ năm trước, đóng quán trễ quá lượng khách không đủ bù chi phí vận hành, càng mở lâu thì càng lỗ. Từ sau kỳ nghỉ 2/9, học sinh đi học, mưa bão liên miên, khách giảm nghiêm trọng, chúng tôi buộc đóng cửa sớm", anh nói.

Du khách có cơ hội đặt được phòng có view đẹp với giá ưu đãi khi đi du lịch Phú Quý trái mùa. Ảnh: The View - Phú Quý Island Luxstay.

Khoảng 90% nhân sự tại 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch của anh trên đảo được cho nghỉ, chuyển sang hỗ trợ dự án khác ở Măng Đen. Chỉ còn Hidden Beach - cơ sở có chi phí vận hành thấp hơn - cố gắng duy trì thêm ít hôm, dự kiến tạm ngưng hoạt động từ cuối tháng 10.

"Thắt lưng buộc bụng"

Chủ khách sạn Nalani Phú Quý - Quyên Võ - chọn hướng "thắt lưng buộc bụng". Để tối ưu chi phí, cô cho tạm bộ phận buồng phòng nghỉ, giữ lại bộ phận lễ tân làm việc xuyên bấc, kiêm luôn công việc dọn phòng. Vào những hôm đông khách, Quyên sẽ gọi nhân sự buồng phòng làm việc theo ca tại đảo đến hỗ trợ.

Để chống chọi với gió bấc, Quyên cho nhân sự bọc hết các cây dừa, cây cách và cây dứa dại trong bạt, dán kín cửa kính nhằm ngăn muối biển phá hỏng nội thất. Chi phí khấu hao ở đảo vốn cao. Mùa này vừa vắng khách, vừa phải bảo vệ tài sản.

Để thu hút du khách, cô giảm 30-40% giá phòng, hỗ trợ khách chọn phòng view đẹp không bị che chắn để cạnh tranh. Quyên cho biết trong thời gian này vẫn có nhiều khách hỏi phòng nhờ những video viral, nhưng chủ yếu để dành sang năm mới đi.

Để kích cầu du lịch, một số khách sạn giảm phòng, miễn phí cho thuê xe máy. Ảnh: Nalani Phú Quý.

Là người làm booking và dẫn tour tại đảo, Đặng Văn Long cho biết thị trường lúc này chủ yếu dựa vào nhóm khách quốc tế đam mê thể thao biển như lướt ván diều. Các khách sạn giảm giá sâu và tặng thêm dịch vụ như thuê xe máy miễn phí, khiến việc bán tour trở nên khó khăn. Hiện Long chỉ nhận những đoàn đã đặt từ trước, tranh thủ học thêm kỹ năng để chuẩn bị cho mùa mới.

Theo ông Đỗ Thái Thanh, Phú Quý hiện có 207 cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, villa, khách sạn) với 1.700 phòng/2.542 giường và 95 homestay, nhà trọ với 1.020 giường.

Trong mùa gió bấc, địa phương chưa có chính sách kích cầu du lịch, một số cơ sở lưu trú giảm giá phòng nhưng chưa đủ hấp dẫn để khách du lịch đến Phú Quý thời gian này. Đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch sẽ thực hiện việc bảo trì và chuẩn bị đón khách vào dịp tết cổ truyền và năm 2026, ông Thanh cho biết.

Phú Quý rợp sắc xanh vào cuối tháng 10. Ảnh: Quyên Võ.

Mùa gió bấc cận kề cũng là lúc đảo trở về dáng vẻ mộc mạc, thanh bình nhất. Cùng với sóng lớn, gió mạnh và thời tiết khó đoán, du lịch Phú Quý bước vào chu kỳ chậm lại, là thời điểm để thiên nhiên phục hồi sau mùa cao điểm.

Tuy nhiên, đảo Phú Quý mùa bấc vẫn mang sức hút riêng với những thảm cỏ xanh mướt, khu vực bãi Lăng khuất gió - nơi mỗi chiều người dân vẫn rủ nhau ra nhau tắm biển, không gian mênh mông, tĩnh tại hiếm có. Du khách vẫn có thể kiểm tra kỹ thời tiết và lịch sóng gió để trải nghiệm Phú Quý trái mùa, tận hưởng trải nghiệm giá tốt, không quá đông đúc.