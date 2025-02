'Phù thủy' công nghệ bóp nát giấc mơ xế hộp của người thợ cắt tóc

Giấc mơ sở hữu một chiếc ôtô của người thợ cắt tóc Phạm Văn Bắc (huyện Tân Uyên, Lai Châu) phút chốc tiêu tan khi bị nhóm lừa đảo qua mạng sử dụng những thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt cả gia tài.

Trưa 3/6/2024, tiệm cắt tóc của anh Phạm Văn Bắc (tên nạn nhân đã được thay đổi) vắng khách lui tới. Như thường lệ, anh bật điện thoại xem giới thiệu về những chiếc ôtô - niềm mơ ước của anh và gia đình.

Anh Phạm Văn Bắc trình báo việc bị lừa đảo tại Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu). Ảnh: Đoàn Dương.

Sa bẫy lừa đảo, mất trắng 200 triệu đồng

Khi ứng dụng Facebook xuất hiện thông tin bán ôtô giá rẻ do hải quan thanh lý từ tài khoản "Nam Miền Trung 666", anh Bắc nhấn vào xem và bày tỏ nhu cầu mua xe.

Qua trao đổi, biết anh Bắc đang tìm hiểu dòng xe Ford Everest 2023, tài khoản trên nhanh chóng gửi cho anh loạt hình ảnh về mẫu xe và báo giá rẻ khó tin - 266 triệu đồng (giá thị trường trên 1 tỷ đồng ).

Anh Bắc hỏi về giấy tờ, pháp lý để yên tâm xuống tiền, thì được tài khoản "Nam Miền Trung 666" cung cấp hàng loạt thông tin chứng minh uy tín công ty phân phối ôtô. Đáng chú ý, khi truy cập vào trang web của công ty, anh Bắc xem được một video có gắn logo VTV1 phát bản tin công ty đã đấu giá thành công lô ôtô do hải quan thanh lý.

Trước những thông tin rất thuyết phục, anh Bắc quyết định mua xe và đặt cọc.

Sau đó, một người tự giới thiệu là trưởng phòng của công ty gọi điện cho anh Bắc để lấy thông tin cá nhân làm hợp đồng mua bán. Hoàn tất quá trình này, anh Bắc nhận hình ảnh về chiếc xe cùng bản hợp đồng đóng dấu đỏ của doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Dương Văn Thạnh. Ảnh: Đoàn Dương.

Ngày 9-10/6/2024, anh Bắc lần lượt chuyển tổng số 200 triệu đồng cho các đối tượng và ngóng chờ chiếc xe được vận chuyển về tận nhà.

Ngày 11/6/2024, một người tự giới thiệu là lái xe, chụp hình cung đường vận chuyển xe đã đến Lào Cai.

Tuy nhiên, suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó, chiếc xe anh Bắc ngày đêm mong ngóng vẫn "bặt vô âm tín". Lúc này, anh Bắc bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa mất số tiền bao năm tích cóp. Anh không ngờ chỉ với cú 'click' trên mạng xã hội đã khiến anh sa bẫy, mất trắng 200 triệu đồng.

Phơi bày chiêu trò của "phù thủy" công nghệ

Trưa 12/6/2024, trực ban Công an huyện Tân Uyên nhận tin báo về vụ việc anh Bắc bị lừa đảo. Từ lá đơn tố giác tội phạm của anh Bắc, lực lượng công an lần theo manh mối đầu tiên để bóc trần tổ chức tội phạm.

Lực lượng công an xác định trong đường dây lừa đảo nêu trên có đối tượng giỏi công nghệ đã thực hiện cắt ghép, làm giả bản tin của VTV1.

Nhận được báo cáo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Tân Uyên, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, chủ trì cuộc họp để chỉ đạo các đơn vị tập trung triệt phá đường dây tội phạm.

Quá trình xác minh, cảnh sát đã dựng chân dung kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo là Dương Văn Thạnh (39 tuổi, quê Thái Nguyên).

Đối tượng Kiều Quang Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đoàn Dương.

Khoảng 2 tháng sau khi mở cuộc truy tìm đặc biệt, ngày 12/9/2024, Thạnh bị bắt tại Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) khi đối tượng đang nhập cảnh vào Việt Nam.

Làm việc với cơ quan công an, Thạnh khai điều hành nhóm đối tượng lừa đảo với thủ đoạn bán ôtô của hải quan thanh lý giá rẻ. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm của Thạnh đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của nhiều bị hại người Việt Nam.

Trong vụ anh Bắc bị lừa 200 triệu đồng, Thạnh khai có 5 đối tượng tham gia đóng các vai theo kịch bản. Trong đó, đối tượng quan trọng bậc nhất trong nhóm được mệnh danh là "phù thủy" công nghệ. Đó chính là Kiều Quang Sơn (31 tuổi, quê Vĩnh Phúc) - người trực tiếp làm giả giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng, hình ảnh căn cước công dân, tạo dựng clip giả nội dung bản tin VTV1.

Trong tháng 9/2024, lực lượng cảnh sát ập vào nhà, bắt giữ Sơn để phục vụ điều tra.

Sơn khai bản thân dù chỉ học hết lớp 12 nhưng tự mày mò nên có thể tạo trang web, làm giả clip và cắt ghép các giấy tờ. Sơn đăng dịch vụ làm giả của mình lên mạng xã hội và được Thạnh tiếp cận "đặt hàng".

Với những chứng cứ thu thập được, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu quyết định xác lập chuyên án truy xét mang bí số 0924L do Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban.

Quá trình truy vết đối tượng, các trinh sát đã phải tới 16 tỉnh, thành phố, làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức để thu thập thông tin, tài liệu, manh mối để ghép nối, dựng được nhóm đối tượng nghi vấn.

Sát sao với chuyên án, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban chuyên án để bóc gỡ đường dây tội phạm.

Trong các ngày 17/9-20/10/2024, lực lượng phá án bắt giữ 5 đồng phạm của Thạnh.

Sau khi khởi tố vụ án, Ban chuyên án xác định ổ nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực TP BaVet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Từ đây, một cuộc "xuất ngoại" đánh án được thiết lập với nhiều tình tiết ly kỳ, kịch tính để thu gọn mẻ lưới, buộc các đối tượng lừa đảo cúi đầu nhận tội.

Năm 2024, Công an tỉnh Lai Châu lập chiến công khi phối hợp với các lực lượng Campuchia phá chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia tại biệt khu Venus2, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Chuyên án được Bộ Công an đánh giá là góp phần giảm nguy cơ hàng nghìn nạn nhân bị xâm hại, đồng thời vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa các lực lượng chức năng hai nước Việt Nam - Campuchia trong phòng, chống tội phạm. VietNamNet triển khai tuyến bài "Xuất ngoại đánh án" để ghi lại hành trình lực lượng Công an bóc gỡ tội phạm và những giây phút cân não đột kích vào sào huyệt tội phạm.