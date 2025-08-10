Phuket sợ 'ế' khách

Mùi cần sa, dịch vụ thuê xe máy thiếu an toàn và thiếu hụt chuyến bay thẳng đang bị coi là rào cản lớn đối với du lịch Phuket.

Du khách từ Israel, thư giãn bên hồ bơi tại Phuket ngày 7/2021. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp với Thống đốc tỉnh Sophon Suwannarat, Thái Lan, ông Rawat Areerob, Chủ tịch Tổ chức Hành chính tỉnh Phuket, cảnh báo hình ảnh “thiên đường du lịch” của hòn đảo đang bị tổn hại nghiêm trọng bởi mùi cần sa tràn lan, dịch vụ cho thuê xe máy thiếu an toàn và hạn chế chuyến bay thẳng. Đây là những yếu tố có thể khiến Phuket mất khách từ các thị trường quốc tế lớn, theo Bangkok Post.

Ông Rawat cho biết tại một chương trình quảng bá du lịch Thái Lan ở Australia, nhiều công ty lữ hành đã thẳng thắn chỉ ra ba vấn đề này. Trong đó, tình trạng cần sa đặc biệt đáng lo ngại khi Phuket hiện có hơn 1.640 cửa hàng hoạt động nhưng chưa có luật phân vùng hay cơ chế quản lý, chỉ xử phạt khi sử dụng nơi công cộng.

Về an toàn giao thông, ông cảnh báo không ít du khách nước ngoài thuê xe máy nhưng thiếu kỹ năng lái, thậm chí coi đường xá Phuket như “đường đua”, gây nguy hiểm cho bản thân và người khác.

Bãi biển Phuket (Thái Lan) là điểm đến hút khách quốc tế, tuy nhiên có nguy cơ lung lay vì nhiều vấn nạn tiêu cực. Ảnh: Quang Nguyen Vinh.

Ngoài ra, ông bày tỏ lo ngại về hình ảnh của Phuket tại Trung Quốc, kêu gọi truyền thông phân biệt giữa tội phạm lừa đảo qua “tổng đài” và khách Trung Quốc hợp pháp, tránh tạo ấn tượng xấu khiến họ chọn điểm đến khác như Singapore hoặc Nhật Bản.

"Nếu chúng ta gộp tất cả du khách Trung Quốc vào nhóm 'xám' (du khách khó kiểm soát hoặc đi theo tour giá rẻ, dịch vụ không chính thức), họ sẽ chỉ chọn đến thăm Singapore hoặc Nhật Bản", ông Rawat cảnh báo.

Thống đốc Sophon cho biết Bộ Y tế Thái Lan đang xem xét phân loại lại cần sa thành chất ma túy chỉ dùng cho mục đích y tế, được coi là giải pháp mạnh tay nhằm kiểm soát tình trạng buôn bán và sử dụng tràn lan.

Du khách tận hưởng kỳ nghỉ tại một khách sạn sang trọng ở Phuket, Thái Lan. Ảnh: @toeyjarinpornfc.

Trước đó, dù lượng khách Trung Quốc giảm, các nhà điều hành du lịch tại Phuket vẫn tin tưởng vào sức hút quốc tế của hòn đảo.

Ông Allan Zeman, Chủ tịch Lan Kwai Fong Group, cho rằng những lo ngại về an ninh hay các sự kiện như động đất chỉ tác động ngắn hạn. Đồng thời, ông nhấn mạnh Phuket không phụ thuộc vào riêng thị trường Trung Quốc mà đang thu hút khách từ Nga, Singapore, Trung Đông và nhiều quốc gia khác.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, ngành du lịch Thái Lan đang đối mặt bối cảnh khó khăn tổng thể. Từ đầu năm đến đầu tháng 8, lượng du khách quốc tế đến Thái Lan giảm khoảng 6,56%, đạt khoảng 19,57 triệu lượt, trong khi dự báo cả năm đã giảm còn 34,5 triệu lượt, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục gần 40 triệu năm 2019.