Phương án xây dựng đề thi ĐGNL 2025 của Bộ Công an ra sao?

Bộ Công an khẳng định kiến thức trong đề thi đánh giá không nằm ngoài kiến thức THPT.

Thí sinh trong kỳ thi của Bộ Công an năm 2024. Ảnh: NB.

Mới đây, người dân có gửi câu hỏi tới Bộ Công an, thắc mắc về phương án xây dựng đề thi đánh giá năng lực năm 2025.

Theo người này, trong chương trình THPT mới, học sinh được học 5 môn tự chọn trong 3 nhóm môn Khoa học xã hội (gồm Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật), Khoa học tự nhiên (gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học), nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật (gồm Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật).

Tuy nhiên, cấu trúc đề thi đánh giá năng lực của Bộ Công an bao gồm cả lĩnh vực Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Văn hóa, Kinh tế, Xã hội).

Do vậy, nếu theo chương trình học mới, các thí sinh sinh năm 2007 không được học tất cả các môn trong đề thi và không có đủ kiến thức để làm bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

"Vậy tôi muốn hỏi Bộ Công an, hiện nay, bộ đã có phương án xây dựng đề thi đánh giá năng lực mới cho kỳ thi năm 2025 chưa?", người này đặt câu hỏi.

Trước câu hỏi trên, Bộ Công an đã có phản hồi trên Cổng thông tin điện tử. Theo đó, Bộ Công an cho biết tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới vào các trường công an nhân dân thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

Ba năm gần đây, nhóm các học viện, trường đại học công an nhân dân tổ chức kỳ thi đánh giá để tuyển mới trình độ đại học trong công an nhân dân.

Trong các kỳ thi đánh giá của các học viện, trường công an nhân dân có sự ổn định hàng năm về phương thức tuyển sinh, cách thức tính điểm, dạng thức và cấu trúc đề thi để thí sinh chủ động ôn tập.

Kiến thức trong đề thi đánh giá không nằm ngoài kiến thức THPT các thí sinh được học tập.

Trong năm 2025, Bộ Công an sẽ hướng dẫn các cơ sở đào tạo công an nhân dân bám sát chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT, thực hiện theo đúng các hướng dẫn và quy định trong tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT để tổ chức tuyển mới trình độ đại học.

Bộ Công an khuyên thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào các trường công an nhân dân cần chủ động ôn tập theo chương trình THPT đã đăng ký học tập. Bộ sẽ có công bố phương án tổ chức tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân trong thời gian tới.