Phương pháp nâng ngực được ưa chuộng nhất

Nâng ngực là một trong những phẫu thuật thẩm mỹ được nhiều phụ nữ quan tâm nhằm cải thiện hình dáng vòng một, tạo đường viền cân đối hoặc điều chỉnh sự bất cân xứng.

Nâng ngực là dịch vụ thẩm mỹ được nhiều phụ nữ ưa chuộng, Ảnh: Quỳnh Trang.

Theo ThS.BS Nguyễn Mạnh Cường, Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, hiện có hai phương pháp nâng ngực là đặt túi độn và ghép mỡ tự thân. Trong đó, đặt túi ngực được ưa chuộng hơn vì giúp tạo dáng đầy đặn, cân đối và bền vững.

Phương pháp này có ba đường mổ phổ biến gồm đường quầng vú, đường nếp lằn vú và đường nách, trong đó:

Đường quầng vú có ưu điểm sẹo nhỏ, khó nhận thấy, có thể kết hợp treo sa trễ nhẹ, nhưng không phù hợp với người có quầng vú quá nhỏ.

Đường chân ngực giấu sẹo trong nếp lằn, không ảnh hưởng núm vú và quầng vú.

Đường nách giúp giấu sẹo trong hố nách, nhưng có thể lộ khi giơ tay.

Với ghép mỡ tự thân, bác sĩ sẽ lấy mỡ từ vùng bụng, đùi, hông để cấy vào ngực. Ưu điểm là cho cảm giác mềm mại, tự nhiên, song hạn chế về mức độ tăng kích thước và mỡ có thể tiêu dần theo thời gian. Vì vậy, phương pháp này chủ yếu mang tính bổ trợ.

ThS.BS Nguyễn Mạnh Cường cho biết phẫu thuật nâng ngực được chỉ định cho phụ nữ muốn tăng kích thước, cải thiện hình dáng, tăng độ nhô hoặc điều chỉnh sự bất cân xứng.

Tuy nhiên, bác sĩ Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, khuyến cáo phương pháp thẩm mỹ này chống chỉ định với người dưới 18 tuổi, đang mang thai hoặc cho con bú, người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường không kiểm soát, lupus ban đỏ, rối loạn đông máu, nhiễm trùng cấp hoặc mạn tính. Người có rối loạn tâm lý, không ổn định tinh thần cũng không nên thực hiện.

Phẫu thuật nâng ngực được tiến hành dưới gây mê. Bác sĩ rạch da, bóc tách khoang ngực, đặt túi độn, khâu đóng vết mổ và có thể đặt dẫn lưu nếu cần. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi vài giờ đến một ngày, xuất viện sau 1-2 ngày.

Thời gian hồi phục sau phẫu thuật nâng ngực trung bình từ 6-8 tuần. Trong 72 giờ đầu, bệnh nhân nên dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi, sau đó có thể bắt đầu vận động nhẹ nhàng trong sinh hoạt hằng ngày. Các hoạt động gắng sức như chạy, nâng vật nặng cần được trì hoãn tối thiểu 4 tuần.

Việc tập luyện thể thao cường độ cao, đặc biệt là tập gym, chỉ nên bắt đầu lại sau khoảng 6 tuần để tránh tác động đến vùng ngực vừa phẫu thuật.

Trong giai đoạn hồi phục, người bệnh cần kiêng hải sản, thực phẩm cay nóng, chất kích thích (rượu, bia, cà phê) và tuyệt đối không hút thuốc lá do có thể ảnh hưởng đến quá trình lành vết mổ. Bệnh nhân cần mặc áo định hình liên tục trong 4-6 tuần đầu để giữ khuôn ngực ổn định và hỗ trợ quá trình hồi phục. Về quan hệ tình dục, nên kiêng ít nhất 1 tháng sau phẫu thuật nhằm hạn chế nguy cơ đau tức hoặc tác động xấu đến mô ngực

Bác sĩ Cường cho hay một số biến chứng có thể xảy ra khi nâng ngực gồm bao xơ co thắt, thay đổi cảm giác vùng ngực, nhiễm trùng, dịch chuyển hoặc vỡ túi. Tuy nhiên, với kỹ thuật hiện đại và túi độn thế hệ mới, nguy cơ này đã được giảm đáng kể.

Theo bác sĩ Cường, kết quả nâng ngực thường rõ rệt nhất sau 4-6 tuần. Đa số hãng sản xuất hiện nay bảo hành túi ngực trong 10 năm về co thắt bao xơ và trọn đời đối với chất liệu.