Phút chia tay chiến sĩ 'mũ nồi xanh' từ TP.HCM đến Nam Sudan

Sáng 22/9, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân với gần 250 cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) tại Nam Sudan và Khu vực Abyei.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 quy tụ 70 cán bộ - những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ khắp đơn vị trong toàn quân, nòng cốt là đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 175. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, những câu chuyện đời thường và cảm xúc riêng tư của từng thành viên đã hòa quyện, tạo nên khoảnh khắc xúc động đặc biệt.

Chị Nguyễn Thị Như An rưng rưng khi tiễn chồng - anh Phạm Tiến Dũng, cán bộ Bệnh viện Quân y 175 - lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Lần tiễn này, chị chỉ mong mình đủ vững vàng để trở thành điểm tựa nơi hậu phương, chờ ngày anh bình an trở về.

Ánh mắt kiên định của người lính quân y trước giờ lên đường, mang theo niềm tin của Tổ quốc và tình yêu thương từ hậu phương.

Nam Sudan - quốc gia Đông Phi với hơn 13 triệu dân - vẫn oằn mình trong đói nghèo, bệnh tật và xung đột sắc tộc kéo dài. Biết trước những khó khăn ấy, nhiều tháng trước ngày lên đường, các chiến sĩ “mũ nồi xanh” đã miệt mài tập huấn: từ chính trị, hậu cần kỹ thuật đến chuyên môn y tế và kỹ năng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tất cả để sẵn sàng cho một hành trình gian khó nhưng đầy tự hào.

Chiến sĩ Nguyễn Hồng Tú chia sẻ khoác lên mình bộ quân phục mũ nồi xanh là niềm tự hào lớn trong đời lính. Trước giờ lên đường, anh ôm chặt con vào lòng, ân cần dặn con ngoan ngoãn. Anh muốn biến giây phút chia tay thành kỷ niệm ấm áp, để mỗi lần nhớ đến ba, con sẽ cảm thấy hạnh phúc và thêm vững tin.

Trước giờ lên đường, anh Trần Đức Tài tranh thủ từng giây phút bên con gái nhỏ. Trong tiếng cười giòn tan, bé nô đùa, hồn nhiên chỉnh lại kính cho cha, còn anh chỉ lặng im mỉm cười. Khoảnh khắc tưởng chừng bình dị ấy lại trở nên vô giá, trở thành hành trang tinh thần để anh mang theo trên chặng đường gìn giữ hòa bình phía trước.

Những nụ hôn, cái ôm hay cái bắt tay, cuộc trò chuyện tâm tình luôn khiến cả chiến sĩ tham gia lực lượng lẫn gia đình xúc động. Tuy nhiên, xác định lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, những cuộc chia tay luôn diễn ra thoải mái, tâm tình và hứa hẹn những điều tuyệt vời trong ngày trở về.

Công tác huấn luyện cho đơn vị này đã được triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, bám sát thực tiễn và đúng trọng tâm.

Cô bé Nguyễn Thuỳ Dương (8 tuổi) rúc chặt trong vòng tay ba, đôi mắt đỏ hoe, không rời ba nửa bước. “Con bé thương ba lắm, cứ quấn quýt cả ngày, chỉ muốn được chơi cùng. Mỗi lần thấy ba đi, bé lại khóc nức nở. Vợ chồng tôi chỉ biết ôm con, vừa dỗ dành vừa giải thích để con hiểu nhiệm vụ của ba”, chị Nguyễn Thị Cẩm Anh, mẹ bé, kể với Tri Thức - Znews.

Trong hơn 11 năm qua, Việt Nam đã cử hơn 1.300 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, trong đó có 22 sĩ quan Công an nhân dân, gần 200 nữ quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Qua đó, góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế, ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trong khu vực và trên thế giới.

Không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y

