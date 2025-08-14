Pickleball nổi khắp nơi, bác sĩ 'đau đầu' vì chấn thương

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mỗi tháng, đơn vị này ghi nhận hàng chục ca chấn thương liên quan đến chơi pickleball, từ bong gân, gãy xương đến đứt dây chằng.

Pickleball là môn thể thao đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt trở thành trào lưu rèn luyện sức khỏe mới trong giới trẻ. Ảnh: Felix Young/Pexels.

Anh Huy cố rướn người, tay nắm chặt vợt, mắt bám theo đường bóng đang lao nhanh qua lưới. Bất ngờ, đầu gối anh gập lại, khiến cơ thể khuỵu xuống giữa sân. Tai nạn bất ngờ khiến trận đấu phải tạm ngưng.

Vốn là người chơi thể thao gần như mỗi ngày, “thâm niên” hơn chục năm vận động và 1,5 năm theo đuổi môn pickleball, đây là lần đầu tiên Trần Quang Huy (32 tuổi, Hà Nội) gặp chấn thương nghiêm trọng. Trước đó, anh duy trì thói quen chơi 5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi 2-3 giờ liên tục.

Đứt dây chằng, trật khớp vì pickleball

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh được chẩn đoán chấn thương khớp gối, bác sĩ tiến hành hút dịch và cố định tạm thời bằng nẹp. Bốn tuần sau, kết quả chụp MRI khiến anh choáng váng: đứt dây chằng chéo trước (ACL) và rách sừng sau sụn chêm ngoài.

Anh Huy phải trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng và hiện trong giai đoạn phục hồi. Các bác sĩ cho biết ít nhất 6 tháng nữa anh mới có thể cân nhắc quay lại sân chơi.

Tương tự, Nguyễn Hà Anh (28 tuổi, sống tại Hà Nội) đã gắn bó với pickleball được một năm. Mỗi tuần, cô chơi đều đặn 3 buổi để duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, trong một buổi chơi gần đây, Hà Anh không may va chạm với đồng đội trong lúc di chuyển, trượt chân và ngã xuống sàn.

Hình ảnh phim chụp cho thấy Hà Anh bị gãy rạn mắt cá ngoài, trật khớp cổ chân. Ảnh: BSCC.

Ngay sau cú ngã, cổ chân cô không thể cử động, đau dữ dội và sưng nề. Hình ảnh X-quang tại bệnh viện cho thấy Hà Anh bị gãy rạn mắt cá ngoài kèm theo trật khớp cổ chân. Cô được bó bột trong vòng một tháng và buộc phải tạm ngừng mọi hoạt động thể chất.

Cũng giống như trường hợp của Quang Huy, Hà Anh ban đầu không nghĩ tình huống trên sân lại nghiêm trọng đến vậy. Cú ngã trong lúc chơi vui vẻ tưởng như "không đáng kể" lại dẫn đến mất khả năng vận động tạm thời, ảnh hưởng lớn tới công việc và sinh hoạt hàng ngày.

"Chơi pickleball giúp tôi giải tỏa stress sau giờ làm, nhưng giờ thì tôi phải học cách di chuyển với chân bó bột. Không ngờ cú ngã lại khiến mình khổ sở như vậy", Hà Anh chia sẻ.

Trước đó, đầu tháng 6, TikToker Trí Thịt Bòa (hơn 2,1 triệu lượt theo dõi) chia sẻ về chấn thương nghiêm trọng khi chơi pickleball. Sau 4 giờ vận động liên tục, anh trượt ngã, bị trật khớp chày - sên ra sau và gãy 1/3 xa xương mác, buộc phải phẫu thuật khẩn cấp.

Sau cú ngã khiến phần xương mác gãy và trật khớp chân, Trí Thịt Bòa cần 6 tháng mới luyện tập thể thao trở lại. Ảnh: Trí Phan/Facebook.

Nam TikToker mô tả cơn đau sau mổ "kinh khủng", bàn chân sưng to như "giò heo". Dù vậy, anh bắt đầu tập vật lý trị liệu sớm với hy vọng rút ngắn thời gian hồi phục.

Vào tháng 4, người mẫu Kỳ Hân cũng bị gãy xương đùi, phải cấp cứu và ngồi xe lăn trong thời gian dài. Diễn viên Huỳnh Anh từng bị rách cơ và tràn dịch khớp, phải dùng nạng và xe lăn để hỗ trợ di chuyển.

Pickleball là môn thể thao đang ngày càng phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt trở thành trào lưu rèn luyện sức khỏe mới trong giới trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích về thể chất, thời gian gần đây, nhiều người chơi gặp chấn thương nghiêm trọng khi tham gia bộ môn này. Ghi nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), mỗi tháng có hàng chục bệnh nhân phải điều trị sau khi chơi môn thể thao này.

Đừng để pickleball biến bạn thành bệnh nhân

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ Nguyễn Dương Nhật Thi, chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết: "Các chấn thương phổ biến liên quan pickleball thường là viêm và tổn thương điểm bám của gân duỗi, dây chằng nhỏ vùng cổ chân. Một số ít hơn là chấn thương dây chằng khớp gối. Đáng lo ngại, nhiều người chơi dù đã thấy đau nhưng chủ quan không đi khám, dẫn tới viêm mạn tính, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động".

Lý giải vì sao một môn thể thao tưởng như "nhẹ nhàng" lại gây ra nhiều chấn thương đến vậy, bác sĩ Thi chỉ ra 2 nguyên nhân chính:

Thứ nhất, nhiều người - đặc biệt là người trẻ - thường bỏ qua bước khởi động do cho rằng pickleball không đòi hỏi thể lực quá cao. Tuy nhiên, các pha di chuyển nhanh, đổi hướng đột ngột mà không làm nóng cơ thể kỹ càng dễ khiến dây chằng, cơ khớp bị tổn thương.

Thứ hai, tính đối kháng cao trong pickleball khiến người chơi dễ bị cuốn vào cuộc thi đấu, liên tục phản xạ nhanh và di chuyển mạnh, đôi khi vượt quá khả năng kiểm soát của cơ thể.

"Ngã trong lúc tranh bóng rất thường gặp. Với người chơi không chuyên, chỉ cần sai tư thế là có thể dẫn đến gãy xương, đứt dây chằng. Đặc biệt với những ai từng có tiền sử chấn thương, cần cẩn trọng hơn nữa nếu không muốn tái phát", bác sĩ Thi lưu ý.

Bác sĩ Nguyễn Dương Nhật Thi phẫu thuật thay khớp gối cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Không chỉ gây chấn thương cơ xương khớp, pickleball còn tiềm ẩn nguy cơ với người có bệnh nền tim mạch.

Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, vận động quá sức, không kiểm soát có thể gây rối loạn nhịp tim, huyết áp, thậm chí đột quỵ hoặc đột tử.

"Pickleball đòi hỏi vận động liên tục, phản xạ nhanh, khiến cơ thể dễ rơi vào tình trạng quá tải. Với những người có nguy cơ tiềm ẩn về tim mạch, đây là điều rất đáng lo ngại. Trên thực tế, y văn đã ghi nhận những trường hợp đột tử khi chơi thể thao vì không đánh giá đúng thể trạng của mình", bác sĩ Mạnh nói với Tri Thức - Znews.

Để chơi thể thao an toàn, các chuyên gia khuyến cáo người chơi nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là người trung niên hoặc có tiền sử tim mạch, huyết áp. Ngoài ra, cần khởi động kỹ trong 10-15 phút trước khi chơi, giữ ấm cơ thể nếu chơi ngoài trời lạnh, không ép bản thân thi đấu khi có dấu hiệu mệt mỏi. Người dân cũng nên tránh chơi vào buổi tối, nhất là ở nơi có nền nhiệt thấp và thiếu ánh sáng.

"Thể thao là liều thuốc tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhưng nếu chơi sai cách, không lắng nghe cơ thể, nó cũng có thể trở thành mối nguy hiểm", bác sĩ Mạnh nhấn mạnh.