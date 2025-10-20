Pin thể rắn của Trung Quốc giúp xe điện chạy 1.500 km/lần sạc

Chery công bố pin thể rắn với mật độ năng lượng 600 Wh/kg, mức cao hàng đầu ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc.

Theo Car News China, tập đoàn Chery của Trung Quốc vừa công bố mô-đun pin thể rắn hoàn toàn đầu tiên do đơn vị tự phát triển. Nguyên mẫu này có mật độ lưu trữ năng lượng 600 Wh/kg, thuộc nhóm cao nhất từng được công bố bởi bất kỳ nhà sản xuất ôtô Trung Quốc nào.

Chery cho biết pin vẫn có thể duy trì khả năng cung cấp điện ngay cả khi trải qua các thử nghiệm khắc nghiệt như đinh đâm xuyên, hư hỏng do máy khoan điện mà không bắt lửa hoặc sinh khói.

Về lý thuyết, ôtô điện trang bị pin thể rắn của Chery có thể vận hành tối đa hơn 1.500 km/lần sạc, phạm vi hoạt động thực tế dự kiến khoảng 1.300 km. Chery cho biết sẽ vận hành thử nghiệm vào năm sau, dự kiến mở rộng quy mô triển khai vào năm 2027. Nếu đúng kế hoạch, Chery sẽ vượt lên dẫn trước BYD, CATL ở mảng pin thể rắn.

Động thái của Chery diễn ra sau nhiều thành công của tập đoàn, cả ở mảng doanh thu lẫn số lượng xuất khẩu. Riêng trong tháng 9, Chery xuất khẩu 137.624 ôtô ra nước ngoài, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái và đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp hoàn thành xuất khẩu trên 100.000 xe.

Trong nửa đầu năm nay, Chery ghi nhận doanh thu 141,6 tỷ NDT (khoảng 19,5 tỷ USD ), đạt mức tăng trưởng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Car News China, cuộc đua thương mại hóa pin thể rắn đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Các dự báo cho thấy đến năm 2030, sản lượng pin thể rắn trên toàn thế giới sẽ đạt 614 GWh, chiếm hơn 10% tổng sản lượng pin. Quy mô thị trường pin thể rắn cũng được dự báo vượt mốc 250 tỷ NDT (khoảng 34 tỷ USD ) vào cuối thập kỷ.

Ngành công nghiệp pin thể rắn của Trung Quốc đang cho thấy nhiều tiến bộ, tuy nhiên vẫn phải đối diện thách thức lớn về chi phí. Theo ước tính, giá trung bình hiện tại của pin thể rắn hoàn toàn cao hơn 2,8 lần so với pin lithium-ion điện phân lỏng, chủ yếu do vật liệu sunfua đắt đỏ trong khi năng lực sản xuất còn khá hạn chế.

Việc Chery ra mắt mô-đun pin thể rắn 600 Wh/kg vì thế đánh dấu cột mốc kỹ thuật quan trọng cho tập đoàn nói riêng và ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc nói chung.

Chuyên trang Car News China đánh giá nếu được thương mại hóa thành công, loại pin này có thể định nghĩa lại kỳ vọng về quãng đường di chuyển của ôtô điện, đồng thời nâng cao vị thế của Trung Quốc trong ngành công nghiệp pin thế hệ mới.