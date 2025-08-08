Pin thể rắn sẽ là 'vũ khí' đánh bại ôtô Trung Quốc?

Đại diện SK On tin rằng pin thể rắn có thể trở thành vũ khí giúp ngành công nghiệp ôtô Hàn Quốc chiến thắng các đối thủ từ Trung Quốc.

Theo InsideEVs, đại diện hãng pin Hàn Quốc SK On gần đây nhận định pin thể rắn sẽ đóng vai trò quan trọng với ngành công nghiệp ôtô xứ kim chi.

“Khi pin thể rắn xuất hiện, công nghệ này chắc chắn sẽ được ứng dụng đầu tiên trong các cell pin dạng túi - lĩnh vực mà chúng tôi đã có lợi thế công nghệ”, ông Park Kisoo, Giám đốc R&D của SK On, chia sẻ với Bloomberg.

Vị này thậm chí tin rằng pin thể rắn sẽ đóng vai trò như “vũ khí” giúp ngành công nghiệp ôtô Hàn Quốc đánh bại các đối thủ Trung Quốc.

Theo InsideEVs, các nhà sản xuất ôtô toàn cầu đang tích cực theo đuổi công nghệ pin thể rắn, trong đó thay thế chất điện phân dạng lỏng của pin lithium-ion truyền thống bằng chất điện phân dạng rắn. Loại chất điện phân rắn này có thể bao gồm polymer, sunfua, oxit hoặc vật liệu dạng gốm.

Về mặt lý thuyết, pin thể rắn có thể cung cấp mật độ năng lượng cao hơn, sạc nhanh hơn, tuổi thọ kéo dài và độ ổn định nhiệt cải thiện đáng kể.

Nhà máy pin tại Mỹ của liên doanh giữa SK On và Ford. Ảnh: BlueOval SK.

Hiện, SK On phải đối mặt sự cạnh tranh gay gắt ở mảng pin. Các nhà sản xuất pin Trung Quốc được cho là đang dẫn đầu công nghệ pin bán rắn, vốn được các chuyên gia xem như cầu nối chuyển tiếp sang pin thể rắn.

Ôtô điện Nio trang bị pin bán rắn đã lăn bánh trên đường phố Trung Quốc. MG4 EV bản nâng cấp cũng sử dụng loại pin này.

Tại châu Âu, Mercedes-Benz đã thử nghiệm pin bán rắn do Factorial sản xuất trên sedan điện EQS. Stellantis đã lên kế hoạch trang bị nguyên mẫu tương tự cho “xe cơ bắp” thuần điện Dodge Charger Daytona vào năm sau. Theo InsideEVs, BMW dường như đang dẫn trước một bước, đã thử nghiệm pin thể rắn trên BMW i7 tại Đức hồi tháng 5

Trước khi pin thể rắn có màn ra mắt chính thức, giới phân tích nhận định pin lithium-ion vẫn còn có thể cải thiện. SK On đang cải tiến hệ thống quản lý nhiệt thông qua công nghệ làm mát bằng chất lỏng ngâm, dự kiến áp dụng không chỉ cho pin xe điện mà còn ứng dụng vào trung tâm dữ liệu AI cũng như các hệ thống lưu trữ năng lượng.

Chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden từng phê duyệt khoản vay 9,6 tỷ USD cho BlueOval SK - liên doanh giữa Ford với SK On - để xây dựng 3 nhà máy pin quy mô lớn ở Tennessee và Kentucky.

Hãng tin Reuters cho biết đây là khoản vay lớn nhất trong suốt thời gian triển khai chương trình Hỗ trợ Sản xuất Xe Công nghệ Tiên tiến (ATVM) tại Mỹ.