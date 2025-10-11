Pizza rắn gây sốt ở Hong Kong

Nhà hàng nổi tiếng ở Hong Kong gây chú ý khi bổ sung món pizza rắn vào thực đơn. Đây là lần thứ 2 họ thử nghiệm món ăn độc đáo này, sau phiên bản gây tranh cãi năm 2023.

Bên ngoài nhà hàng Ser Wong Fun trên phố Cochrane, khu Central, Hong Kong. Ảnh: Sarah Kohler.

Giữa thời điểm nhiều quán ăn lâu đời ở Hong Kong (Trung Quốc) phải đóng cửa vì áp lực kinh tế, Ser Wong Fun, nhà hàng nổi tiếng với món súp rắn Quảng Đông, vẫn trụ vững sau 130 năm hoạt động, theo SCMP.

Nhân dịp kỷ niệm dấu mốc đặc biệt, bà Gigi Ng, thế hệ thứ 4 của gia đình, hợp tác cùng đầu bếp người Italy Roberta de Sario để ra mắt món pizza thịt rắn kiểu Naples, tiếp nối màn kết hợp gây chú ý với Pizza Hut năm 2023.

Trước đó, chuỗi Pizza Hut Hong Kong và Ser Wong Fun từng gây sốt khi cho ra mắt chiếc pizza độc đáo đường kính 22 cm, đế truyền thống phủ nấm đen, giăm bông khô, thịt rắn xé nhỏ và đặc biệt là sốt bào ngư thay cho sốt cà chua.

Thợ làm pizza Roberta de Sario của nhà hàng Falcone thưởng thức món pizza thịt rắn. Ảnh: @falconehk/Instagram.

Món ăn chỉ bán đến hết ngày 22/11/2023 nhưng nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Mabel Sieh, một cư dân Hong Kong, thừa nhận món pizza rắn "khiến nhiều người rùng mình", trong khi Rachael Wong từng thử món này lại hào hứng cho biết: "Thịt rắn giống thịt gà, hơi giống cá và hải sản, là món ăn giàu protein rất hợp cho mùa đông".

Ở miền nam Trung Quốc, thịt rắn từ lâu được tin có tác dụng làm ấm cơ thể, lưu thông khí huyết, giúp đẹp da và tăng cường sức khỏe.

Dù mở rộng kinh doanh, súp rắn truyền thống vẫn là món bán chạy nhất của Ser Wong Fun. Tuy nhiên, nghề này đang đối mặt nhiều khó khăn.

Theo Sở Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường Hong Kong, số cơ sở được cấp phép bán thịt rắn đã giảm hơn 60%, từ 25 còn 9 kể từ năm 2013. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu khiến mùa đông ngắn hơn, ảnh hưởng đến nhu cầu thưởng thức món ăn đặc trưng.

Để bảo tồn nghề, Gigi Ng cùng nhiều chủ nhà hàng đã kiến nghị chính quyền công nhận súp rắn là di sản văn hóa phi vật thể của Hong Kong. Dù hồ sơ đã được xem xét trong 3 năm qua, bà vẫn lạc quan: "Nếu bạn làm điều gì đó đủ lâu, mọi người sẽ nhớ đến nó".