PNJ ra mắt BST Kim Bảo Như Ý - món quà trân quý dịp Tết 2025

Gửi gắm nguyện ước về sự nghiệp - thi cử, tài lộc, sức khỏe và tình duyên trong 4 biểu tượng như ý cát tường, BST Kim Bảo Như Ý là món quà trân quý để trao yêu thương dịp Tết 2025.

Thời khắc năm mới gõ cửa, khi vạn vật bừng sức sống và niềm hy vọng bắt đầu ươm mầm, chúng ta thường trao gửi những tình cảm chân thành nhất đến bản thân và những người thương yêu qua món quà Tết ý nghĩa. Lấy cảm hứng từ mặt gậy như ý và cỏ bốn lá xoay tròn trên nền kim tiền cùng hình ảnh bốn trái tim lồng vào nhau, các thiết kế mới trong BST trang sức Kim Bảo Như Ý được PNJ ra mắt dịp Tết Ất Tỵ là món quà quý mang đến những lời chúc vẹn toàn, gói trọn tâm ý "quý như vàng" của người tặng.

Tài lộc dồi dào

Ngày đầu năm, các mẫu trang sức mang chủ đề Tài Lộc trong BST trang sức Kim Bảo Như Ý là lựa chọn tuyệt vời để bạn “manifest” năm mới phú quý - thịnh vượng. Để cầu mong vượng khí sinh tài, bạn có thể dành tặng bản thân bộ trang sức gồm nhẫn và mặt dây chuyền với biểu tượng kim bảo như ý xoay quanh đai nhẫn. Hay biểu tượng túi vàng chứa đồng tiền - sự kết hợp tinh tế giữa giá trị phong thủy và thẩm mỹ hiện đại - sẽ gửi gắm nguyện cầu lộc phát suốt năm.

Trang sức với biểu tượng may mắn tài lộc như lời ước nguyện năm mới cát tường, tài chính vững vàng.

Bên cạnh ước mong tài lộc sinh sôi với hình tượng kim tiền, mặt gậy như ý, các mẫu trang sức chủ đề Tài Lộc còn gửi gắm lời chúc tốt đẹp qua linh vật cầu may. Trong đó, theo quan niệm dân gian, con heo tượng trưng cho cuộc sống sung túc, ấm no, hạnh phúc. Các thiết kế với biểu tượng heo phát tài ôm kim bảo như ý là vật phẩm phong thủy cầu chúc phát tài phát lộc ngày đầu năm mới. Bên cạnh đó, các mẫu trang sức với biểu tượng 12 con giáp tương ứng với thiết kế 12 charm vàng hay mèo thần tài tượng trưng cho linh vật tài lộc cũng phù hợp để đưa vào BST trang sức cá nhân của bạn.

Nếu đang tìm quà tặng gửi gắm lời chúc năm mới sung túc cho cha mẹ, đối tác... bạn có thể lựa chọn mẫu trang sức Tài Lộc với biểu tượng thỏi vàng được điểm xuyết tinh tế cùng kim bảo như ý tượng trưng cho năm mới tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý.

Sức khỏe phúc an

Để khởi ước nguyện sức khỏe an khang và may mắn ngày đầu năm mới, bạn có thể lựa chọn các mẫu trang sức chủ đề Phúc An trong BST Kim Bảo Như Ý. Trong đó, bộ trang sức cỏ 4 lá ôm trọn kim bảo như ý tượng trưng cho năm mới an yên là lựa chọn tuyệt vời để tưởng thưởng cho bản thân sau một năm phấn đấu hết mình. Hay trang sức mang biểu tượng kim bảo như ý kết hợp cùng hình ảnh hạc giấy - đại diện cho niềm tin và hy vọng - sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp bạn tự tin tiến bước vào năm mới đầy khởi sắc.

Ngày xuân đầy năng lượng mới, khoẻ mạnh với trang sức biểu tượng cỏ 4 lá may mắn.

Các mẫu trang sức chủ đề Phúc An cũng phù hợp để bạn gửi tặng ông bà, ba mẹ hoặc anh chị em trong nhà. Trong đó, bộ trang sức với biểu tượng kim bảo như ý kết hợp hình ảnh hồ lô vàng không chỉ tượng trưng cho sức khỏe và bình an, mà còn gửi gắm lời chúc may mắn và vượng khí dồi dào từ đất trời, sự khởi đầu thuận lợi cho năm mới.

Tình duyên khởi sắc

Qua BST trang sức Kim Bảo Như Ý, PNJ còn mang đến thiết kế chủ đề Tình Duyên dành cho các quý cô đang yêu hoặc mong cầu tình duyên. Mẫu trang sức kết hợp đá sapphire hồng lãng mạn cùng điểm nhấn dây tơ hồng bện xoắn theo hình trái tim không chỉ tượng trưng cho tình yêu bền chặt, mà còn biểu trưng cho lời thề gắn kết trọn đời. Đây là món quà tuyệt vời cho bản thân, gửi gắm mong ước về chuyện tình viên mãn và ngọt ngào trong năm mới.

Trang sức chủ đề Tình Duyên tô điểm vẻ rạng ngời ngày xuân của nàng thiếu nữ đang yêu.

Với quý cô chuẩn bị tiến tới hôn nhân, trang sức vàng trắng với biểu tượng kim bảo như ý và trái tim chính là vật phẩm định tình, cầu chúc tình yêu rạng ngời, ngập tràn yêu thương. Bên cạnh đó, các thiết kế trang sức chủ đề Tình Duyên còn mang ý nghĩa hạnh phúc dồi dào, gửi gắm ước nguyện về cuộc sống thuận hòa, đồng hành cùng phái đẹp trên chặng đường hôn nhân trọn vẹn.

Công danh tấn tới

Ngoài ra, PNJ giới thiệu những thiết kế mang chủ đề Công Danh. Đây cũng là món quà lý tưởng để bạn gửi đến anh chị em hay bạn thân đang mong cầu công danh và thi cử thành công trong năm mới.

Mẫu trang sức mang biểu tượng kim bảo như ý kết hợp cá chép vượt vũ môn - tượng trưng cho niềm tin vững vàng và sự bền bỉ, là món quà ý nghĩa dành tặng người bạn thân thiết. Qua đó, bạn gửi gắm mong cầu năm mới “chân cứng đá mềm”, giúp họ sẵn sàng đối mặt thử thách và ghi danh bảng vàng, đạt được thành tựu rực rỡ. Còn khi kết hợp cùng biểu tượng mũ tốt nghiệp, trang sức PNJ sẽ tiếp thêm động lực để anh, chị, em trong nhà hướng đến bến bờ tri thức và hiện thực hóa ước mơ.

Bộ trang sức với biểu tượng mũ tốt nghiệp tiếp thêm động lực để bạn và người thân chạm đến thành tựu mới.

Các thiết kế trong BST Kim Bảo Như Ý của PNJ không chỉ là món quà làm đẹp có giá trị tích luỹ, mà còn là biểu tượng của sự yêu thương cùng mong ước tốt đẹp cho năm mới cát tường, giúp bạn tự tin chinh phục mọi ước mơ.

