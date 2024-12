POP MART xuất hiện tại Nha Trang với mô hình container trên đảo

Những ngày cuối năm, đế chế đồ chơi nổi danh toàn cầu POP MART đã khởi động sự kiện pop-up sôi động với chủ đề “Unbox Joy” tại Vinpearl Harbour Nha Trang.

Mô hình trưng bày đặc biệt của POP MART gây ấn tượng và thu hút hàng nghìn du khách tham quan.

Dấu mốc sáng tạo đặc biệt của POP MART tại Nha Trang

“Unbox Joy” là dấu mốc sáng tạo đặc biệt của POP MART với không gian trưng bày độc đáo được xây dựng từ các container rỗng. Đây là một trong những lần đầu tiên sự kiện đồ chơi nghệ thuật quy mô lớn bằng container trên đảo xuất hiện tại Việt Nam.

Không gian sự kiện được thiết kế bằng hàng chục container hiện đại, trang trí sắc màu với hoạ tiết là các nhân vật biểu tượng đặc trưng của POP MART, sắp đặt sáng tạo, tạo nên các khu vực trưng bày riêng biệt. Mỗi khu vực tôn vinh sắc màu rực rỡ và thiết kế độc đáo của các nhân vật IP biểu tượng của POP MART như Hirono, The Monsters…

Sự kiện mang đến loạt trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

Nâng tầm văn hóa đồ chơi nghệ thuật

Trong ngày khai mạc, khách tham quan cửa hàng POP MART tại khu phố thương mại Vinpearl Harbour Nha Trang có cơ hội mua sắm sản phẩm nổi bật từ các bộ sưu tập được săn đón như Labubu, Crybaby, Skullpanda. Bên cạnh đó, gần 2.000 phần quà tặng kèm hấp dẫn được trao tặng cho khách mua hàng trong suốt sự kiện, góp phần tăng thêm không khí lễ hội rộn ràng và mang đến trải nghiệm hứng khởi cho tín đồ đồ chơi nghệ thuật.

Trong khuôn khổ sự kiện, hoạt động thắp sáng cây thông Giáng sinh trở thành điểm nhấn đặc biệt, với sự góp mặt của những tên tuổi nổi tiếng như BB Trần, DJ Mie, cùng khách mời và hàng nghìn người tham quan. Đặc biệt, sự kiện cũng đánh dấu sự ra mắt của photo booth POP MART đầu tiên, thu hút đông đảo du khách ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng thương hiệu.

BB Trần và DJ Mie đồng hành cùng sự kiện thắp sáng cây Giáng sinh với không khí sôi động, khung cảnh rực rỡ ánh đèn.

Nối dài những trải nghiệm đầy cảm xúc của hàng nghìn du khách là màn trình diễn pháo hoa kết hợp hiệu ứng ánh sáng độc đáo từ Tata Show khép lại buổi tối trong bầu không khí lễ hội rực rỡ sắc màu, mang đến trải nghiệm Giáng sinh khó quên.

Màn pháo hoa rực sáng tại sự kiện “khai màn” cửa hàng popup từ POP MART.

Xuyên suốt tháng 12, khách tham quan sự kiện “Unbox Joy” của POP MART có cơ hội trải nghiệm nhiều niềm vui bất ngờ như loạt sản phẩm Mega mới cùng bộ sưu tập blind box được mong đợi nhất sẽ ra mắt. Những nhân vật IP được yêu thích như Skullpanda, The Monsters, Molly, Dimoo, Hirono sẽ xuất hiện, cùng với phiên bản giới hạn như Labubu và Crybaby. Danh sách hot items với số lượng giới hạn như Labubu, Crybaby cũng được đón chờ tại sự kiện POP MART pop-up sale Nha Trang. Tất cả không chỉ mang đến niềm vui cho các nhà sưu tập và người hâm mộ, mà còn kết nối mọi người qua sự sáng tạo của thế giới đồ chơi nghệ thuật.

Sự kiện sẽ diễn ra đến hết 5/1/2025, sau đó sẽ là những concept hoàn toàn mới của cửa hàng dành cho dịp Tết Nguyên đán tại quảng trường lễ hội, khu phố thương mại Vinpearl Harbour Nha Trang. Sự xuất hiện của thương hiệu đồ chơi đình đám không chỉ là sự kiện đặc biệt, mà còn khẳng định vị thế của Vinpearl Harbour như một điểm đến đẳng cấp, nơi hội tụ các thương hiệu tầm cỡ và sự kiện quốc tế.

Vinpearl Harbour - hành trình trải nghiệm không giới hạn

Không chỉ gây ấn tượng với sự kiện "Unbox Joy" từ POP MART, Vinpearl Harbour còn mang đến một hành trình trải nghiệm phong phú cho du khách trong mùa lễ hội này. Với loạt trải nghiệm mua sắm từ các thương hiệu nổi tiếng như Skechers, Beverly Hills Polo Club, Langfarm, Mama Moon cùng các không gian ẩm thực và giải trí hàng đầu, nơi đây thực sự trở thành thiên đường khám phá dành cho mọi lứa tuổi.

Khách hàng háo hức mua sắm tại POP MART đầu tiên tại Nha Trang.

Bên cạnh đó là các sự kiện đặc sắc như lễ diễu hành 100 ông già Noel, Light Up Christmas - Lễ thắp sáng cây thông Noel, “Hoạt náo tưng bừng, đón mừng Noel” trong suốt 90 phút mỗi thứ sáu, thứ bảy hàng tuần cùng “Lô tô Show - Wonder by night” hay Tata Show kết hợp pháo hoa nghệ thuật không chỉ tạo bầu không khí lễ hội rộn ràng, mà còn khẳng định sức hút độc nhất của Vinpearl Harbour. Đặc biệt, với sự góp mặt của POP MART và các chương trình ưu đãi khai trương hấp dẫn, các gian hàng tại đây đã sẵn sàng khai thác tiềm năng lớn từ dòng khách hàng đông đảo trong mùa lễ hội.

Sự kiện "Unbox Joy" từ POP MART sẽ kéo dài đến ngày 5/1/2025, trước khi chuyển đổi sang những concept hoàn toàn mới phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng cho Vinpearl Harbour mà còn khẳng định vị thế nơi đây như một điểm đến đẳng cấp, hội tụ các thương hiệu tầm cỡ và sự kiện quốc tế.

Sự xuất hiện của các thương hiệu lớn cùng chuỗi sự kiện quy mô không chỉ nâng tầm trải nghiệm giải trí, mua sắm tại Vinpearl Harbour, mà còn tạo nên lợi thế cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Vinpearl Harbour chính là lời khẳng định cho một không gian hội tụ, nơi giá trị trải nghiệm và đầu tư phát triển đồng hành.