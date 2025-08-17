Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Porsche 911 GT3 sở hữu phối màu lấy cảm hứng từ xe đua

  • Chủ nhật, 17/8/2025 18:15 (GMT+7)
Mẫu xe thể thao Porsche 911 GT3 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được bổ sung tùy chọn 911 Design Wrap lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Porsche 935-L "Andial".

Monterey Car Week 2025 tiếp tục là sân chơi của những thương hiệu hàng đầu thế giới khi được chọn làm nơi ra mắt nhiều mẫu xe thể thao và siêu xe độc đáo.
Tại sự kiện năm nay, Porsche đã giới thiệu chiếc Porsche 911 GT3, phiên bản nâng cấp giữa vòng đời 992.2, với tùy chọn 911 Design Wrap "Andial".
Ngoại thất của phiên bản này được lấy cảm hứng từ chiếc xe đua nổi tiếng Porsche 935-L "Andial". Chiếc xe thuộc biên chế của đội đua đến từ Mỹ Andial, đồng thời cũng là đơn vị nâng cấp xe đua tại nhiều giải đấu mà Porsche tham gia.
Cụ thể, ngoại thất của chiếc Porsche 911 GT3 được khoác lên mình bộ tem đua đặc trưng màu đỏ, vàng và đen chạy từ nắp capo và kết thúc ở cánh gió sau.
Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể thay đổi màu sơn cũng như số đeo có ý nghĩa với bản thân, thay vì phối màu truyền thống của chiếc Porsche 935-L, như các tùy chọn Paint to Sample (16.820 USD) hay Paint to Sample Plus (40.050 USD).
Ngoài ra, chủ sở hữu cũng có thể cá nhân hóa chiếc xe bằng việc thêm tên và lá quốc kỳ mà mình yêu thích lên mui xe, vốn là một đặc điểm quen thuộc của những mẫu xe đua.
Tương tự ngoại thất, Porsche cũng mang đến các tùy chọn cá nhân hóa không giới hạn dành cho chủ sở hữu, bao gồm chất liệu, màu sắc, họa tiết... trị giá hàng nghìn USD.
Chương trình cá nhân hóa Porsche Exclusive Manufaktur bổ sung nhiều tùy chọn thú vị như chìa khóa với lớp sơn lấy cảm hứng từ ngoại thất, ốp chìa khóa, thảm sàn, ốp bệ cửa với logo Andial, sổ tay bọc da với họa tiết Andial...
Porsche 911 GT3 bản facelift được nâng cấp nhẹ về ngoại hình so với đời xe 992.1. Cụm đèn trước được thiết kế đầy đủ các tính năng và không cần đèn sương mù nằm riêng.
Tương tự phần đầu xe, khuếch tán gió cản sau và các khe hút và thoát gió cũng được nâng cấp, tạo sự đổi mới so với phiên bản 911 GT3 ra mắt vào năm 2021.
Cụm cánh gió sau vẫn sử dụng cơ cấu "cổ thiên nga" (Swan Neck), tuy nhiên có sự thay đổi về hình dạng tấm điều hướng ở 2 bên chi tiết này.
Xe vẫn được trang bị động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên 4.0L, công suất 510 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Với hộp số ly hợp kép PDK 7 cấp, Porsche 911 GT3 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây, tốc độ tối đa 311 km/h.
Tại Mỹ, Porsche 911 GT3 có giá khởi điểm từ 234.550 USD, trong khi gói tùy chọn 911 Design Wrap có giá 7.680 USD. Những khách hàng đã sở hữu dòng xe thể thao này cũng có thể nâng cấp ngoại thất tại các đại lý chính hãng.
Bên cạnh thiết kế "Andinal", tùy chọn 911 Design Wrap còn mang đến chiếc Porsche 911 GT3 những phối màu lịch sử như "Salzburg", lấy cảm hứng từ huyền thoại 917 Kurzheck giành chiến thắng tại Le Mans năm 1970, hay "Velocity" trên các mẫu xe đua của Porsche.

Việt Hà

Ảnh: Porsche

