Porsche 911 GT3 sở hữu phối màu lấy cảm hứng từ xe đua

Tại Mỹ, Porsche 911 GT3 có giá khởi điểm từ 234.550 USD , trong khi gói tùy chọn 911 Design Wrap có giá 7.680 USD . Những khách hàng đã sở hữu dòng xe thể thao này cũng có thể nâng cấp ngoại thất tại các đại lý chính hãng.