Porsche 911 GT3 Touring Ocelot - 'chú mèo gấm Amazon' mạnh 510 mã lực

Bộ mâm forged kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau cũng được sơn màu xanh Forest Green Metallic tương phản với các chi tiết bạc Centenaire Silver.

Nội thất của chiếc Porsche 911 GT3 Touring Ocelot được bọc chất liệu da cao cấp Cohiba Brown bên cạnh các chi tiết bằng nỉ Pepita với họa tiết caro cổ điển.

Trên mỗi tựa đầu là hình tượng Ocelot - loài mèo gấm đặc trưng của vùng rừng mưa nhiệt đới Amazon, vốn là biểu tượng của sự đa dạng sinh học tại Colombia.

Ngay cả khoang hành lý phía trước cũng được bọc da cao cấp màu nâu Cohiba Brown và Truffle Brown, với vải Pepita tương tự thiết kế ghế ngồi.

Mẫu xe hàng thửa độc nhất thế giới này được trang bị hộp số sàn 6 cấp GT. Đối với 911 GT3 Touring, khách hàng vẫn có thể sử dụng hộp số 7 cấp PDK.

Porsche đang tái hiện chương trình Sonderwunsch vào cuối những năm 1970, cho phép tạo ra những sản phẩm độc nhất vô nhị được cá nhân hóa. Mức giá của chiếc Porsche 911 GT3 Touring Ocelot này không được công bố.

Tại Việt Nam, mẫu xe thể thao này vẫn chưa được ra mắt chính thức. Trên trang xây dựng cấu hình, Porsche 911 GT3 và 911 GT3 Touring có giá từ 15,35 tỷ đồng , trong khi phiên bản 911 GT3 RS có giá từ 17,69 tỷ đồng , chưa bao gồm các tùy chọn.

Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.