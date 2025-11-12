Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Porsche 911 GT3 Touring Ocelot - 'chú mèo gấm Amazon' mạnh 510 mã lực

  • Thứ tư, 12/11/2025 08:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Porsche 911 GT3 Touring Ocelot lấy cảm hứng từ khu rừng nhiệt đới Amazon của Colombia nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập Porsche Latin America.

porsche, 911, porsche 911, 911 touring, 911 gt3, 911 gt3 touring, ocelot, amazon, rung amazon, colombia anh 1

Chương trình cá nhân hóa Sonderwunsch vừa ra mắt thêm một dự án độc nhất - chiếc Porsche 911 GT3 Touring Ocelot, kỷ niệm 25 năm thành lập Porsche Latin America.
porsche, 911, porsche 911, 911 touring, 911 gt3, 911 gt3 touring, ocelot, amazon, rung amazon, colombia anh 2porsche, 911, porsche 911, 911 touring, 911 gt3, 911 gt3 touring, ocelot, amazon, rung amazon, colombia anh 3

Chiếc xe được lấy cảm hứng từ khu rừng Amazon của Colombia, mang màu sơn xanh Paint to Sample Forest Green Metallic với các chi tiết màu bạc Centenaire Silver.
porsche, 911, porsche 911, 911 touring, 911 gt3, 911 gt3 touring, ocelot, amazon, rung amazon, colombia anh 4

Bộ mâm forged kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau cũng được sơn màu xanh Forest Green Metallic tương phản với các chi tiết bạc Centenaire Silver.
porsche, 911, porsche 911, 911 touring, 911 gt3, 911 gt3 touring, ocelot, amazon, rung amazon, colombia anh 5

Nội thất của chiếc Porsche 911 GT3 Touring Ocelot được bọc chất liệu da cao cấp Cohiba Brown bên cạnh các chi tiết bằng nỉ Pepita với họa tiết caro cổ điển.
porsche, 911, porsche 911, 911 touring, 911 gt3, 911 gt3 touring, ocelot, amazon, rung amazon, colombia anh 6

Trên mỗi tựa đầu là hình tượng Ocelot - loài mèo gấm đặc trưng của vùng rừng mưa nhiệt đới Amazon, vốn là biểu tượng của sự đa dạng sinh học tại Colombia.
porsche, 911, porsche 911, 911 touring, 911 gt3, 911 gt3 touring, ocelot, amazon, rung amazon, colombia anh 7

Ngay cả khoang hành lý phía trước cũng được bọc da cao cấp màu nâu Cohiba Brown và Truffle Brown, với vải Pepita tương tự thiết kế ghế ngồi.
porsche, 911, porsche 911, 911 touring, 911 gt3, 911 gt3 touring, ocelot, amazon, rung amazon, colombia anh 8

Porsche 911 GT3 Touring Ocelot vẫn được trang bị động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên 4.0L, sản sinh công suất tối đa 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm.

porsche, 911, porsche 911, 911 touring, 911 gt3, 911 gt3 touring, ocelot, amazon, rung amazon, colombia anh 9

Mẫu xe hàng thửa độc nhất thế giới này được trang bị hộp số sàn 6 cấp GT. Đối với 911 GT3 Touring, khách hàng vẫn có thể sử dụng hộp số 7 cấp PDK.
porsche, 911, porsche 911, 911 touring, 911 gt3, 911 gt3 touring, ocelot, amazon, rung amazon, colombia anh 10

Porsche đang tái hiện chương trình Sonderwunsch vào cuối những năm 1970, cho phép tạo ra những sản phẩm độc nhất vô nhị được cá nhân hóa. Mức giá của chiếc Porsche 911 GT3 Touring Ocelot này không được công bố.
porsche, 911, porsche 911, 911 touring, 911 gt3, 911 gt3 touring, ocelot, amazon, rung amazon, colombia anh 11

Tại Việt Nam, mẫu xe thể thao này vẫn chưa được ra mắt chính thức. Trên trang xây dựng cấu hình, Porsche 911 GT3 và 911 GT3 Touring có giá từ 15,35 tỷ đồng, trong khi phiên bản 911 GT3 RS có giá từ 17,69 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Chuyên gia Porsche chia sẻ bí quyết sạc xe điện hiệu quả

Ông Kevin Giek, Phó Chủ tịch phụ trách Porsche Taycan, chia sẻ những bí quyết giúp tối ưu thời gian sạc và bảo vệ pin hiệu quả.

16:32 2/11/2025

Porsche 911 Turbo S Cabriolet đời mới có gì với giá trên 23 tỷ?

Mẫu xe thể thao mui trần Porsche 911 Turbo S Cabriolet bản facelift 992.2 cũng được trang bị công nghệ T-Hybrid, mang đến sức mạnh 711 mã lực.

09:04 13/10/2025

Lợi nhuận của Porsche sụt giảm 99% chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025

Thách thức từ thuế quan và chi phí sản xuất khiến hãng xe thể thao đến từ Stuttgart trải qua một năm khó khăn nhất thập kỷ.

08:00 27/10/2025

Việt Hà

Ảnh: Porsche

porsche 911 porsche 911 911 touring 911 gt3 911 gt3 touring ocelot amazon rừng amazon colombia porsche 911 porsche 911 911 touring 911 gt3 911 gt3 touring ocelot amazon rừng amazon colombia

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý