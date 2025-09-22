Porsche 911 S/T Le Mans lấy cảm hứng từ huyền thoại Le Mans 1972

|
Bộ phận cá nhân hóa Porsche Sonderwunsch vừa giới thiệu một dự án ấn tượng trên mẫu xe thể thao bản giới hạn Porsche 911 S/T, được thửa riêng cho một nhà sưu tập có tiếng.
|
Nguồn cảm hứng của dự án này đến từ mẫu xe thể thao Porsche 911 2.5 S/T, vốn đã giành chiến thắng trong phân hạng GT tại giải đua 24 Hours of Le Mans năm 1972.
|
Từng là biểu tượng một thời của thương hiệu, mẫu xe cổ này đã "mất tích" kể từ năm 1975. Phải đến năm 2013, một nhà sưu tập người Thụy Sĩ phải cất công bay đến California (Mỹ) để mua lại và phục chế chiếc xe này về nguyên bản.
|
Theo yêu cầu của chủ xe, Porsche đã mang đến màu sơn vàng Light Yellow (mã 117) được thực hiện thủ công, vốn đã không xuất hiện trong bảng tùy chọn màu ngoại thất của thương hiệu trong hàng thập kỷ.
|
Đi kèm là bộ mâm siêu nhẹ bằng hợp kim magnesium được sơn màu bạc Darksilver kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau, kết hợp cùm phanh màu đen.
|
Bên cạnh đó, các họa tiết trang trí nguyên bản từ chiếc Porsche 911 2.5 S/T cũng được thực hiện chính xác trên mẫu xe thể thao đời mới bởi các nghệ nhân Sonderwunsch.
|
Được phát triển trên thế hệ 992, trái tim của Porsche 911 S/T vẫn là khối động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên 4.0L, sản sinh công suất 525 mã lực và mô-men xoắn 465 Nm.
|
Đặc biệt hơn, xe chỉ được trang bị hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, giúp 911 S/T có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 300 km/h.
|
Ra mắt vào năm 2023, đây là phiên bản kỷ niệm 60 năm ra mắt dòng xe thể thao 911. Do đó, Porsche chỉ sản xuất giới hạn 1.963 chiếc Porsche 911 S/T.
|
Tại thời điểm ra mắt, Porsche 911 S/T có giá khởi điểm khoảng 291.650 USD. Mức giá chính thức của chiếc 911 S/T lấy cảm hứng từ xe đua Le Mans không được tiết lộ.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.