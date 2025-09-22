Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Porsche 911 S/T Le Mans lấy cảm hứng từ huyền thoại Le Mans 1972

  Thứ hai, 22/9/2025

Mẫu xe phiên bản giới hạn Porsche 911 S/T được thiết kế với cảm hứng từ chính chiếc 911 2.5 S/T giành chiến thắng phân hạng GT tại chặng đua danh giá Le Mans năm 1972.

porsche, porsche 911, porsche 911 s/t, xe the thao, le mans, le mans 1972, Porsche Sonderwunsch, ca nhan hoa anh 1

Bộ phận cá nhân hóa Porsche Sonderwunsch vừa giới thiệu một dự án ấn tượng trên mẫu xe thể thao bản giới hạn Porsche 911 S/T, được thửa riêng cho một nhà sưu tập có tiếng.
porsche, porsche 911, porsche 911 s/t, xe the thao, le mans, le mans 1972, Porsche Sonderwunsch, ca nhan hoa anh 2

Nguồn cảm hứng của dự án này đến từ mẫu xe thể thao Porsche 911 2.5 S/T, vốn đã giành chiến thắng trong phân hạng GT tại giải đua 24 Hours of Le Mans năm 1972.
porsche, porsche 911, porsche 911 s/t, xe the thao, le mans, le mans 1972, Porsche Sonderwunsch, ca nhan hoa anh 3

Từng là biểu tượng một thời của thương hiệu, mẫu xe cổ này đã "mất tích" kể từ năm 1975. Phải đến năm 2013, một nhà sưu tập người Thụy Sĩ phải cất công bay đến California (Mỹ) để mua lại và phục chế chiếc xe này về nguyên bản.
porsche, porsche 911, porsche 911 s/t, xe the thao, le mans, le mans 1972, Porsche Sonderwunsch, ca nhan hoa anh 4

Theo yêu cầu của chủ xe, Porsche đã mang đến màu sơn vàng Light Yellow (mã 117) được thực hiện thủ công, vốn đã không xuất hiện trong bảng tùy chọn màu ngoại thất của thương hiệu trong hàng thập kỷ.
porsche, porsche 911, porsche 911 s/t, xe the thao, le mans, le mans 1972, Porsche Sonderwunsch, ca nhan hoa anh 5

Đi kèm là bộ mâm siêu nhẹ bằng hợp kim magnesium được sơn màu bạc Darksilver kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau, kết hợp cùm phanh màu đen.
porsche, porsche 911, porsche 911 s/t, xe the thao, le mans, le mans 1972, Porsche Sonderwunsch, ca nhan hoa anh 6

Bên cạnh đó, các họa tiết trang trí nguyên bản từ chiếc Porsche 911 2.5 S/T cũng được thực hiện chính xác trên mẫu xe thể thao đời mới bởi các nghệ nhân Sonderwunsch.
porsche, porsche 911, porsche 911 s/t, xe the thao, le mans, le mans 1972, Porsche Sonderwunsch, ca nhan hoa anh 7

Được phát triển trên thế hệ 992, trái tim của Porsche 911 S/T vẫn là khối động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên 4.0L, sản sinh công suất 525 mã lực và mô-men xoắn 465 Nm.
porsche, porsche 911, porsche 911 s/t, xe the thao, le mans, le mans 1972, Porsche Sonderwunsch, ca nhan hoa anh 8

Đặc biệt hơn, xe chỉ được trang bị hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, giúp 911 S/T có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 300 km/h.
porsche, porsche 911, porsche 911 s/t, xe the thao, le mans, le mans 1972, Porsche Sonderwunsch, ca nhan hoa anh 9

Ra mắt vào năm 2023, đây là phiên bản kỷ niệm 60 năm ra mắt dòng xe thể thao 911. Do đó, Porsche chỉ sản xuất giới hạn 1.963 chiếc Porsche 911 S/T.
porsche, porsche 911, porsche 911 s/t, xe the thao, le mans, le mans 1972, Porsche Sonderwunsch, ca nhan hoa anh 10

Tại thời điểm ra mắt, Porsche 911 S/T có giá khởi điểm khoảng 291.650 USD. Mức giá chính thức của chiếc 911 S/T lấy cảm hứng từ xe đua Le Mans không được tiết lộ.

Việt Hà

Ảnh: Porsche

