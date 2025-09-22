Porsche 911 S/T Le Mans lấy cảm hứng từ huyền thoại Le Mans 1972

Từng là biểu tượng một thời của thương hiệu, mẫu xe cổ này đã "mất tích" kể từ năm 1975. Phải đến năm 2013, một nhà sưu tập người Thụy Sĩ phải cất công bay đến California (Mỹ) để mua lại và phục chế chiếc xe này về nguyên bản.