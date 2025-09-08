Porsche 911 Turbo S phiên bản mới mạnh 711 mã lực

|
Porsche 911 Turbo S phiên bản facelift, thuộc thế hệ 992.2, đã chính thức được ra mắt toàn cầu. Đây cũng là mẫu 911 Turbo S đầu tiên được trang bị cơ cấu T-Hybrid.
Porsche 911 Turbo S phiên bản mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại Turbo Design, đồng thời chia sẻ một số chi tiết với chiếc 911 Carrera GTS ra mắt vào năm ngoái.
Phần cản trước được trang bị cơ cấu khí động học chủ động, đồng thời giảm lực cản không khí khoảng 10% so với phiên bản trước. Với chế độ Wet Mode, chi tiết này sẽ tự động đóng lại để nước không bắn vào đĩa phanh.
Như các mẫu 911 Turbo khác, xe được trang bị gói ngoại thất thân rộng với kích thước 4.551 x 1.900 x 1.295 mm, trục cơ sở 2.450 mm. Khoảng sáng gầm của xe chỉ đạt 93 mm.
Porsche mang đến 3 kiểu mâm bao gồm 911 Turbo S, 911 Turbo Exclusive Design và 911 Sport Classic, kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau.
Với phiên bản mới, Porsche 911 Turbo S sở hữu phần đuôi hầm hố với các khe thoát gió hông và cánh gió sau cố định. Khuếch tán gió sau được mở rộng theo bề ngang thân xe.
Hệ thống ống xả thể thao tiêu chuẩn trên 911 Turbo S được làm từ Titanium với cửa xả kép được thiết kế lại. Cơ cấu này nhẹ hơn phiên bản trước đây khoảng 6,8 kg.
Bên cạnh đó, nhiều chi tiết trên chiếc 911 Turbo S này cũng được hoàn thiện với màu xám Turbonite như logo Porsche ở trước và sau xe, logo Turbo S, huy hiệu bánh xe...
Khoang nội thất của Porsche 911 Turbo S mới được nhấn mạnh bởi các chi tiết trang trí màu Turbonite, kết hợp cùng ốp carbon và trần xe microfiber độc đáo. Xe có cấu hình 2 ghế tiêu chuẩn và tùy chọn 2 ghế sau không mất phí.
Xe trang bị ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng với huy hiệu Turbo S được thêu tại mỗi tựa đầu, đồng thời cung cấp nhiều tùy chọn cá nhân hóa từ Porsche Exclusive Manufaktur.
Porsche 911 Turbo S bản nâng cấp giữa vòng đời sở hữu công nghệ T-Hybrid. Thay vì một cụm eTurbo như trên 911 Carrera GTS, mẫu xe thể thao này đã được bổ sung 2 cụm eTurbo, giúp tăng công suất và độ phản hồi mỗi khi đạp chân ga.
Khối động cơ boxer 6 xy-lanh 3.6L sản sinh công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm. Với cơ cấu động cơ điện mạnh 52 kW (71 mã lực), Porsche 911 Turbo S mới có tổng công suất 711 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm.
Hệ thống treo thích ứng PASM trên 911 Turbo S được tinh chỉnh đặc biệt, cho phép điều chỉnh liên tục độ cứng giảm xóc tùy theo điều kiện vận hành và nhu cầu người lái.
Sức mạnh được truyền đến 4 bánh qua hộp số 8 cấp PDK, giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,5 giây, tốc độ tối đa 322 km/h khi trang bị gói Sport Chrono.
Hệ thống khung gầm chủ động (ehPDCC) giúp giảm độ nghiêng thân xe khi vào cua, tăng độ ổn định và linh hoạt, đồng thời mang lại sự thoải mái hơn trong quá trình vận hành.
Tại Mỹ, 2 phiên bản Coupe và Cabriolet có giá khởi điểm lần lượt là 270.300 USD và 284.300 USD, tăng hơn trước đây 31.600 USD và 32.300 USD. Tuy nhiên, mức giá này có thể giảm nếu Mỹ và châu Âu dàn xếp được mức thuế quan mới.
Mặc dù nặng hơn chiếc 911 Turbo S (992.1) khoảng 85 kg, Porsche 911 Turbo S phiên bản mới đã hoàn thành một vòng đua Nurburgring Nordschleife trong 7 phút 3,92 giây, nhanh hơn thành tích trước đó khoảng 14 giây.
Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn thêm chiếc đồng hồ Porsche Design Chronograph 911 Turbo S được chế tác thủ công tại Grenchen (Thụy Sĩ), với các chi tiết cá nhân hóa lấy cảm hứng trực tiếp từ chính chiếc xe thể thao của chủ nhân.
