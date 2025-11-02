Porsche Boxster 'hóa thân' thành xe quay phim độc đáo

|
Ra mắt tại Geneva Motor Show 2016, Porsche 718 Boxster là dòng sản phẩm nhập môn của thương hiệu đến từ Đức, vốn được định vị nằm dưới mẫu xe thể thao biểu tượng 911.
Vào năm 2017, một nhóm gồm 9 thực tập sinh đến từ Porsche Leipzig GmbH đã "nâng cấp" chiếc Porsche 718 Boxster S thành một chiếc xe quay phim (camera car) nhằm thay thế cho chiếc Boxster cũ, vốn không còn theo kịp các mẫu xe hiện đại hơn.
Chiếc Porsche 718 Boxster S này được lược bỏ phần mui bạt và bổ sung khung bảo vệ cỡ lớn. Xe cũng được lắp đặt thêm nhiều giá treo camera cũng như sơn đen nhám nhằm tránh phản xạ ánh sáng đến các phương tiện đang được tác nghiệp.
Đảm bảo an toàn cho nhiếp ảnh gia là một khía cạnh quan trọng của việc cải tạo. Cả hai khoang hành lý trước và sau đều được lót đệm và lắp đặt hệ thống dây an toàn, đồng thời bổ sung bệ đứng giữa ghế và cốp sau.
Chiếc xe cũng nhận được một số nâng cấp kỹ thuật như hệ thống điện kết nối trực tiếp giữa máy ảnh và máy tính xách tay được cố định chắc chắn ở ghế phụ, bộ biến tần cung cấp điện để vận hành và sạc lại tất cả các thiết bị chuyên dụng...
Chiếc Porsche 718 Boxster S này thường xuyên được sử dụng tại trung tâm Porsche Experience Center Leipzig cũng như phục vụ các dự án của Motor Presse Stuttgart.
Gần đây nhất, chiếc xe được sử dụng trong chặng đua Tutto Bene Hillclimb, cho thấy tính linh hoạt và ứng dụng thực tế của dự án thực tập độc đáo "độc nhất vô nhị" này.
Thay vì động cơ boxer 4 xy-lanh 2.0L trên bản tiêu chuẩn, Porsche 718 Boxster S được trang bị động cơ boxer 4 xy-lanh 2.5L, sản sinh công suất tối đa 350 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số PDK 7 cấp.
Porsche từng có kế hoạch biến dòng sản phẩm kế nhiệm 718 Boxster/Cayman thành phiên bản thuần điện. Khi nhu cầu về xe thể thao điện ngày càng thấp, hãng có thể thay đổi sang động cơ đốt trong đi kèm công nghệ T-Hybrid từ các mẫu Porsche 911.
