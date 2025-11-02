Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Porsche Boxster 'hóa thân' thành xe quay phim độc đáo

  • Chủ nhật, 2/11/2025 14:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mẫu xe thể thao mui trần Porsche 718 Boxster S được nâng cấp thành xe quay phim, thậm chí còn bổ sung chỗ ngồi ở khoang hành lý phía trước.

porsche, boxster, cayman, 718 boxster, 718 cayman, porsche boxster, porsche cayman, porsche 718 boxster, porsche 718 cayman, xe the thao, xe quay phim, camera car anh 1

Ra mắt tại Geneva Motor Show 2016, Porsche 718 Boxster là dòng sản phẩm nhập môn của thương hiệu đến từ Đức, vốn được định vị nằm dưới mẫu xe thể thao biểu tượng 911.
porsche, boxster, cayman, 718 boxster, 718 cayman, porsche boxster, porsche cayman, porsche 718 boxster, porsche 718 cayman, xe the thao, xe quay phim, camera car anh 2

Vào năm 2017, một nhóm gồm 9 thực tập sinh đến từ Porsche Leipzig GmbH đã "nâng cấp" chiếc Porsche 718 Boxster S thành một chiếc xe quay phim (camera car) nhằm thay thế cho chiếc Boxster cũ, vốn không còn theo kịp các mẫu xe hiện đại hơn.
porsche, boxster, cayman, 718 boxster, 718 cayman, porsche boxster, porsche cayman, porsche 718 boxster, porsche 718 cayman, xe the thao, xe quay phim, camera car anh 3

Chiếc Porsche 718 Boxster S này được lược bỏ phần mui bạt và bổ sung khung bảo vệ cỡ lớn. Xe cũng được lắp đặt thêm nhiều giá treo camera cũng như sơn đen nhám nhằm tránh phản xạ ánh sáng đến các phương tiện đang được tác nghiệp.
porsche, boxster, cayman, 718 boxster, 718 cayman, porsche boxster, porsche cayman, porsche 718 boxster, porsche 718 cayman, xe the thao, xe quay phim, camera car anh 4

Đảm bảo an toàn cho nhiếp ảnh gia là một khía cạnh quan trọng của việc cải tạo. Cả hai khoang hành lý trước và sau đều được lót đệm và lắp đặt hệ thống dây an toàn, đồng thời bổ sung bệ đứng giữa ghế và cốp sau.
porsche, boxster, cayman, 718 boxster, 718 cayman, porsche boxster, porsche cayman, porsche 718 boxster, porsche 718 cayman, xe the thao, xe quay phim, camera car anh 5

Chiếc xe cũng nhận được một số nâng cấp kỹ thuật như hệ thống điện kết nối trực tiếp giữa máy ảnh và máy tính xách tay được cố định chắc chắn ở ghế phụ, bộ biến tần cung cấp điện để vận hành và sạc lại tất cả các thiết bị chuyên dụng...
porsche, boxster, cayman, 718 boxster, 718 cayman, porsche boxster, porsche cayman, porsche 718 boxster, porsche 718 cayman, xe the thao, xe quay phim, camera car anh 6

Chiếc Porsche 718 Boxster S này thường xuyên được sử dụng tại trung tâm Porsche Experience Center Leipzig cũng như phục vụ các dự án của Motor Presse Stuttgart.
porsche, boxster, cayman, 718 boxster, 718 cayman, porsche boxster, porsche cayman, porsche 718 boxster, porsche 718 cayman, xe the thao, xe quay phim, camera car anh 7

Gần đây nhất, chiếc xe được sử dụng trong chặng đua Tutto Bene Hillclimb, cho thấy tính linh hoạt và ứng dụng thực tế của dự án thực tập độc đáo "độc nhất vô nhị" này.
porsche, boxster, cayman, 718 boxster, 718 cayman, porsche boxster, porsche cayman, porsche 718 boxster, porsche 718 cayman, xe the thao, xe quay phim, camera car anh 8

Thay vì động cơ boxer 4 xy-lanh 2.0L trên bản tiêu chuẩn, Porsche 718 Boxster S được trang bị động cơ boxer 4 xy-lanh 2.5L, sản sinh công suất tối đa 350 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số PDK 7 cấp.
porsche, boxster, cayman, 718 boxster, 718 cayman, porsche boxster, porsche cayman, porsche 718 boxster, porsche 718 cayman, xe the thao, xe quay phim, camera car anh 9

Porsche từng có kế hoạch biến dòng sản phẩm kế nhiệm 718 Boxster/Cayman thành phiên bản thuần điện. Khi nhu cầu về xe thể thao điện ngày càng thấp, hãng có thể thay đổi sang động cơ đốt trong đi kèm công nghệ T-Hybrid từ các mẫu Porsche 911.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục XE 360 gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Porsche 911 Turbo S Cabriolet đời mới có gì với giá trên 23 tỷ?

Mẫu xe thể thao mui trần Porsche 911 Turbo S Cabriolet bản facelift 992.2 cũng được trang bị công nghệ T-Hybrid, mang đến sức mạnh 711 mã lực.

09:04 13/10/2025

Porsche Cayman và Boxster vẫn tiếp tục sử dụng động cơ đốt trong

Hãng xe thể thao Đức Porsche sẽ tiếp tục trang bị cho Boxster và Cayman động cơ xăng, đồng thời tái cấu trúc chiến lược điện hóa sau khi hủy dự án SUV điện đầu bảng K1.

18:03 5/10/2025

Porsche 911 S/T Le Mans lấy cảm hứng từ huyền thoại Le Mans 1972

Mẫu xe phiên bản giới hạn Porsche 911 S/T được thiết kế với cảm hứng từ chính chiếc 911 2.5 S/T giành chiến thắng phân hạng GT tại chặng đua danh giá Le Mans năm 1972.

08:52 22/9/2025

Việt Hà

Ảnh: Porsche

porsche boxster cayman 718 boxster 718 cayman porsche boxster porsche cayman porsche 718 boxster porsche 718 cayman xe thể thao xe quay phim camera car porsche boxster cayman 718 boxster 718 cayman porsche boxster porsche cayman porsche 718 boxster porsche 718 cayman xe thể thao xe quay phim camera car

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý