Porsche Carrera GT được nâng cấp hệ thống treo và lốp miễn phí

Sau hơn 1 năm kể từ khi yêu cầu các chủ xe ngừng sử dụng, Porsche cho biết đã có giải pháp sửa chữa cho siêu xe Carrera GT gần 20 năm tuổi.

Vào tháng 4/2023, Porsche Cars North America (PCNA) đã phát đi thông báo yêu cầu ngừng sử dụng với tất cả mẫu xe thể thao huyền thoại Porsche Carrera GT. Nguyên nhân của việc này đến từ nguy cơ xảy ra hư hại khớp nối hệ thống treo do ăn mòn bởi muối theo thời gian.

Những siêu xe Porsche Carrera GT sẽ được thay thế miễn phí hệ thống treo Titanium và lốp hiệu năng cao Michelin Pilot Sport Cup 2. Ảnh: TNTBros

Sau hơn 1 năm, hãng xe thể thao đến từ Đức đã có giải pháp cho vấn đề này. Trong đợt triệu hồi mới nhất, Porsche cho biết sẽ thay thế bộ lốp cũ trên Carrera GT bằng tùy chọn lốp cao cấp Michelin Pilot Sport Cup 2, vốn được phát triển riêng cho siêu xe trên.

Để thu hút những chủ xe vốn thường mang chiếc Carrera GT bảo dưỡng ở các garage bên ngoài, Porsche còn cung cấp miễn phí gói dịch vụ trị giá 3.500 USD . Và quan trọng nhất, hệ thống treo của siêu xe này còn được nâng cấp miễn phí với các phụ kiện bằng hợp kim Titanium hoàn toàn mới, vốn có trị giá hơn 109.000 USD .

Bộ lốp Michelin Pilot Sport 2 nguyên bản trên Porsche Carrera GT sẽ được thay thế bằng lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 với nhiều công nghệ hiện đại.

Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất 1 chiếc Porsche Carrera GT được phát hiện có nguy cơ xảy ra hư hại đến hệ thống treo. Điều này được phát hiện khi chủ sở hữu mang xe đến một đại lý chính hãng để xử lý một vấn đề không liên quan đến hệ thống vận hành này.

Trước khi ban hành lệnh ngừng sử dụng, Porsche sẽ phải kiểm tra những chiếc Carrera GT để tìm sự ăn mòn, và nếu không tìm thấy, họ sẽ coi chiếc xe đủ an toàn để lái. Đó là lý do nhiều chủ sở hữu đã bỏ qua yêu cầu này. Rất khó để xác định bao nhiêu chiếc Porsche Carrera GT đã chịu sự ăn mòn do muối trong gần 20 năm qua.

Mặc dù đa số những siêu xe này chỉ lăn bánh từ vài trăm đến vài nghìn km mỗi năm, việc sử dụng bộ lốp nguyên bản, vốn có sự lão hóa theo thời gian, là một trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn liên quan đến siêu xe này. Nổi tiếng nhất là tai nạn liên quan đến tài tử Paul Walker, diễn viên thủ vai nhân vật Brian O'Conner trong loạt phim bom tấn Fast & Furious.

Người cầm lái chiếc Porsche Carrera GT là Roger Rodas, người bạn thân của diễn viên Paul Walker.

Vào tháng 11/2013, anh và người bạn Roger Rodas đã thiệt mạng khi đang lái chiếc Porsche Carrera GT. Nguyên nhân vụ tai nạn đến từ việc chiếc xe mất lái ở tốc độ cao, trước khi tông mạnh vào cột đèn giao thông khiến cả 2 người qua đời ngay tại hiện trường. Thậm chí, người dẫn chương trình Top Gear Jeremy Clarkson, vốn đã cầm lái hàng nghìn mẫu xe khác nhau, cho biết "Chỉ cần mắc một sai lầm là chiếc xe sẽ giết chết bạn" khi nói về Porsche Carrera GT.

Danh tiếng của Porsche Carrera GT đến từ khối động cơ V10 hút khí tự nhiên dung tích 5.7L, sản sinh công suất tối đa 612 mã lực. Kết hợp cùng động cơ này là hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Với khối lượng chỉ 1.380 kg, chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h chỉ trong 3,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa được hãng công bố lên đến 330 km/h.

Động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.7L của Porsche Carrera GT là một trong những điểm thu hút các nhà sưu tập xe toàn cầu.

Là mẫu xe đầu bảng thay thế cho Porsche 911 GT1 Strassenversion và Porsche 959, Porsche Carrera GT sở hữu nhiều công nghệ từ dự án phát triển các dòng xe đua thử nghiệm Le Mans (LMP) như LMP1-98. Đây cũng là mẫu xe được đánh giá có âm thanh V10 phấn khích nhất, bên cạnh Lexus LFA.

Ra mắt vào năm 2003, Porsche có kế hoạch sản xuất 1.500 chiếc Carrera GT. Tuy nhiên, chỉ có 1.270 chiếc được sản xuất từ năm 2004 đến năm 2006. Chiếc xe đã được thay thế bởi Porsche 918 Spyder vào năm 2013 và sắp tới là mẫu siêu xe thuần điện Porsche Mission X, vốn có thể ra mắt trong năm 2024.

Chỉ có 1.270 chiếc Porsche Carrera GT được sản xuất trên toàn cầu với giá trung bình hơn 1,4 triệu USD .

Trên thị trường thứ cấp, Porsche Carrera GT có mức giá trung bình hơn 1,4 triệu USD , và mức giá cao nhất từng được ghi nhận lên đến 2,2 triệu USD . Đây là một trong những siêu xe được nhiều nhà sưu tập săn lùng nhờ vào danh tiếng chiếc xe, động cơ V10 hút khí tự nhiên và hộp số sàn 6 cấp. Trong hành trình Gumball 3000 vừa qua, một chiếc Porsche Carrera GT đến từ Thái Lan cũng đã xuất phát tại Việt Nam.