Porsche Cayenne Electric sẽ được trang bị công nghệ sạc không dây

  • Thứ sáu, 5/9/2025 15:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nếu được triển khai thành công, chức năng sạc không dây trên Porsche Cayenne Electric sẽ thay đổi cục diện phân khúc xe điện.

IAA Mobility 2025, Porsche, Macan Electric, Cayenne, Cayenne Electric, xe dien, EV, taycan, porsche taycan, porsche cayenne, porsche cayenne electric anh 1

Tại triển lãm IAA Mobility 2025, Porsche sẽ trưng bày nguyên bản của chiếc Cayenne Electric hoàn toàn mới. Điểm đặc biệt của mẫu xe này là khả năng sạc không dây.
IAA Mobility 2025, Porsche, Macan Electric, Cayenne, Cayenne Electric, xe dien, EV, taycan, porsche taycan, porsche cayenne, porsche cayenne electric anh 2

Với hơn 75% lượt sạc diễn ra tại nhà, Porsche nhận định sạc không dây sẽ trở thành một trong những giải pháp tiện ích quan trọng nhất cho người dùng xe điện trong tương lai.
IAA Mobility 2025, Porsche, Macan Electric, Cayenne, Cayenne Electric, xe dien, EV, taycan, porsche taycan, porsche cayenne, porsche cayenne electric anh 3

Tấm đế sạc có kích thước tổng thể 117 x 78 x 6 cm, nặng khoảng 50 kg và được trang bị sẵn module LTE và WLAN để nhận cập nhật phần mềm từ xa.

IAA Mobility 2025, Porsche, Macan Electric, Cayenne, Cayenne Electric, xe dien, EV, taycan, porsche taycan, porsche cayenne, porsche cayenne electric anh 4

Sản phẩm đạt chuẩn an toàn CE/UL tại châu Âu và Mỹ, cũng như được thiết kế với khả năng chống nước, tuyết và chịu được việc xe vô tình cán qua.
IAA Mobility 2025, Porsche, Macan Electric, Cayenne, Cayenne Electric, xe dien, EV, taycan, porsche taycan, porsche cayenne, porsche cayenne electric anh 5IAA Mobility 2025, Porsche, Macan Electric, Cayenne, Cayenne Electric, xe dien, EV, taycan, porsche taycan, porsche cayenne, porsche cayenne electric anh 6

Nhờ góc nhìn chuyên biệt trong chức năng Surround View, việc điều khiển chiếc Porsche Cayenne Electric đến vị trí sạc chuẩn xác trở nên đơn giản và trực quan hơn.
IAA Mobility 2025, Porsche, Macan Electric, Cayenne, Cayenne Electric, xe dien, EV, taycan, porsche taycan, porsche cayenne, porsche cayenne electric anh 7

Thiết kế "One-Box" đồng nghĩa với việc, ngoài tấm sạc trên mặt đất, hệ thống sạc đã được tích hợp gọn gàng, loại bỏ nhu cầu lắp đặt wallbox hoặc thiết bị điều khiển riêng biệt.
IAA Mobility 2025, Porsche, Macan Electric, Cayenne, Cayenne Electric, xe dien, EV, taycan, porsche taycan, porsche cayenne, porsche cayenne electric anh 8

Công nghệ sạc không dây của Porsche được tích hợp trong ứng dụng My Porsche, cho phép người dùng theo dõi quá trình sạc và xác thực nhiều phương tiện cùng lúc.
IAA Mobility 2025, Porsche, Macan Electric, Cayenne, Cayenne Electric, xe dien, EV, taycan, porsche taycan, porsche cayenne, porsche cayenne electric anh 9

Chiếc Cayenne Electric gây ấn tượng mạnh với lớp sơn huỳnh quang nhiều lớp. Khi có dòng điện chạy qua, thân xe phát sáng rực rỡ với họa tiết động, phối màu từ xanh lam đến tím, đồng thời thể hiện dung lượng pin thực tế.
IAA Mobility 2025, Porsche, Macan Electric, Cayenne, Cayenne Electric, xe dien, EV, taycan, porsche taycan, porsche cayenne, porsche cayenne electric anh 10

Không dừng lại ở công nghệ sạc không dây, Porsche Cayenne Electric còn dẫn đầu với khả năng sạc nhanh nguồn DC với công suất lên tới 400 kW, vượt xa Macan Electric (270 kW) và Taycan (320 kW).
IAA Mobility 2025, Porsche, Macan Electric, Cayenne, Cayenne Electric, xe dien, EV, taycan, porsche taycan, porsche cayenne, porsche cayenne electric anh 11

Porsche Cayenne Electric sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm nay. Trong khi đó, bộ sạc không dây sẽ được phân phối chính hãng qua các đại lý Porsche Centre cũng như trên trang mua sắm trực tuyến Porsche Shop.

Việt Hà

Ảnh: Porsche

IAA Mobility 2025 Porsche Macan Electric Cayenne Cayenne Electric xe điện EV taycan porsche taycan porsche cayenne porsche cayenne electric IAA Mobility 2025 Porsche Macan Electric Cayenne Cayenne Electric xe điện EV taycan porsche taycan porsche cayenne porsche cayenne electric

