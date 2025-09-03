Porsche chốt lịch ra mắt xe mới, có thể là 911 Turbo nâng cấp

Nhiều khả năng Porsche 911 Turbo mới sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid, cải thiện sức mạnh cho xe.

Theo Carscoops, triển lãm ôtô Munich sẽ mở màn trong tuần này và dường như Porsche sẽ tận dụng sự kiện để trình làng một mẫu 911 mới. Thông tin chi tiết vẫn được giữ kín, nhưng Porsche đã xác nhận kế hoạch ra mắt một mẫu xe bí ẩn vào ngày 7/9 tới đây.

Hình ảnh nhá hàng cho thấy đây có thể là một chiếc 911 dáng coupe, với cánh gió sau nổi bật. Hãng xe Đức cũng mô tả đây sẽ là một mẫu xe huyền thoại tiếp theo, sở hữu tốc độ đáng nể.

Chuyên trang Carscoops nhận định những thông tin hiện tại đều dẫn đến 911 Turbo phiên bản nâng cấp.

Các tay máy của Carscoops đã ghi lại được hình ảnh các nguyên mẫu dưới lớp ngụy trang không đáng kể, sở hữu cản trước mới, các khe hút gió tích hợp các vây hướng dọc. Cụm đèn chiếu sáng cũng có thể được nâng cấp, cản sau mới cùng ống xả được thay đổi nhẹ.

Bên trong xe, cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,6 inch và màn hình thông tin giải trí 10,9 inch được cập nhật. Nút khởi động Star/Stop cũng được làm lại, bên cạnh loạt cải tiến nhỏ khác trong khoang lái.

Trên Porsche 911 Turbo hiện tại, động cơ tăng áp kép 6 xy-lanh dung tích 3.7L sản sinh công suất tối đa 572 mã lực, mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Các thông số này tăng lên thành 640 mã lực/800 Nm ở bản 911 Turbo S.

Porsche được cho là không giấu giếm kế hoạch trang bị hệ truyền động hybrid cho 911 Turbo, với hướng đi tương tự 911 GTS. Hiện, 911 GTS được trang bị động cơ boxer 6 xy-lanh dung tích 3.6L kết hợp gói pin 1,9 kWh và motor điện 54 mã lực, cung cấp công suất đầu ra 532 mã lực, mô-men xoắn cực đại 608 Nm.

Nếu 911 Turbo cũng được nâng cấp tương tự, mẫu xe mới có thể sở hữu công suất tối đa 630 mã lực, hoặc 700 mã lực ở bản Turbo S.