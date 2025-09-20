Porsche hoãn kế hoạch xe điện, trở lại động cơ xăng và hybrid

Trước sức ép từ thị trường và nhu cầu xe điện chững lại, Porsche đã công bố chiến lược sản phẩm mới, ưu tiên động cơ đốt trong và hybrid đồng thời trì hoãn ra mắt nhiều mẫu EV mới.

Trong thông cáo mới nhất, ông Oliver Blume – CEO Porsche kiêm CEO Tập đoàn Volkswagen – cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến những thay đổi lớn trong thị trường ôtô toàn cầu. Vì vậy, Porsche cần tái định hình toàn diện để đáp ứng thực tế thị trường và nhu cầu khách hàng đang thay đổi".

Mẫu SUV đầu bảng mang mã nội bộ "K1" của Porsche dự kiến sẽ được trang bị động cơ thuần điện. Tuy nhiên, thông tin mới nhất của hãng cho biết chiếc xe này sẽ được trang bị động cơ xăng và PHEV.

Điểm thay đổi lớn nhất liên quan đến mẫu SUV hoàn toàn mới, định vị trên Cayenne và được phát triển nội bộ với tên gọi K1. Ban đầu, xe được lên kế hoạch ra mắt với động cơ thuần điện, nhưng nay Porsche xác nhận K1 sẽ khởi đầu với phiên bản động cơ đốt trong và PHEV.

Người hâm mộ Panamera và Cayenne có thể yên tâm khi Porsche khẳng định 2 mẫu xe này sẽ tiếp tục duy trì phiên bản động cơ xăng và hybrid trong nhiều năm tới. Thế hệ kế nhiệm của cả 2 đã được đưa vào "chu kỳ sản phẩm dài hạn", đảm bảo chỗ đứng trong danh mục sản phẩm ít nhất đến những năm 2030.

Trong khi đó, phiên bản thuần điện của dòng xe thể thao nhập môn Porsche Boxster và Porsche Cayman vẫn đang được phát triển "đúng tiến độ", vốn có thể chia sẻ chung nền tảng với các thương hiệu khác thuộc Volkswagen Group.

Porsche cũng thừa nhận nhiều mẫu xe điện thuần mới sẽ phải lùi lịch ra mắt vì "tốc độ tăng trưởng chậm đối với nhu cầu xe điện hạng sang". Nền tảng EV thế hệ mới, vốn được định hình cho thập niên 2030, sẽ bị hủy kế hoạch ban đầu để thiết kế lại cùng các thương hiệu khác trong Volkswagen Group.

Tuy nhiên, không phải tất cả dự án đều bị ảnh hưởng. Porsche xác nhận Cayenne Electric (SUV và Coupe SUV) cùng mẫu xe thể thao kế thừa chiếc 718 Boxster/Cayman vẫn đi đúng tiến độ.

Ngoài yếu tố sản phẩm, Porsche còn đối mặt với nhiều sức ép toàn cầu: mức thuế quan cao tại Mỹ, thị trường xe sang Trung Quốc chững lại, và tốc độ điện hóa chậm hơn dự kiến. Việc hoãn phát triển nền tảng EV mới dự kiến khiến hãng phải trích lập dự phòng khấu hao, làm giảm lợi nhuận hoạt động năm 2025 tới 1,8 tỷ Euro (khoảng 2,1 tỷ USD ).

Dù vậy, Porsche vẫn giữ mục tiêu doanh thu năm 2025 ở mức 37-38 tỷ Euro (khoảng 40- 41 tỷ USD ). Tuy nhiên, biên lợi nhuận dự kiến chỉ đạt tối đa 2%, thấp hơn rất nhiều so với mức dự báo trước đó là 5–7%.

Tại Việt Nam, Porsche là hãng xe sang đi đầu trong việc điện hóa dải sản phẩm với chiếc Taycan. Sau đó, thương hiệu này cũng trình làng mẫu SUV cỡ nhỏ thuần điện Macan Electric với giá dao động từ 3,59 đến 5,92 tỷ đồng .

