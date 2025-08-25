Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Porsche mở phòng trưng bày giữa nhà ga sân bay tại Singapore

  • Thứ hai, 25/8/2025 07:18 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Porsche at Jewel là nơi kết nối các khách hàng khi đến với khu vực sân bay Changi, đồng thời sẽ là nơi đón tiếp của dự án Porsche Experience Centre Singapore trong tương lai.

porsche, singapore, porsche singapore, Porsche at Jewel, Jewel Changi, showroom, san bay, san bay changi anh 1

Việc mở các studio hay showroom xe tại các trung tâm thương mại không phải là điều gì đó quá mới mẻ. Mới đây, Porsche Singapore vừa chính thức khai trương phòng trưng bày Porsche at Jewel tại khu phức hợp Jewel Changi.
porsche, singapore, porsche singapore, Porsche at Jewel, Jewel Changi, showroom, san bay, san bay changi anh 2

Điểm khác biệt là vị trí của phòng trưng bày này được bố trí gần các nhà ga chính của sân bay quốc tế Changi, cho phép khách hàng dễ dàng kết nối với thương hiệu.
porsche, singapore, porsche singapore, Porsche at Jewel, Jewel Changi, showroom, san bay, san bay changi anh 3

Porsche at Jewel được chia thành 4 không gian chính, bao gồm phòng trưng bày "Culture Garage", nơi sẽ đặt các mẫu xe mới nhất hoặc các dòng xe Porsche theo chủ đề.
porsche, singapore, porsche singapore, Porsche at Jewel, Jewel Changi, showroom, san bay, san bay changi anh 4

Không gian ăn uống Café Carrera được trang trí với tông màu sơn Paint to Sample xanh Mint Green, kết hợp ghế ngồi mang họa tiết Pepita mang đến phong cách Porsche cổ điển.
porsche, singapore, porsche singapore, Porsche at Jewel, Jewel Changi, showroom, san bay, san bay changi anh 5

Ngoài ra, khách du lịch và chủ xe còn có thể lựa chọn nhiều phụ kiện cùng các mặt hàng thời trang chính hãng tại phòng trưng bày Porsche Lifestyle.
porsche, singapore, porsche singapore, Porsche at Jewel, Jewel Changi, showroom, san bay, san bay changi anh 6

Đặc biệt, đây cũng sẽ là điểm đón tiếp những khách hàng đến tham quan Trung tâm Trải nghiệm Porsche Experience Centre (PEC) Singapore - cơ sở PEC thứ 11 trên thế giới, dự kiến khai trương vào năm 2027.
porsche, singapore, porsche singapore, Porsche at Jewel, Jewel Changi, showroom, san bay, san bay changi anh 7

Sự hiện diện của Porsche tại Jewel Changi cho thấy cách hãng xe Đức đang tìm kiếm những cách tiếp cận mới để gắn kết thương hiệu với công chúng toàn cầu.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Chiếc Porsche Macan thứ một triệu xuất xưởng

Chỉ mất khoảng 12 năm, Porsche đã sản xuất chiếc Macan thứ một triệu, vốn là một chiếc Macan 4 Electric mang màu xanh Frozen Blue Metallic.

07:27 19/7/2025

Chi tiết Porsche 911 Carrera T Club Coupe giới hạn 70 chiếc

Mẫu xe thể thao Porsche 911 Carrera T Club Coupe chỉ được bán riêng cho những thành viên thuộc câu lạc bộ Porsche Club of America (PCA).

15:14 8/7/2025

Porsche 911 GT3 sở hữu phối màu lấy cảm hứng từ xe đua

Mẫu xe thể thao Porsche 911 GT3 phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được bổ sung tùy chọn 911 Design Wrap lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Porsche 935-L "Andial".

18:15 17/8/2025

Việt Hà

Ảnh: Porsche

