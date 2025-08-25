Porsche mở phòng trưng bày giữa nhà ga sân bay tại Singapore

|
Việc mở các studio hay showroom xe tại các trung tâm thương mại không phải là điều gì đó quá mới mẻ. Mới đây, Porsche Singapore vừa chính thức khai trương phòng trưng bày Porsche at Jewel tại khu phức hợp Jewel Changi.
|
Điểm khác biệt là vị trí của phòng trưng bày này được bố trí gần các nhà ga chính của sân bay quốc tế Changi, cho phép khách hàng dễ dàng kết nối với thương hiệu.
|
Porsche at Jewel được chia thành 4 không gian chính, bao gồm phòng trưng bày "Culture Garage", nơi sẽ đặt các mẫu xe mới nhất hoặc các dòng xe Porsche theo chủ đề.
|
Không gian ăn uống Café Carrera được trang trí với tông màu sơn Paint to Sample xanh Mint Green, kết hợp ghế ngồi mang họa tiết Pepita mang đến phong cách Porsche cổ điển.
|
Ngoài ra, khách du lịch và chủ xe còn có thể lựa chọn nhiều phụ kiện cùng các mặt hàng thời trang chính hãng tại phòng trưng bày Porsche Lifestyle.
|
Đặc biệt, đây cũng sẽ là điểm đón tiếp những khách hàng đến tham quan Trung tâm Trải nghiệm Porsche Experience Centre (PEC) Singapore - cơ sở PEC thứ 11 trên thế giới, dự kiến khai trương vào năm 2027.
|
Sự hiện diện của Porsche tại Jewel Changi cho thấy cách hãng xe Đức đang tìm kiếm những cách tiếp cận mới để gắn kết thương hiệu với công chúng toàn cầu.
