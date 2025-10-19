Porsche thay CEO giữa khủng hoảng

Porsche đã bổ nhiệm ông Michael Leiters làm tân CEO, thay thế ông Oliver Blume trong bối cảnh hãng xe thể thao Đức đang đối mặt với khủng hoảng chiến lược xe điện và sụt giảm doanh số toàn cầu.

Porsche đã bổ nhiệm cựu lãnh đạo của McLaren và Ferrari, ông Michael Leiters, làm Giám đốc điều hành (CEO), thay thế ông Oliver Blume. Trong khi đó, ông Blume sẽ tiếp tục giữ cương vị CEO của Volkswagen Group thêm 5 năm nữa, đến hết năm 2030.

Ông Michael Leiters là gương mặt quen thuộc trong giới lãnh đạo các hãng xe lớn.Ông từng làm Giám đốc Kỹ thuật (CTO) của Ferrari trong vòng hơn 8 năm, trước khi chuyển sang vị trí CEO của McLaren từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2025.

Thông báo được Porsche đưa ra ngày 17/10, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong bối cảnh hãng xe thể thao Đức đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió. Michael Leiters, một kỹ sư người Đức 54 tuổi, sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí CEO kể từ ngày 1/1/2026. Ông từng dẫn dắt McLaren và giữ vai trò giám đốc công nghệ tại Ferrari, nơi ông góp phần phát triển 2 mẫu xe hybrid đầu tiên của hãng: Ferrari SF90 Stradale và Ferrari 296 GTB.

Chủ tịch Porsche, ông Wolfgang Porsche, khẳng định Leiters là "ứng viên lý tưởng để dẫn dắt hãng vượt qua thách thức hiện nay". Trong khi đó, ông Oliver Blume, người đang kiêm nhiệm cả hai vai trò CEO của Porsche và VW Group, sẽ tập trung điều hành tập đoàn mẹ sau khi được gia hạn hợp đồng đến năm 2030.

Ông Oliver Blume sẽ tiếp tục giữ vai trò CEO của tập đoàn Volkswagen thêm 5 năm nữa, đến hết năm 2030. Điều này sẽ cho phép ông tập trung hơn khi điều hành VW Group, cũng như cho Porsche cơ hội phát triển theo định hướng mới.

Porsche đang trong giai đoạn khủng hoảng khi chiến lược xe điện thất bại, doanh số tại Trung Quốc sụt giảm và chịu tác động tiêu cực từ mức thuế nhập khẩu cao tại Mỹ. Hãng đã hạ triển vọng tài chính 4 lần trong năm nay, đồng thời cảnh báo lợi nhuận biên có thể chỉ đạt tối đa 2% trong năm 2025 sau khi phải đảo ngược chiến lược EV với chi phí ước tính 1,8 tỷ Euro (khoảng 2,1 tỷ USD ).

Ông Leiters sẽ đảm nhận vai trò CEO đúng thời điểm Porsche phải tái cấu trúc danh mục sản phẩm, đàm phán cắt giảm chi phí với công đoàn và tìm cách giành lại niềm tin từ các nhà đầu tư. Trước khi rời Porsche vào năm 2013, ông Leiters từng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển phiên bản hybrid của Porsche Cayenne và sau đó phụ trách toàn bộ dòng xe này.

Với vai trò Giám đốc Kỹ thuật của Ferrari, ông Michael Leiters đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển 2 mẫu xe hybrid đầu tiên của thương hiệu: Ferrari SF90 Stradale và Ferrari 296 GTB. Ảnh: TNTBros

Sau khi chuyển sang Ferrari, ông dẫn đầu quá trình phát triển các công nghệ điện khí hóa, rồi trở thành CEO của McLaren vào năm 2022, nơi ông khởi động nhiều dự án then chốt như siêu xe McLaren 750S và mẫu xe thể thao hybrid McLaren Artura.

Ông Leiters rời McLaren vào tháng 4/2025 sau khi hãng này sáp nhập với startup xe điện Forseven. Trong thời gian tại vị, ông đã giải quyết các vấn đề phần mềm, tái định hướng thiết kế, ổn định doanh số và mở rộng danh mục sản phẩm - những thách thức tương tự mà Porsche cũng đang đối mặt.

Trước sức ép từ thị trường và nhu cầu xe điện chững lại, Porsche đã công bố chiến lược sản phẩm mới, ưu tiên động cơ đốt trong và hybrid đồng thời trì hoãn ra mắt nhiều mẫu EV mới.

Cựu CEO Aston Martin Lagonda Andy Palmer nhận định vai trò mới của Leiters là "một chiếc ghế đầy rủi ro" trong bối cảnh Porsche đang lao đao. "Chắc chắn ông ấy sẽ phải đối mặt với một cơn bão. Thử thách này sẽ không dễ dàng với bất kỳ ai… nhưng tôi tin Michael có đủ kinh nghiệm để vượt qua.", ông Palmer nói thêm.

Phân tích từ các nhà đầu tư cho thấy lý lịch của ông Leiters phù hợp với "DNA xe thể thao và SUV" của Porsche. Công ty quản lý tài sản DWS Group nhận định ông Leiters hiểu rõ văn hóa Porsche và từng trải qua những tình huống khó khăn ở các vai trò trước đây.

Với nền tảng kỹ thuật cùng kinh nghiệm tại nhiều thương hiệu lớn, ông Michael Leiters được đánh giá là cá nhân phù hợp với vị trí "thuyền trưởng" mới của Porsche, nhất là trong giai đoạn thương hiệu cần một định hướng phát triển tối ưu hơn.

Giới phân tích cũng nhấn mạnh rằng dù có lãnh đạo mới, những vấn đề cốt lõi, từ chiến lược xe điện cho đến thị trường Trung Quốc, vẫn cần được giải quyết tận gốc. Đây cũng sẽ là phép thử lớn cho khả năng lãnh đạo và định hình lại tương lai của Porsche của ông Michael Leiters.