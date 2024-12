Porsche thổi bừng bản sắc tại HOZO 2024

Trong lần đầu hợp tác, Porsche - hãng xe thể thao Đức và HOZO International Music Festival 2024 (HOZO) đã tạo nên hành trình đồng điệu đầy cảm hứng.

Với thông điệp “Connect the essences in one beat of passion - Kết nối bản sắc. Chung nhịp đam mê”, trong vai trò đối tác xe độc quyền của HOZO 2024, Porsche mang đến không gian trải nghiệm đặc sắc. Đây là nơi âm nhạc, công nghệ và cá tính gặp nhau trên nền tảng của sự sáng tạo không giới hạn.

Sự đồng điệu từ hai thương hiệu dẫn đầu

Không gói gọn trong khuôn khổ sự kiện âm nhạc quốc tế, HOZO còn là bức tranh sống động về sự giao thoa giữa văn hóa, bản sắc và sáng tạo. Được tổ chức tại TP.HCM - nơi nhịp sống hiện đại hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa, HOZO trở thành nhịp cầu kết nối tâm hồn yêu âm nhạc và khát khao sáng tạo vượt biên giới.

Trong bức tranh ấy, sự hiện diện của Porsche là nét chấm phá tinh tế, với cá tính riêng biệt. Trải qua gần 80 năm di sản, Porsche không chỉ là biểu tượng của sự chính xác và cảm xúc, mà còn gắn liền với phương châm: Biến mỗi sản phẩm thành cách để người sở hữu thể hiện bản sắc cá nhân. Triết lý này đồng điệu với tinh thần của HOZO - nơi tôn vinh giá trị độc bản và khát vọng chinh phục những chuẩn mực mới.

Toàn cảnh sự kiện Music Festival 2024 (HOZO) vừa diễn ra tại TP.HCM.

Những dấu ấn khó quên của Porsche tại HOZO 2024

Ba đêm nhạc hội HOZO Super Fest chào đón hơn 250 nghệ sĩ đến từ khắp năm châu, biến sân khấu Lê Lợi thành nơi hội tụ những màn trình diễn sôi động. Mỗi tiết mục là một bức tranh nghệ thuật sống động, kết nối tinh hoa âm nhạc toàn cầu với giá trị truyền thống. Trong không gian tràn đầy cảm hứng, Porsche - với sự trân trọng giá trị tốt đẹp và tôn vinh sự sáng tạo thuần khiết - chung tay mang đến hành trình âm nhạc độc nhất, tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho người tham dự.

Ngoài việc tạo nên dấu ấn nghệ thuật tại HOZO 2024, Porsche còn hỗ trợ phương tiện di chuyển cho nghệ sĩ quốc tế tham gia sự kiện. Các mẫu xe nổi bật là Panamera, Taycan hay Cayenne.

Chiêm ngưỡng Porsche Macan - bản sắc và thời thượng

Giữa không gian nghệ thuật trên đại lộ Nguyễn Huệ, Porsche chọn HOZO để giới thiệu Macan mới - mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu.

Macan thuần điện mới là tổng hòa giữa công nghệ tiên tiến và hiệu suất mạnh mẽ. Macan có 4 phiên bản, đạt công suất từ 360 đến 630 mã lực. Bộ pin 800 V với dung lượng 100 kWh hỗ trợ sạc nhanh, từ 10% đến 80% chỉ trong 21 phút, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển đa dạng của người sử dụng SUV.

Macan Turbo với màu xanh Aventurine green metallic gây ấn tượng tại HOZO.

Tại HOZO 2024, Porsche mang đến không gian trưng bày mẫu xe mới được lấy cảm hứng từ sự hài hoà giữa yếu tố bản sắc và hơi thở của xu hướng hiện đại, cùng các điểm nhấn tinh tế, đặc trưng của Việt Nam. Khu trưng bày nghệ thuật thể hiện rõ tinh thần của dòng xe thể thao điện mới, hòa quyện tinh tế với mục tiêu sáng tạo và khát vọng vượt giới hạn của HOZO.

Không gian trưng bày Porsche Macan mới trên đại lộ Nguyễn Huệ.

Kết nối bản sắc và sáng tạo

Bà Thái Tuyết Mai, CEO của Beyond E&C - đơn vị phối hợp tổ chức HOZO - cho biết HOZO là nơi hội tụ nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo.

“Porsche là đối tác lý tưởng để cùng chúng tôi nâng tầm những giá trị ấy. Sự hợp tác này minh chứng cho cách hai thương hiệu tạo nên khoảnh khắc độc đáo, truyền cảm hứng và chạm đến trái tim khán giả”, bà nhấn mạnh.

Còn theo bà Nguyễn Lê Thu Hà - Giám đốc Marketing Porsche Việt Nam, lý do đồng hành cùng HOZO không chỉ bởi quy mô, mà còn là tinh thần sáng tạo, niềm đam mê và sự tôn vinh bản sắc văn hóa. Với Porsche, đây là dịp phù hợp để truyền tải giá trị đồng điệu, mang tính cốt lõi của thương hiệu đến gần hơn với công chúng.

Sự hiện diện của Porsche khẳng định sự hợp tác giữa hai thương hiệu tiên phong.

Thông điệp “Kết nối bản sắc. Chung nhịp đam mê” được Porsche thể hiện sống động trong lần đầu tiên đồng hành cùng HOZO. Từ sân khấu âm nhạc đến hoạt động trải nghiệm, sự hiện diện của Porsche không chỉ khẳng định sự hợp tác giữa hai thương hiệu tiên phong, mà còn truyền cảm hứng cho những ai tin rằng niềm đam mê và sự kết nối là chìa khóa dẫn lối đến giá trị bản sắc trường tồn.