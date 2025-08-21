Profile 'khủng' của quân nhân Nga tham gia diễu binh ở Hà Nội

Đối với Mikhailov, khoảnh khắc sải bước trên Quảng trường Đỏ còn mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc. Trong gia đình anh, truyền thống quân ngũ đã được khắc ghi từ nhiều thế hệ. Cụ của Mikhailov - Alexander Nikolaevich Mikhailov - từng là phi công Không quân Liên Xô trong Thế chiến II. Ông tham chiến ở mặt trận Moscow, Rostov-na-Donu và thực hiện tổng cộng 92 phi vụ chiến đấu, hơn 22.000 giờ bay. Với những đóng góp ấy, ông được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lenin, Huân chương Cờ đỏ, Huân chương Chiến tranh Vệ quốc, Huân chương Sao đỏ cùng nhiều huy chương khác, và xuất ngũ với quân hàm Đại tá Không quân, theo SB. Belarus Today. Ảnh: Nikita Aleshkevich/Tatar.