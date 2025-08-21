Profile 'khủng' của quân nhân Nga tham gia diễu binh ở Hà Nội

|
Trưa 20/8, khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chuẩn bị tham gia các hoạt động diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Hình ảnh các quân nhân Nga nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người xem. Nổi bật trong đó là Anton Mikhailov - người đi đầu đội hình, gây ấn tượng bởi phong thái điềm tĩnh, đĩnh đạc cùng vóc dáng cao ráo. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng.
Trong Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5/2024 tại Quảng trường Đỏ (Moscow), Mikhailov - người con thành phố Tver - đã vinh dự đảm nhiệm vị trí mang Quốc kỳ Nga. Ảnh: Pavel Bednykov/RIA Novosti.
Đối với Mikhailov, khoảnh khắc sải bước trên Quảng trường Đỏ còn mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc. Trong gia đình anh, truyền thống quân ngũ đã được khắc ghi từ nhiều thế hệ. Cụ của Mikhailov - Alexander Nikolaevich Mikhailov - từng là phi công Không quân Liên Xô trong Thế chiến II. Ông tham chiến ở mặt trận Moscow, Rostov-na-Donu và thực hiện tổng cộng 92 phi vụ chiến đấu, hơn 22.000 giờ bay. Với những đóng góp ấy, ông được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lenin, Huân chương Cờ đỏ, Huân chương Chiến tranh Vệ quốc, Huân chương Sao đỏ cùng nhiều huy chương khác, và xuất ngũ với quân hàm Đại tá Không quân, theo SB. Belarus Today. Ảnh: Nikita Aleshkevich/Tatar.
Năm 2019, Mikhailov (bên phải) nhận Huy chương Suvorov từ ông Andrey Kartapolov - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga thời điểm đó. Ảnh: Mikhail Sinitsyn/Rossiyskaya Gazeta.
Sau khi nhập ngũ năm 2010, Mikhailov được phân vào Trung đoàn Cận vệ, thuộc Đội Danh dự. Sau một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh tiếp tục phục vụ quân đội với tư cách trung sĩ chuyên nghiệp. Chính khi đó, anh lần đầu tiên được trao trọng trách rước Cờ Chiến thắng. Ảnh: Nikita Aleshkevich/Tatar.
Mikhailov có ngoại hình lý tưởng để trở thành người rước cờ: cao tới 1,90 m, dáng người cân đối, bước đi nhẹ nhàng. Sau thời gian dài luyện tập và xuất hiện ở nhiều sự kiện trọng đại, anh thể hiện phong thái điềm tĩnh, đĩnh đạc. Ảnh: sb.by.
Mikhailov từng chia sẻ với báo Soiuznoe veche về những đặc thù trong quá trình phục vụ tại Đội Danh dự. "Điều kiện làm việc của chúng tôi hoàn toàn không hề 'trong lồng kính'. Giống như ở bất kỳ đơn vị nào khác, ngày làm việc bắt đầu từ 6h sáng. Còn về các động tác trong huấn luyện điều lệnh thì ở đây, dĩ nhiên, có rất nhiều nét đặc thù", anh nói. Ảnh: sb.by.
Ngoài ra, Mikhailov cho biết trong các cuộc diễu binh, duyệt bình, anh hầu như không cảm thấy sức nặng của lá cờ. Trên thực tế, việc giữ lá cờ nặng nề luôn thẳng đứng khi bước đi trên nền đá gồ ghề của Quảng trường Đỏ là một thử thách không hề đơn giản. Để rèn luyện, Mikhailov đã nghĩ ra cách thay cán cờ bằng một thanh tạ 12 kg. Nhờ vậy, sau những buổi tập với khối sắt nặng, khi cầm lá cờ thật, anh cảm nhận nó “nhẹ tựa lông hồng”. Ảnh: sb.by.
