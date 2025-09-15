Quả bí ngô khổng lồ nặng hơn 3 chú voi con ở Anh

Trên mảnh vườn ở hạt Surrey (Anh), Justin Griffiths và Kay Walker trồng được quả bí ngô nặng hơn 390 kg, vượt cả trọng lượng của 3 con voi sơ sinh.

Justin Griffiths và Kay Walker trồng giống bí Atlantic Giant tại khu vườn cộng đồng Leatherhead Poors Allotments - nơi quả bí chiếm gần hết diện tích từng dùng để trồng khoai tây và cà rốt.

“Thật không thể tin nổi. Chúng tôi rất bất ngờ và chắc chắn mỗi năm nó sẽ còn to và đẹp hơn nữa”, Walker nói với BBC.

Quả bí nặng 390 kg, trong khi một con voi châu Phi sơ sinh có trọng lượng khoảng 90-136 kg. Điều này có nghĩa quả bí nặng hơn 3 chú voi con cộng lại.

Cặp đôi dự định đưa quả bí ngô "quái vật" tham dự Giải vô địch Rau củ khổng lồ Anh tại Hội chợ mùa thu Malvern vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, việc di chuyển nó là cả một thách thức. Griffiths cho biết họ có thể phải dùng cần cẩu hoặc “rất nhiều người cùng kéo bằng tấm bạt”.

Ngoài ra, mảnh vườn của Griffiths còn có một quả bí ngô khổng lồ khác, ước tính nặng khoảng 250 kg.

Theo Sách Kỷ lục Guinness, kỷ lục thế giới hiện tại thuộc về quả bí ngô nặng 1.246,9 kg được cân ở California (Mỹ) năm 2023.

​​Năm ngoái, hai anh em sinh đôi người Anh - Ian và Stuart Paton (63 tuổi) - suýt phá được kỷ lục này khi trồng được quả bí ngô nặng 1.198,2 kg ở Lymington, Hampshire. Họ đã dành 3 tiếng/ngày trong 3 tháng để nuôi dưỡng nó. Quả bí lớn đến mức cần một cần cẩu để nâng lên cân tại buổi triển lãm ở quận. Sau đó, nó lập kỷ lục mới của Anh.

Quả bí ngô nặng nhất nước Anh (1.198,2 kg) được trồng vào năm ngoái. Ảnh: SWNS.