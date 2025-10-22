Quá hợp khoản ăn uống, cặp đôi cùng tăng cân chóng mặt sau 4 năm yêu

Địa điểm hẹn hò luôn là các quán ăn yêu thích, sau 4 năm bên nhau, Hoàng Minh tăng thêm 28 kg còn bạn gái Trần Thị Oanh cũng "lãi" thêm 11 kg so với ngày đầu.

Hôm 17/8, đám cưới của Lưu Hoàng Minh (sinh năm 2003, Hà Nội) và bạn gái Trần Thị Oanh (sinh năm 2003, Hưng Yên) diễn ra trong sự chung vui, chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè.

Ngày chính thức về chung một nhà, chú rể Hoàng Minh nặng 106 kg, cao 1,75 m còn cô dâu Trần Thị Oanh cũng cán mốc 53 kg với chiều cao 1,53 m. Nhìn cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, nhiều bạn bè quen thân trêu chọc cả hai đã chọn đúng người, một trong những minh chứng là ngoại hình đều "tròn trịa" hơn hẳn hồi mới yêu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hoàng Minh cho biết vào thời điểm xác định hẹn hò, tháng 10/2021, anh nặng 78 kg còn nửa kia chỉ 42 kg. Cả hai không ngờ sẽ lên cân nhiều tới vậy.

"Đặc biệt, vợ tôi từ nhỏ đến lớn đều khá gầy gò, chưa bao giờ 'béo' được, còn tôi thậm chí từng bị suy dinh dưỡng, đến hết lớp 3 mới thoát được", anh nói.

Oanh và Minh thời điểm mới yêu nhau.

Minh và Oanh quen biết nhau khi cùng nhập học tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic (Hà Nội), là bạn chung lớp, cùng nhóm học tập.

Khi gần tới kỳ thi môn đầu tiên, cả nhóm đã cùng thức khuya để làm bài chung, trong đó Minh và Oanh là hai thành viên nán lại muộn nhất. Cả hai vừa nói chuyện, vừa cùng sửa bài đến 3-4h sáng, liên tục trong 2 ngày. Sau đó, đôi bạn nhắn tin trao đổi nhiều hơn và dần nảy sinh tình cảm. Đến ngày 19/10/2021, hai người chính thức hẹn hò.

Do dịch Covid-19 bùng phát, cặp đôi bằng tuổi có khoảng 4 tháng "hẹn hò online", tới tháng 2/2022 mới có buổi đi chơi đầu tiên. Từ bạn học, Oanh và Minh trở thành người yêu, cố gắng đồng hành hơn với nhau trong quá trình học tập.

"Chúng tôi thường đăng ký lịch học các môn chung để có cùng thời gian rảnh, tranh thủ đi chơi và ăn uống. Thậm chí hai đứa cũng thực tập chung một chỗ, bảo vệ dự án tốt nghiệp chung nhóm để hỗ trợ lẫn nhau", Minh cho hay.

Cả hai thường đi ăn hàng với các món khoái khẩu.

Nhớ lại những buổi hẹn hò, Minh cho biết vì đều là người dễ ăn, lại khá hợp nhau về khẩu vị, anh và bạn gái thường chọn điểm hẹn là quán ăn để cùng thưởng thức các món ngon. Trung bình một tuần, cả hai đi chơi 3-4 hôm và thường ăn mì cay, nướng than hoa, lẩu hay gà rán.

Đến khi nhận ra đã tăng cân hơi "lố", Minh đã 97 kg còn Oanh đã cán mốc 50 kg. Ban đầu, cặp đôi tìm cách "hãm" lại bằng việc ăn ở nhà nhiều hơn.

Cặp đôi tăng hàng chục kg sau 4 năm yêu.

"Nhưng được khoảng 2-3 tháng, chúng tôi muốn dành thời gian cho nhau nhiều hơn nên lại đi ăn ngoài khá nhiều, thành ra cân nặng không giảm mà tiếp tục lên", Minh chia sẻ.

Dù có phần "phì nhiêu" hơn sau 4 năm bên nhau, cả Minh và Oanh đều không quá hối hận mà ngược lại, cảm thấy khá vui khi được ăn uống cùng nhau bởi đó là điều cả hai yêu thích. Cặp đôi cũng không hề thấy đối phương xấu đi trong mắt mình.

"Nhìn thấy nhau ăn uống ngon miệng, cả hai đều thấy hạnh phúc và may mắn khi có sự hòa hợp. Một lý do nữa là khi còn hẹn hò, chúng tôi sống cách nhau gần 20 km, có nhiều thứ để tâm sự nên muốn tranh thủ thời gian bên nhau ở nơi tiện nghi, đẹp mắt", Minh nói.

Tuy nhiên để bảo vệ sức khoẻ, Minh và Oanh cũng từng có ý định giảm cân, tập gym chung. Song vì không đủ kiên trì, Oanh sớm bỏ cuộc còn Minh cũng dừng lại sau 3 tháng.

Hiện, Oanh đang mang thai con đầu lòng và tăng nhẹ lên 55 kg. Cô dự định sau khi sinh con sẽ ăn kiêng và tập thể dục để lấy lại vóc dáng. Trong khi đó, Minh đang duy trì lịch đá bóng 3 buổi/tuần.

"Chúng tôi cũng ý thức được việc phải giữ cơ thể cân đối, khoẻ mạnh nên sẽ quyết tâm vận động hơn trong thời gian tới. Còn việc ăn uống chắc sẽ cần thời gian để điều chỉnh, bởi đây thực sự là sở thích lớn của cả hai", Minh bày tỏ.