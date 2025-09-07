Quá khứ bất hảo của trùm giang hồ Bình ‘Kiểm’

Với hành vi thực hiện 3 vụ mua bán vũ khí quân dụng, sắp tới đây, Bình ‘Kiểm’ sẽ bị xét xử về 2 tội danh “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

TAND Khu vực 7 TP.HCM có quyết định đưa bị cáo Phạm Đức Bình (SN 1970, trú tại phường Chợ Lớn, TP.HCM, biệt danh là Bình 'Kiểm’) ra xét xử sơ thẩm về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Bình 'Kiểm' và tang vật vụ án.

Có 3 bị cáo khác cùng bị xét xử về một trong hai tội “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 8 bị cáo còn lại bị xét xử về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

HĐXX phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán Võ Thanh Bửu Tịnh làm chủ tọa, thẩm phán Ma Văn Nhất dự khuyết. Đại diện Viện KSND Khu vực 7 TP.HCM tham gia phiên tòa gồm 2 Kiểm sát viên Ngô Anh Hồng, Trần Thị Hải Huyền.

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 23/9 tới. Tại phiên tòa, Bình ‘Kiểm’ đối diện với cáo buộc thực hiện 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái pháp vũ khí quân dụng.

Vụ thứ nhất: Trong thời gian bị tạm giam tại Trại giam Chí Hoà - Công an TP.HCM, Bình ‘Kiểm’ quen biết với bạn cùng buồng giam là Lại Nam Phương. Chấp hành xong bản án và ra tù, Bình ‘Kiểm’ và Phương hẹn nhau đi uống cà phê. Phương rủ thêm Vũ Mèo (em họ của Phương) cùng đến gặp Bình. Tại đây, Bình ‘Kiểm’ cho biết đang tìm súng quân dụng. Lập tức, Vũ nói sẽ tặng cho Bình 1 khẩu súng Beretta và 13 viên đạn đang cất giấu ở nhà. Theo lời khai của Vũ Mèo, khẩu súng và số đạn này là của Nguyễn Anh Minh (biệt danh Cu Nhất, hiện đã chết) cho Vũ vào năm 2017.

Tại quán lẩu dê do Chu Văn Hoàng Anh làm chủ, Vũ đưa cho Bình Kiểm túi vải đựng khẩu súng Beretta và 13 viên đạn để làm "quà tặng”. Bình mở túi ra kiểm tra súng, sau đó đưa cho Hoàng Anh cất giấu. Hoàng Anh thấy có súng, đạn và hỏi "súng để làm gì” thì Bình trả lời “để phòng thân”.

Khoảng 1 tháng sau, Hoàng Anh liên lạc trả lại súng, đạn thì Bình tiếp tục nhờ cất hộ. Hoàng Anh đã mang khẩu súng và số đạn trên chôn trong vườn nhà cha ruột ở phường Phúc Thọ, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 30/10/2024 thì bị công an phát hiện, thu giữ.

Tang vật của vụ án.

Vụ thứ hai: Bình 'Kiểm' nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn 9 mm và 242 viên đạn AK với tổng số tiền là 227 triệu đồng.

Vụ thứ ba: Bình 'Kiểm' nhờ Trần Đình Thiện tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Thiện đã nhờ Lê Minh Nghĩa mua súng nhưng sau đó đã bị lừa mất 21,3 triệu đồng.

Quá khứ bất hảo

Theo lý lịch tư pháp của vụ án, Bình ‘Kiểm’ từng bị TAND TP.HCM xử phạt 28 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản"; "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng”. Bình đã chấp hành xong hình phạt nhưng chưa được xóa án tích.

Ngày 31/3/2010, HĐXX TAND quận Gò Vấp cũ đã tuyên phạt Bình Kiểm 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Bình ‘Kiểm’ đã chấp hành xong hình phạt vào ngày 7/4/2024 nhưng chưa được xóa án tích.

Về nhân thân, ngày 19/1/1996, Bình ‘Kiểm’ bị UBND TP.HCM đưa vào cưỡng bức lao động bắt buộc 24 tháng. Ngày 26/1/1999, Bình bị TAND quận 10 cũ tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; "Trốn khỏi nơi giam”.

Đến ngày 17/5/2000, Bình bị UBND TP.HCM đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 24 tháng. Bình ‘Kiểm’ cũng từng bị TAND thị xã Móng Cái cũ xử phạt 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cáo trạng cho biết, Bình ‘Kiểm’ bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/9/2024 đến nay.