Qua nhà mẹ bạn gái cũ đòi nợ rồi gây án

Khi qua nhà mẹ bạn gái cũ để đòi lại số tiền 7 triệu đồng đã cho vay từ trước, Nguyễn Thanh Bình xảy ra mâu thuẫn với người tình của mẹ bạn gái cũ, nên Bình lấy dao chém người này bị thương.

Viện KSND khu vực 1 tỉnh Đồng Tháp cho biết phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình (SN 2003, ngụ phường Đạo Thạnh, Đồng Tháp) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra ban đầu, tối 25/10, Bình mang theo một con dao đến nhà mẹ của người yêu cũ là bà Tống Thị Lan T. (SN 1978, ngụ phường Trung An, Đồng Tháp) để đòi nợ số tiền 7 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình.

Tới nhà bà T., bình giấu dao ngoài hàng rào, rồi tới gõ cửa gặp bà T. Lúc này, ông Nhan Ngọc D. (SN 1974) đang chung sống như vợ chồng với bà T. ra mở cửa.

Sau đó, Bình và ông D. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bình quay ra hàng rào lấy con dao chém vào vùng tay trái của ông D. gây thương tích.

Sau khi gây án, Bình đã rời khỏi hiện trường. Ông D. được đưa đến bệnh viện cấp cứu và xác định tỷ lệ thương tật 15%.

Nhận được tin báo, Công an phường Trung An phối hợp cùng Viện KSND khu vực 1 tiến hành khám nghiệm, tạm giữ Bình phục vụ điều tra.

Được biết, trước đây Bình và con gái bà T. là người yêu, nhưng cả 2 đã chia tay thời gian gần đây.