Quà Tết vàng - giá trị bền vững, lựa chọn thông minh cho dịp đầu năm

Trao một món quà đầu năm là gửi gắm ước nguyện bình an và sung túc, để mỗi khoảnh khắc sum vầy đều mang theo phúc lộc bền lâu và tình cảm chân thành.

Suốt 5 năm qua, cứ đến gần hết tháng Chạp là Trần Ninh An (29 tuổi, TP.HCM) sẽ dành một ngày để chọn quà đầu năm mới cho gia đình và bản thân. Quà Tết Ninh An chọn suốt những năm qua đều là trang sức vàng. Trong quan niệm của Ninh An, những món quà liên quan đến sức khỏe hay thực phẩm có thể mua và tặng quanh năm, tuy nhiên quà Tết lại mang ý đặc biệt hơn.

Vàng trở thành quà Tết lý tưởng dành cho những mối quan hệ đặc biệt.

“Món quà đầu năm mới vừa gửi gắm tình cảm, thể hiện nỗ lực của mình trong năm qua, vừa là lời chúc cho người mình yêu quý vào dịp năm mới. Tôi thấy trang sức vàng hội tụ đủ những ý nghĩa mà tôi muốn truyền tải”, Ninh An bày tỏ.

Quan niệm tặng quà, nhất là trang sức vàng, dịp đầu năm đã trở thành một xu hướng được ưa chuộng những năm gần đây.

Tặng quà Tết - hơn cả truyền thống, là cách thể hiện tâm ý

Tặng quà vào dịp Tết đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa Việt. Đây là thời điểm mọi người gửi gắm lòng biết ơn, kết nối tình thân và cầu chúc những điều tốt đẹp cho nhau. Một món quà ý nghĩa không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn thể hiện sự tinh tế trong cách chọn lựa.

Văn hóa Á Đông luôn đề cao ý nghĩa trường tồn và bền vững của món quà Tết. Thay vì những món quà mang giá trị tạm thời, quà tặng nên có khả năng đồng hành cùng người nhận qua năm tháng, trở thành biểu tượng của sự trân quý.

Vàng luôn có ý nghĩa phong thủy đặc biệt trong quan niệm Á Đông.

Những vật phẩm như vàng, ngọc, hay các biểu tượng truyền thống như bao lì xì, tượng thần tài thể hiện sự phú quý, đồng thời mang ý nghĩa bảo hộ, chở che. Trong đó, vàng từ lâu đã được xem như biểu tượng của sự thịnh vượng, tài lộc và hạnh phúc. Những món quà vàng đầu năm không chỉ thể hiện sự trân quý các mối quan hệ, mà còn gửi gắm lời chúc cho một khởi đầu mới tốt đẹp.

Đặc biệt, vàng là tài sản có khả năng lưu giữ giá trị qua nhiều thế hệ, có giá trị tích luỹ. Đó là lý do ngày càng nhiều người lựa chọn vàng làm quà biếu dịp Tết.

“Từ ngày bé, tôi đã thấy mẹ hay gói ghém để tặng vàng dịp Tết cho bà ngoại và bà nội, những món quà đó được các bà cất kỹ và dành dụm cho con cháu. Năm tôi vào TP.HCM học đại học, còn mang theo cả hai chiếc nhẫn: một của bà nội, một của bà ngoại tặng. Thế nên với tôi, việc tặng vàng làm quà Tết cho bố mẹ là một điều khá tự nhiên, năm nào có nhiều thì tặng nhiều, eo hẹp hơn thì mình mua những món quà nho nhỏ”, anh Thanh Duy (31 tuổi, Quảng Nam) chia sẻ.

Không dừng lại ở giá trị vật chất, quà vàng còn có ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Theo quan niệm truyền thống, vàng đại diện cho yếu tố kim trong ngũ hành, giúp cân bằng và kích hoạt nguồn năng lượng tích cực. Đầu năm mới, việc sở hữu một món quà vàng được cho là cách thu hút tài lộc, hóa giải điều không may và tăng cường vận khí cho gia chủ.

Quà tặng vàng, đặc biệt là trang sức vàng còn mang tính thẩm mỹ cao, giúp người nhận thêm phần nổi bật và tự tin. Một chiếc vòng tay, dây chuyền hay nhẫn vàng vừa là món quà có giá trị lưu giữ, vừa giúp tôn vinh vẻ đẹp và nâng tầm phong cách.

Trong xu hướng hiện đại, món quà ngày Tết cần vừa thiết thực, vừa thể hiện sự chu đáo, tinh tế của người tặng. Trang sức vàng đáp ứng đủ hai tiêu chí này: Mang giá trị tích lũy lâu dài và thể hiện đẳng cấp, gu thẩm mỹ của người chọn quà. Món quà trang sức vàng dịp đầu năm, dù lớn hay nhỏ, cũng đều chứa đựng thông điệp “quý như vàng” - gói ghém niềm hy vọng cho một năm mới đủ đầy, an lành và phát triển vượt bậc.

Trang sức vàng PNJ - khởi đầu năm mới với biểu tượng cát tường

Thấu hiểu nhu cầu quà tặng Tết và mua sắm trang sức dịp đầu năm, PNJ đã ra mắt các thiết kế mới vào dịp Tết Ất Tỵ 2025. Các bộ sưu tập từ PNJ đáp ứng cả nhu cầu làm đẹp, phong thủy và ẩn chứa nhiều thông điệp ý nghĩa.

Trong đó, BST trang sức Kim Bảo Như Ý với các thiết kế mới mang đậm dấu ấn của nghệ thuật chế tác hiện đại. Những biểu tượng may mắn như mặt gậy như ý, cỏ 4 lá, đồng kim tiền hay trái tim không chỉ mang vẻ đẹp thẩm mỹ, mà còn chứa đựng ước nguyện gửi gắm những điều tốt lành, mở ra năm mới như ý. Hình ảnh các biểu tượng cát tường trên lồng vào nhau trên mỗi món trang sức gợi lên thông điệp về sự ven toàn trong mọi khía cạnh cuộc sống: Tài lộc, sức khoẻ, tình duyên, sự nghiệp và thi cử.

Có thể nói, mỗi món quà vàng gửi trao đều phản chiếu tâm tư của người tặng qua cách chọn lựa tỉ mỉ, phù hợp với tính cách, hoàn cảnh của người nhận. Bên cạnh giá trị vật chất, khi được chế tác thành trang sức, mỗi món quà vàng lại đong đầy một thông điệp sâu sắc về sự trân quý, kết nối tình thân và mong ước bình an, đủ đầy cho năm mới.

Song hành với vẻ đẹp thẩm mỹ trong các thiết kế trong BST trang sức Kim Bảo Như Ý là những thông điệp thịnh vượng cát tường cho năm mới.

Nếu muốn gửi gắm lời chúc về tài lộc, sự sung túc, biểu tượng 12 con giáp, 8 chữ vàng (Phúc, Lộc, Thọ, Tài, An, Quý, Phú) hay mâm ngũ quả của nhóm sản phẩm trang sức 24K Tài Lộc là lựa chọn lý tưởng cho dịp năm mới.

Được chế tác toàn hoàn bằng chất liệu vàng 24K, cùng thiết kế tinh tế, nhỏ gọn, các thiết kế của trang sức 24K Tài Lộc dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách cùng nhiều mục đích khác nhau, từ sang trọng trong những buổi tiệc ngày lễ cho đến tinh tế trong trang phục hàng ngày.

Dòng sản phẩm trang sức 24K Tài Lộc gửi gắm lời chúc về sự sung túc, phú quý vẹn toàn

Song song đó, năm 2025 ứng với tuổi Ất Tỵ trong chu kỳ 12 con giáp, là thời điểm khởi đầu cho những biến chuyển lớn và nhiều cơ hội mới. Theo quan niệm Á Đông, hình tượng rắn tượng trưng cho sự thông minh, linh hoạt và khả năng thích nghi mạnh mẽ trước những đổi thay.

Chính vì vậy, PNJ cũng mang tới sản phẩm vàng may mắn Ất Tỵ Tất Thành làm quà tặng đầu năm, dẫn đầu xu hướng đặc biệt cho giới trẻ. Không chỉ tượng trưng cho sự kiên cường, sức mạnh nội tại mà còn có ý nghĩa biểu trưng năng lượng tích cực, sự tự tin khởi đầu cho những thành công trong hành trình của bản thân. Thiết kế nhỏ gọn của sản phẩm này rất phù hợp để đồng hành cùng chủ nhân mọi lúc, mọi nơi. Bạn có thể treo trên xe để cầu an toàn, đặt trên bàn làm việc để thu hút tài lộc, hoặc bỏ túi để giữ may mắn bên mình suốt cả năm.

Khi lựa chọn một món trang sức vàng để tặng vào dịp Tết, đó không chỉ là hành động trao đi vật chất, mà còn là cách người tặng gửi gắm hy vọng và mong ước vào tương lai. Một món quà nhỏ gói trọn cả ước nguyện lớn lao - cầu chúc một năm mới bình an, hạnh phúc và đủ đầy cho những người ta trân quý.

