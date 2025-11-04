Quán ăn chịu 'bão phẫn nộ' vì chê khách đừng chờ lấy 1.000 tiền thối

Đoạn video chia sẻ góc nhìn của chủ quán bánh tôm ở phường Láng Hạ, Hà Nội về 1.000 đồng tiền thừa vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ dư luận. Người này buộc xóa clip ngay sau đó.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews tối 4/11, đại diện thương hiệu cho biết đơn vị đăng tải video mục đích giải trí và trêu chọc thực khách, không có ý phân biệt vùng miền hay chỉ trích khách hàng.

"Nếu bạn nhìn mọi thứ tích cực thì mọi chuyện sẽ tươi sáng. Mong mọi người hoan hỷ bỏ qua cho sự cố lần này", người đại diện nói.

Sự việc thu hút sự chú ý vào sáng cùng ngày khi tài khoản TikTok B.T.B.L, 64.400 lượt theo dõi, đăng tải đoạn video chia sẻ góc nhìn của chủ cửa hàng đồ ăn về việc khách hàng lấy lại 1.000 đồng tiền thừa.

Hậu trường quay clip tạo nội dung trên kênh TikTok. Ảnh: B.T.B.L.

Trong clip, bà Đ.T.T, đồng sáng lập thương hiệu trên đưa ví dụ về trường hợp một cặp đôi đến quán ăn với hóa đơn 99.000 đồng, đưa tờ 100.000 đồng để thanh toán và "đứng đợi khăng khăng lấy 1.000 đồng tiền thừa".

Sau đó, chủ quán bình luận: "Ở miền Nam, khách hàng còn cho thêm 10.000 đồng. Trong này (ý chỉ miền Bắc - PV), 1.000 đồng họ vẫn lấy. Đừng nhé, đừng làm thế nhé các bạn. Khi nào đến quán bánh tôm của mình, hãy cho mình 1.000 đồng đó nhé".

Đoạn clip nhận nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng người chủ không có quyền quyết định số tiền trên tay người khác. "1.000 đồng cũng là tiền. Khách họ muốn giữ hay cho là quyền của họ", một người bình luận.

Số khác thẳng thắn nêu quan điểm: "Nếu 10 người để lại 1.000 đồng, chủ quán sẽ lời thêm 10.000 đồng và cứ thế thử nhân lên 50, 100. 1.000 đồng tuy nhỏ nhưng nếu cộng dồn thì mọi chuyện sẽ khác. Chuyến này quán tự hủy rồi".

Trước làn sóng chỉ trích ngày càng lớn, clip gây tranh cãi đã bị quán gỡ bỏ. Tài khoản này đăng tải video khác trên TikTok và Facebook cho thấy quán ăn vẫn hoạt động bình thường và kêu gọi thực khách đến thưởng thức. Tuy nhiên, bài viết thu về hàng loạt lượt thả phẫn nộ khiến chủ cửa hàng khóa tính năng bình luận trên mọi nền tảng.