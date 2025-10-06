Quán ăn Hà Nội đưa nhân viên chửi khách 'ăn rác' lên đồn công an

Đại diện nhà hàng đồ nướng BBQ cho biết nữ nhân viên có hành động không chuẩn mực khi phục vụ khách hàng đã được đưa lên làm việc với cơ quan chức năng ngày 6/10.

Nữ nhân viên H. tại đồn công an khu vực ngày 6/10.

Tối 6/10, đại diện nhà hàng đồ nướng BBQ (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đăng bài viết xin lỗi về sự việc xảy ra tại quán hôm 4/10. Đơn vị thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân trước đó, nữ nhân viên tên H. đã có thái độ sai lệch khi phục vụ nhóm 4 khách hàng. Sau đó, người này lên mạng xã hội và đăng tải những thông tin về việc thêm “rác và nước bọt” vào đồ ăn của khách.

Tuy nhiên, sau khi làm việc với H., phía nhà hàng khẳng định món ăn của khách không có bất kỳ đồ vật nào khác. Lời nói, hành vi của người này chỉ là hành động bộc phát, bốc đồng cá nhân.

Nhà hàng thừa nhận nguyên nhân đến từ sự quản lý còn yếu kém của mình và đã liên hệ xin lỗi, đồng thời yêu cầu nhân viên H. xin lỗi khách hàng. "Chúng tôi đã giải thích về chất lượng đồ ăn, may mắn và biết ơn vì khách hàng đã chấp nhận lời xin lỗi", đơn vị cho hay.

Về phía nữ nhân viên H., nhà hàng khẳng định đã chính thức chấm dứt hợp tác với người này. "Chúng tôi cũng đưa bạn lên công an viết tường trình và chờ kết quả trả về", phía quán khẳng định.

Tóc trong bữa ăn do Khánh chụp lại ngày 4/10. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Khánh - nằm trong nhóm khách hàng xảy ra mâu thuẫn với nhân viên H. - cho biết ngày 4/10, cô cùng 3 người bạn đến nhà hàng kể trên dùng bữa. Khi phát hiện có sợi tóc trong đĩa rau, Khánh chụp và báo lại sự việc với nhân viên, yêu cầu đổi đĩa mới.

Bữa ăn "hoàn toàn bình thường" cho đến khi Khánh về nhà và thấy bài đăng của H. trên nền tảng Locket với trạng thái: "Ăn nước bọt với rác của tao ngon không?". Vì quá bức xúc, Khánh lập tức gọi điện cho cửa hàng báo cáo hành vi trên và chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Khánh cho biết thêm cô chưa từng nói chuyện trước đó với H., dù có thêm bạn trên ứng dụng Locket.