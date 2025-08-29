Quán ăn tặng gần nghìn bát bún hải sản cho bà con chờ xem diễu binh

Nhằm tiếp sức cho người dân ngồi chờ xem diễu binh, diễu hành, vợ chồng chị Thủy Tiên chuẩn bị mỗi buổi 200 bát bún cùng nước miễn phí, bày thêm ghế ngồi, quạt mát.

Vợ chồng anh Sơn chuẩn bị nguyên liệu làm bún hải sản tặng cho người dân đi xem diễu binh. Ảnh: Linh Trang.

Khi xếp hàng chờ xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua khu vực trước số nhà 24A phố Nguyễn Thái Học vào các ngày tổng hợp luyện 21/8, 24/8 hay sơ duyệt 27/8 vừa qua, nhiều người dân bất ngờ khi được vợ chồng chị Thủy Tiên và anh Đoàn Sơn, chủ quán lẩu, bún hải sản tại địa chỉ này, mời uống nước, ăn bún.

Sau khi xếp hàng theo thứ tự, những vị khách đặc biệt sẽ được dẫn vào trong quán, nhận tận tay và thưởng thức những bát bún hải sản nóng hổi. Bên cạnh đó, quán còn chuẩn bị ghế ngồi, quạt mát hay điểm đi vệ sinh, tất cả đều miễn phí.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Thủy Tiên cho biết để hưởng ứng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, vợ chồng chị muốn làm gì đó để tiếp sức bà con từ khắp nơi đổ về thủ đô.

"Sẵn nhà bán đồ ăn, chúng tôi nảy ra ý tưởng nấu bún tặng mọi người để có sức ngồi chờ xem đoàn diễu binh. Vì những ngày này người đông, đi lại bất tiện, không phải ai cũng có thể chuẩn bị ăn uống tươm tất", chị nói.

Vào 21/8, 24/8 và 27/8, mỗi ngày quán vợ chồng chị chuẩn bị khoảng 200 suất bún đầy đặn, hôm nào dư nguyên liệu sẽ nấu nhiều hơn. Khoảng 17h, 18h, cặp vợ chồng sẽ thông báo mở bếp và mời bà con vào ăn.

Vợ chồng anh Sơn (áo cam, giữa) và chị Tiên được mọi người hưởng ứng chương trình tặng bún. Ảnh: NVCC.

Anh Sơn sẽ điều phối mọi người ở bên ngoài, xếp theo từng nhóm khoảng 50 người theo sức chứa quán, chị Tiên ở trong cùng nhân viên múc bún.

Trước đó, từ sáng, quán đã chuẩn bị ghế ngồi, quạt mát và nước lọc trước cửa để mọi người sử dụng. Nếu trời mưa, hệ thống mái che trước sân sẽ được kéo ra để giúp che chắn.

"Ban đầu khi chuẩn bị nguyên liệu, vợ chồng tôi cứ lo sẽ không thể phát hết. Không ngờ mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình, chỉ khoảng hơn 1 tiếng là đã tặng hết. Thấy mọi người khen ngon, bảo no bụng yên tâm chờ xem diễu binh, chúng tôi cũng vui lây", chị Tiên kể.

Ban đầu theo kế hoạch, vợ chồng chị sẽ tiếp tục tặng bún vào tối 29/8. Tuy nhiên vì thời gian diễn ra tổng duyệt ngày 30/8 vào buổi sáng, quán thay đổi, chuyển sang tặng vào 5h sáng cùng ngày.

Kinh doanh hàng ăn trên con phố Nguyễn Thái Học 5, 6 năm nay, vợ chồng chị Tiên những ngày này hào hứng hòa chung niềm vui mừng đại lễ của dân tộc.

"Chúng tôi rất vui khi có thể góp chút sức nhỏ vào dịp này, lan toả hình ảnh đẹp của con người Việt Nam. Thật háo hức chờ đến ngày lễ chính 2/9", chị Tiên chia sẻ.