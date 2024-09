Quán bar Bauhaus nhập hàng chục bình 'bóng cười' về phục vụ dân chơi

Đẩy mạnh kinh doanh thu lợi nhuận dịp nghỉ lễ 2/9, quán bar Bauhaus tại địa chỉ 64 Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhập hàng chục bình “khí cười” về phục vụ các dân chơi.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm về tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh vi phạm, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận phối hợp với Công an các phường đã đồng loạt triển khai kiểm tra các quán bar, karaoke, lounge… trên địa bàn.

Số bình "khí cười" được Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, thu giữ tại quán bar Bauhaus.

Rạng sáng 1/9, Tổ công tác Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hơp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh.

Tại quán bar Bauhaus có địa chỉ số 64 Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 15 bình “khí cười” các loại cùng hàng nghìn vỏ bóng cao su chưa qua sử dụng. Ngoài ra, tại 2 cơ sở kinh doanh khác trên phố Hàng Tre và Hàng Bài, Tổ công tác cũng thu giữ thêm 3 bình khí cười.

Sau khi lập biên bản vi phạm, các tang vật đã được bàn giao cho Công an phường địa bàn để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm không chỉ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 mà “đánh mạnh” từ ngay tới cuối năm, quyết liệt ngăn chặn các hoạt động kinh doanh “bóng cười”, ma túy, không để ảnh hưởng tới người dùng, nhất là giới trẻ.

Đây là một trong những nỗ lực mạnh mẽ của Công an quận Hoàn Kiếm nhằm đảm bảo môi trường an ninh, lành mạnh cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng quận Hoàn Kiếm không ma túy, “bóng cười”.

Theo các chuyên gia, “bóng cười” với thành phần chính là khí N2O (Nitrous Oxide), ban đầu được sử dụng trong y tế với mục đích gây mê và giảm đau. Tuy nhiên, khi bị lạm dụng để giải trí, loại khí này có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Khi hít bóng cười, người dùng có cảm giác phấn khích, ảo giác và mất kiểm soát hành vi. Tuy nhiên, việc sử dụng lâu dài có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ, mất tập trung và các rối loạn tâm thần.

Ngoài ra, khí N2O có khả năng gây thiếu oxy trong máu, làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tim mạch, thậm chí có thể gây ngất xỉu, co giật hoặc tử vong trong trường hợp sử dụng quá liều. Bên cạnh đó, việc lạm dụng bóng cười còn tiềm ẩn nguy cơ nghiện, gây lệ thuộc và phá hủy dần sức khỏe tinh thần, thể chất của người sử dụng.