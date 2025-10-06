Quán buffet Hà Nội đuổi việc nhân viên 'cợt nhả', nói khách ăn rác

Nhóm thực khách phản ánh có sợi tóc trong đĩa salad tại một quán buffet ở Cầu Giấy (Hà Nội), sau đó bị nhân viên đăng bài mỉa mai trên mạng xã hội.

Nhóm khách phản ánh có sợi tóc trong đĩa salad. Ảnh: N.K.

Ngày 6/10, trên mạng xã hội lan truyền bài viết của tài khoản N.K. kể lại trải nghiệm "nhớ đời" khi đi ăn tại một quán buffet ở phường Cầu Giấy (Hà Nội).

Theo lời kể, nhóm của K. gồm 4 người, nhận xét "đồ ăn không ngon, thịt ướp không đều, nước chấm tệ". Lúc sau, họ phát hiện sợi tóc trong đĩa salad. Sau khi phản ánh, nhóm được đổi món.

Ngoài ra, nhóm cho rằng một số nhân viên "có thái độ thiếu tôn trọng, lườm và nói lời khó nghe với khách".

Không lâu sau, một tài khoản mạng xã hội được cho là của nhân viên nhà hàng lại đăng bài với nội dung cợt nhả: "Ăn nước bọt với rác của tao ngon không?" khiến nhóm khách bức xúc.

"Chúng tôi không định đăng bài, nhưng khi biết có người nói nhóm mình bị cho ăn cả nước bọt và rác, tôi buộc phải chia sẻ để cảnh báo mọi người", tài khoản N.K. viết.

Người này cho biết sau khi bài viết lan truyền, đại diện nhà hàng có gọi điện xin lỗi, đề nghị gỡ bài và hứa "sẽ phục vụ chu đáo hơn nếu quay lại", nhưng nhóm khách khẳng định "không dám có lần thứ 2".

Người được cho là nhân viên quán đăng bài mỉa mai khách hàng lên mạng xã hội.

Sau vụ việc, các trang mạng xã hội và ứng dụng đánh giá của nhà hàng liên tục nhận 1 sao. Nhiều tài khoản để lại bình luận chỉ trích cách ứng xử của nhân viên, kèm theo biểu tượng cảm xúc tức giận. Một số người cho biết dù chưa từng đến quán, họ vẫn "không thể chấp nhận thái độ coi thường khách hàng như vậy".

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại nhà nhà hàng cho biết đã xin lỗi khách hàng ngay khi tiếp nhận thông tin. Đơn vị xác nhận vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nhân viên, dẫn đến hành vi và lời lẽ "không đúng mực" trên mạng xã hội.

"Chúng tôi đã lập biên bản, cho nghỉ toàn bộ nhân sự liên quan và yêu cầu viết bản tường trình. Đồng thời, nhà hàng đang phối hợp cơ quan chức năng để xử lý hành vi sử dụng hình ảnh nhà hàng, gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu", vị đại diện nói.