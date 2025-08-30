Quán cà phê thu phí 250.000 đồng/người ngủ qua đêm chờ xem diễu binh

Nhiều quán cà phê gần các cung đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua quyết định điều chỉnh giờ đóng - mở cửa để phục vụ khách hàng "cắm trại" xuyên đêm.

7 tiếng trước giờ diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, không khí tại trung tâm Hà Nội sôi động. Dù thời tiết không thuận lợi, hàng nghìn người dân vẫn ken đặc tại các tuyến đường quan trọng để tìm vị trí đẹp.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, quanh các tuyến đường có đoàn diễu hành đi qua, nhiều hàng quán điều chỉnh giờ đóng - mở cửa để phục vụ khách hàng xuyên đêm.

Tăng nhân lực mở cửa xuyên đêm

23h30, quán Nyna Coffee trên đường Nguyễn Khắc Cần (Hà Nội) vẫn sáng đèn. Từ quán, chỉ cần đi bộ khoảng 300 m là có thể tới khu vực đường Tràng Tiền, một trong những điểm thuận tiện theo dõi các khối diễu binh, diễu hành.

Bùi Ngọc Sơn, quản lý quán, cho biết để phục vụ nhu cầu khách hàng trong dịp lễ này, chi nhánh Nguyễn Khắc Cần quyết định nới giờ mở cửa từ 7-23h30 hàng ngày sang xuyên đêm trong các ngày 27/8, 29/8 và 1/9.

Quán cà phê mở cửa xuyên đêm, phục vụ khách xem diễu binh. Ảnh: Phan Nhật.

Tại địa chỉ 18 Ngô Quyền, 4 nhân viên làm việc tại quán Trà Mai Khôi cũng đang bận rộn luôn tay dù đã gần nửa đêm. Từ trong nhà cho đến ngoài vỉa hè, nhiều khách hàng lấp kín bàn của quán, hầu hết là những người dân sẽ chờ qua đêm để xem các khối diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8.

Thành Đạt, quản lý quán, cho biết hôm nay là ngày đầu tiên quán quyết định mở cửa qua đêm thay vì khung giờ 8h-23h hàng ngày vì biết nhu cầu sẽ tăng cao trước buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Trên đường Ngô Quyền, dù không có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, quán Đảo Matcha vẫn đông nghịt khách đến 23h. Hương Quỳnh (quản lý quán) chia sẻ thông thường, quán đóng cửa vào khoảng 0-1h. Hôm nay, quán chưa xác định cụ thể giờ đóng cửa mà căn cứ vào lượng khách thực tế để quyết định.

"Tôi dự đoán đêm nay khá sôi động và khả năng cao sẽ có khách ngồi lại quán đến tận sáng mai . Nếu điều này xảy ra, quán sẽ chiều theo khách hàng và cố gắng phục vụ", Quỳnh chia sẻ.

Dù vậy, việc mở cửa xuyên đêm phụ thuộc vào điều kiện sức khỏe của nhân viên. Nếu nhân viên không thể làm việc được vào khung giờ đó, Quỳnh nói quán sẽ đóng cửa như thường lệ.

Khánh đến quán cà phê từ tối 29/8 tận hưởng không khí trước tổng duyệt diễu binh. Ảnh: Văn Nguyện.

Trong khi đó, từ 21h, quán Gili Workshop Art & Coffee trên đường Tây Sơn (Hà Nội) đã đóng cửa để kịp chuẩn bị nguyên liệu cho sáng hôm sau. Chị Linh (chủ quán) cho biết thông thường, quán sẽ mở cửa vào 8h. Song ngày 30/8, từ 3h, quán sẽ mở cửa để phục vụ khách.

"Chưa bao giờ quán phục vụ đêm", chị Linh nói. Chị cho biết thêm quán nằm ngay trên con đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua nên những ngày này, vỉa hè trước cửa quán luôn đông nghịt người dân tập trung. Số lượng khách cũng vì thế mà tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, nhân lực có hạn, chị không mở xuyên đêm như những quán khác mà chỉ mở cửa sớm hơn 5 tiếng. "Chúng tôi phải chuẩn bị gấp 2-3 lần so với ngày thường để đảm bảo không thiếu hụt", chị nói.

Tại đường Thụy Khuê, càng gần nửa đêm, lượng người di chuyển về điểm này càng đông. Một số hàng ăn, quán tạp hoá mở cửa khuya hơn bình thường để phục vụ nhu cầu khách đi xem diễu binh.

Nhận thấy lượng khách đến đoạn đường này chờ các khối chiến sĩ tăng cao, chị Hà, chủ quán ăn trên đường Thuỵ Khuê, quyết định mở cửa xuyên đêm. “Bình thường, tôi chỉ mở đến hơn 18h. Hôm nay, tôi sẽ mở bán hết đêm, vừa bán hàng vừa chờ xem chiến sĩ”, chị vui vẻ nói.

Những đợt tổng hợp luyện và sơ duyệt trước, gia đình chị hào hứng khi được ngắm rất nhiều khối chiến sĩ tập kết vào. Chị Hà cho biết hiện lượng khách mua khá ít vì mọi người đã ăn tối. Đến 2-3h sáng, có thể mọi người sẽ đói và muốn ăn nhiều hơn.

Một số hàng ăn, quán tạp hoá trên đường Thụy Khuê mở cửa khuya hơn bình thường để phục vụ nhu cầu khách đi xem diễu binh. Ảnh: Châu Sa.

Quán phụ thu, quán không

Một quán cafe ở ngõ Hàng Cháo, điểm tập kết của các Khối Nghệ sĩ - Thể thao, các Khối Quần chúng thu phí 250.000 đồng mỗi người khi ngủ qua đêm.

Anh Đỗ Văn Dũng và vợ là chị Võ Thị Hiền có mặt tại quán cà phê này từ 18h. Hai vợ chồng mang theo thảm, áo chống nắng và chăn để trải xuống nền đất, chuẩn bị ngủ lại qua đêm.

Anh Dũng cho biết, vợ chồng anh đến đây để theo dõi sự kiện, chủ yếu để được hòa mình vào bầu không khí đặc biệt. “Nhiều năm mới có một lần nên đắt rẻ không quan trọng, 400.000 - 500.000 đồng tôi cũng sẵn sàng bỏ ra để giữ chỗ”, anh chia sẻ.

Không chỉ gia đình anh Dũng, nhiều gia đình khác cũng đưa theo con nhỏ, mang chăn chiếu và đồ ăn đến quán cà phê để qua đêm.

Trong lúc nghỉ ngơi, chị Hiền nằm ngủ trên thảm, còn anh Dũng hài hước trêu vợ: “Ngủ lăn lóc, ở nhà chăn ấm đệm êm, quạt máy mát rượi lại không thích”.

Trong khi đó, Ngọc Sơn cho biết dù mở khung giờ dài hơn, Nyna Coffee vẫn không phụ thu hay tăng giá đồ uống.

"Quán chỉ tính phí thêm đối với khách hàng có nhu cầu nhờ trông giữ đồ qua đêm”, quản lý nói.

Trong những ngày mở muộn, Ngọc Sơn cho biết quán ghi nhận lượng cách cao hơn đáng kể so với bình thường. Riêng trong tối 29/8 đã có khá nhiều bàn đặt trước qua đêm của các nhóm khách chờ xem diễu binh.

Quán cà phê phụ thu người ngủ lại qua đêm. Ảnh: Thu Hiền.

Để phục vụ nhu cầu đó, Ngọc Sơn cũng hỏi ý kiến các nhân viên chi nhánh, lấy số lượng nhân sự sẵn sàng làm thêm giờ. Với mức lương làm ngoài giờ tăng lên so với ngày thường, anh cho biết nhiều nhân viên phục vụ cũng vui vẻ, sẵn sàng đăng ký để tăng thêm thu nhập.

Chi nhánh Ngô Quyền cũng phải huy động nhân sự từ địa điểm khác để đáp ứng lượng khách tăng cao.

“Từ sáng đến giờ, quán đã đón khoảng 1.000 khách hàng liên tục khiến các nhân viên khá vất vả. Nhưng mấy khi có dịp như thế này, chúng tôi mệt chút nhưng cũng vui vẻ, nhất là trong không khí nô nức của ngày 2/9”, Đạt nói. Trong ngày 1/9, quán sẽ tiếp tục “xuyên đêm” cho đến khi buổi diễu binh, diễu hành kết thúc.

Trong khi đó, Gili Workshop Art & Coffee cho biết những ngày này, quán vẫn giữ nguyên giá. Tuy nhiên, ngày 30/8, với khách ngồi tại quán từ 3h đến 5h30, quán sẽ phụ thu 100.000 đồng/người. Còn với khách mua mang đi và từ sau 5h30, quán sẽ không thu thêm bất kỳ khoản phí nào.

Ngoài phục vụ khách, với người dân tập trung trước cửa quán, chị Linh còn hỗ trợ mở cửa cho mọi người đi vệ sinh.