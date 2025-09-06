Quán cà phê TP.HCM bị phốt quát nạt shipper, liếm cà phê làm cho khách

Quán cà phê vừa lên tiếng xin lỗi sau khi bị cộng đồng shipper tố chủ quán, nhân viên buông lời thiếu tôn trọng, dùng muỗng liếm cà phê làm cho khách, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Nhân viên quán ở TP.HCM dùng thìa nếm cà phê làm cho khách Sau khi hành động "dùng muỗng nếm cà phê" bị quay lại và nhận về chỉ trích, đại diện quán cà phê TP.HCM khẳng định đây là cách làm cũ từ năm 2022 và đã dừng hẳn.

Ngày 4/9, tài khoản H.Đ.L.T. đăng tải bài viết trong cộng đồng tài xế công nghệ, phản ánh nhiều lần bức xúc khi đến nhận đơn tại quán cà phê ở phường Tân Định (TP.HCM). Người này cho biết ngay lần đầu đã khó chịu vì thái độ phục vụ, và sự việc mới nhất khiến bức xúc “bùng nổ”.

Theo bài đăng, khi một nữ tài xế lớn tuổi chờ lấy đơn, nhân viên quán buông lời thiếu tôn trọng: “Kêu thì ra lấy đi”. Một tài xế khác góp ý cũng bị đáp trả bằng thái độ thách thức. Không ít shipper cho rằng nhân viên quán có lời lẽ thiếu tôn trọng và tuyên bố sẽ không quay lại nhận đơn.

Bài viết nhanh chóng lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận.

Nhiều tài xế chia sẻ họ cũng từng gặp trải nghiệm tương tự tại quán. Một số còn cho biết từng bị quán "đe dọa báo tổng đài khóa app" nếu đánh giá 1 sao. Ngoài vấn đề thái độ phục vụ, nhân viên quán còn bị ghi lại cảnh dùng thìa múc cà phê đang làm cho khách đưa vào miệng nếm nhiều lần.

Sự việc khiến fanpage quán phải khóa trang Facebook. Trên Instagram và TikTok, một số người dùng mạng xã hội cũng tràn vào để kêu gọi tẩy chay.

Bài đăng bức xúc của một shipper tố quán có lời nói không đúng chuẩn mực.

Trưa 6/9, sau khi vụ việc gây bức xúc, quán cà phê đã đăng thông báo xin lỗi trên TikTok và Instagram. Đại diện thừa nhận có thiếu sót trong quản lý, dẫn đến cách ứng xử chưa đúng mực của nhân viên, gây hiểu lầm và phản ứng tiêu cực.

"Vào khung thời điểm buổi sáng, thời điểm đơn hàng bị quá tải với không gian làm việc nhỏ bí khoảng 20 m2, để tránh nhầm lẫn đơn, áp lực công việc lớn nên chủ quán đã không kiềm chế được cảm xúc và có những lời nói không chuẩn mực với tài xế", quán nêu lý do.

Phía quán cũng cam kết rà soát lại quy trình phục vụ, bổ sung khu vực chờ riêng, cung cấp nước uống miễn phí và tổ chức huấn luyện nhân viên để cải thiện kỹ năng giao tiếp. Trong vòng 48 giờ, cửa hàng hứa hoàn tất việc bố trí chỗ ngồi thuận tiện hơn cho tài xế khi chờ lấy hàng.

"Tuyệt đối chúng tôi không có chủ trương khóa ứng dụng tài xế, cũng không bao giờ cố tình làm mất thu nhập của các anh chị shipper", đại diện quán khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trung Chính - Founder của quán - gửi thư xin lỗi đến shipper, khách hàng và cộng đồng. Ông thừa nhận nhiều sai sót trong quản lý, cách ứng xử và cho biết sẽ rút khỏi vị trí vận hành để bàn giao cho nhân sự khác.

Ông Chính cho biết trong quá trình vận hành, bản thân luôn mong muốn sản phẩm đến tay shipper và khách hàng một cách nhanh chóng, tốt nhất.

Dù đã nhiều lần cải tiến quy trình giao nhận, song kết quả chưa đạt như kỳ vọng, dẫn đến những thiếu sót khiến ông “thật sự tiếc nuối và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm”.

Ông cũng khẳng định hình ảnh “dùng muỗng để kiểm tra chất lượng cà phê” từng lan truyền chỉ diễn ra vào năm 2022 và hiện không còn áp dụng.