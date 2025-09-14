Quan điểm của BMW về núm xoay điều chỉnh âm lượng

Hãng xe Đức cho rằng phím bấm vật lý vẫn quan trọng trên ôtô, nhất là núm xoay điều chỉnh âm lượng.

Theo Motor1, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển UI/UX của BMW Stephan Durach gần đây khi trả lời phỏng vấn BMW Blog cho biết hãng xe Đức đã sử dụng hàng triệu điểm dữ liệu để xác định cách thiết kế nội thất cho BMW iX3 mới.

Theo nghiên cứu này, vài nút bấm và núm xoay vật lý không thể bị loại bỏ, trong đó núm xoay điều chỉnh âm lượng là một trong những chi tiết quan trọng nhất.

Stephan Durach cho biết BMW đã thu thập dữ liệu từ hơn 10 triệu xe, từ đó hình dung được khách hàng đang thao tác ra sao trên ôtô của mình.

Trong một báo cáo trước đó, BMW cho rằng tài xế không sử dụng Apple Maps trên CarPlay quá thường xuyên, nhưng núm xoay điều chỉnh âm lượng vẫn đóng vai trò quan trọng.

“Thống kê của chúng tôi chỉ ra khách hàng sử dụng núm điều chỉnh âm lượng này khá thường xuyên, ngay cả khi chỉ để tắt âm bằng thao tác ấn. Có lẽ chỉ nút tắt tiếng là đủ, nhưng BMW tin rằng khách hàng cũng muốn sử dụng núm xoay để điều chỉnh âm lượng”, ông Stephan Durach chia sẻ.

Như vậy, BMW hiểu rõ tài xế vẫn thích sử dụng núm điều chỉnh âm lượng truyền thống, dù đã có các phím tích hợp trên vô lăng. Stephan Durach cũng tiết lộ việc giữ lại các nút điều khiển cửa sổ, gương chiếu hậu cũng được BMW ưu tiên.

“Tôi không nghĩ việc loại bỏ tất cả nút bấm vật lý là một ý tưởng hay”, Stephan Durach nhìn nhận.

Hồi tháng trước, 2 khách hàng của Volkswagen đã đệ đơn kiện, cáo buộc các nút cảm ứng điện dung trên vô lăng ôtô Volkswagen quá nhạy. Nhà sản xuất ôtô Đức sau đó phải cam kết sẽ đưa phím bấm vật lý trở lại.

Đầu năm nay, Ferrari cũng thừa nhận đã mắc sai lầm khi loại bỏ các nút điều khiển vật lý. Hyundai cam kết giữ lại các nút bấm, khẳng định chúng an toàn hơn cho người lái.

Mazda CX-5 thế hệ thứ ba ra mắt gần đây với chỉ một màn hình cỡ lớn trên bảng táp-lô, kèm theo vô lăng tích hợp nhiều nút bấm. Hãng xe Nhật Bản cho biết đã thiết kế khoang cabin không phím vật lý dựa trên phản hồi của khách hàng.