Quan điểm trái ngược trong vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Vĩnh Long khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong, hồ sơ vụ án thể hiện trong quá trình điều tra, xử lý đã có những ý kiến trái ngược nhau của cơ quan tố tụng.

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Trà Ôn (đã giải thể từ ngày 1/3) là đơn vị có mặt đầu tiên để ghi nhận hiện trường, ngay khi tai nạn vừa xảy ra.

Bản kết luận nguyên nhân và lỗi trong vụ TNGT của đơn vị này xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, quê Trà Vinh) đã điều khiển xe tải mang BKS 84C-102.77 "vượt xe không đảm bảo an toàn", quy định tại khoản 2, Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Theo điều khoản này, "xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải".

Đồng thời, Đội CSGT-TT cũng xác định nữ sinh Trân điều khiển xe đạp điện "không chú ý quan sát" quy định tại khoản 23, Điều 8, Luật Giao thông đường bộ 2008, "Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Như vậy, Đội CSGT-TT xác định là lỗi hỗn hợp, 2 bên cùng có lỗi, nhưng không đưa ra nhận định lỗi nào là nguyên nhân chính gây tai nạn.

Tuy nhiên, đến giai đoạn điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn bắt đầu có sự khác biệt. Ngày 26/12/2024, Công an huyện ra Quyết định số 760/QĐ-ĐTTH về việc không khởi tố vụ án hình sự, với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Với thông báo này, lỗi trong vụ TNGT được xác định thuộc về nạn nhân Nguyễn Ngọc Bảo Trân; đồng thời chuyển hồ sơ cho đội CSGT-TT xử phạt hành chính đối với tài xế Trung.

Ngày 7/1/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (43 tuổi, là cha của bé Trân) có đơn khiếu nại yêu cầu hủy quyết định nói trên. Ngày 17/1/2025, VKSND huyện Trà Ôn có quyết định huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 760/QĐ-ĐTTH.

Quá trình điều tra lại, điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh (Công an huyện Trà Ôn) xác định lỗi trong vụ tai nạn là do nạn nhân Trân không chú ý quan sát; tài xế Trung là lỗi vi phạm hành chính, không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Vì lẽ đó, ngày 23/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn có quyết định số 73/QĐ-ĐTTH về việc không khởi tố vụ án hình sự, với lý do "không có sự việc phạm tội".

Ngày 7/2/2025, ông Phúc tiếp tục có đơn khiếu nại, nhưng sau đó bị VKSND huyện Trà Ôn bác.

Ngày 21/2/2025, ông Phúc tiếp tục có đơn gửi VKSND tỉnh Vĩnh Long khiếu nại về quyết định của cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn. Ngày 14/3/2025 Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long có quyết định bác đơn khiếu nại của ông Phúc.

Tố tụng cấp huyện từng ngược quan điểm

Trong quá trình điều tra, xử lý vụ TNGT, các cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn khi đó đã có những nhận định khác nhau về lỗi của các bên.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn giữ quan điểm cho rằng, nguyên nhân chính của vụ tai nạn là do bé Trân điều khiển xe đạp điện không chú ý quan sát, vi phạm khoản 23, Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Còn tài xế Trung đã vi phạm là đi không đúng phần đường quy định, được quy định tại khoản 1, Điều 9, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 là lỗi vi phạm hành chính. Theo điều khoản này, "người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ".

Khi đó, VKSND và TAND huyện Trà Ôn có cùng quan điểm, xác định lỗi hoàn toàn trong vụ tai nạn là do tài xế Trung vượt xe không đảm bảo an toàn, đã vi phạm khoản 2, Điều 14, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, như nhận định ban đầu của Đội CSGT-TT.

Cơ quan điều tra hình sự VKSND tối cao đang điều tra những dấu hiệu tội phạm liên quan đến quá trình điều tra, giải quyết vụ TNGT. Ảnh: Đàm Đệ.

Còn cháu Trân không chú ý quan sát, đã vi phạm khoản 23, Điều 8, Luật Giao thông đường bộ năm 2008, là lỗi vi phạm hành chính.

Vì cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn không thống nhất quan điểm xử lý, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện đã xin ý kiến cơ quan tố tụng cấp tỉnh.

Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Vĩnh Long cũng có quan điểm lỗi chính trong vụ tai nạn nói trên thuộc về nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân.

Không đồng tình với việc xử lý những khiếu nại liên quan đến cái chết của con mình, ông Nguyễn Vĩnh Phúc đã có hành động tiêu cực, dùng súng bắn tài xế Trung, rồi nổ súng tự sát. Từ đó, vụ tai nạn được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngày 2/5, sau khi kiểm tra hồ sơ vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có căn cứ xác định hành vi điều khiển ôtô của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an đã đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao hủy bỏ các quyết định không khởi tố vụ án trước đó của Công an huyện Trà Ôn.

Ngày 3/5, Viện trưởng VKSND tối cao hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 4/5, Cục điều tra hình sự, VKSND tối cao đã có mặt tại Vĩnh Long để điều tra về những dấu hiệu tội phạm liên quan đến quá trình điều tra, giải quyết vụ TNGT.

Ngày 6/5, tổ công tác của Cục điều tra Viện KSND tối cao đã đến tận nhà làm việc với bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi), là mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân.

Cùng ngày, các điều tra viên của VKSND tối cao đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông